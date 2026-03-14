એર ઇન્ડિયા ગ્રુપ પછી ઇન્ડિગોએ ડોમેસ્ટિક અને ઇન્ટરનેશનલ રૂટ પર ફ્યુઅલ ચાર્જ વસૂલ્યો, ફ્લાઇટ ટિકિટ મોંઘી થઈ

સ્થાનિક અને ભારતીય ઉપખંડની અંદરની ફ્લાઇટ્સ માટે, ઇંધણ ચાર્જ 425 રૂપિયા હશે, જ્યારે મધ્ય પૂર્વ સેવાઓ માટે તે 900 રૂપિયા છે.

પ્રતિકાત્મક તસ્વીર
પ્રતિકાત્મક તસ્વીર (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 14, 2026 at 9:11 AM IST

નવી દિલ્હી : એર ઇન્ડિયા ગ્રુપ દ્વારા સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય રૂટ પર ઇંધણ ચાર્જ વધારવાની જાહેરાત કર્યાના ત્રણ દિવસ પછી, ભારતની ઓછી કિંમતવાળી એરલાઇન ઇન્ડિગોએ જણાવ્યું હતું કે તેણે 14 માર્ચ (શનિવાર)થી સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ ટિકિટ પર 425 રૂપિયાથી લઈને 2300 રૂપિયા સુધીનો ઇંધણ ચાર્જ વસૂલવાનો નિર્ણય લીધો છે, આ પગલાથી હવાઈ ભાડામાં નોંધપાત્ર વધારો થશે.

અમેરિકા, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને પગલે જેટ ઇંધણના ભાવમાં ભારે ઉછાળો વચ્ચે આ જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

એરલાઇને શુક્રવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, સ્થાનિક અને ભારતીય ઉપખંડની અંદરની ફ્લાઇટ્સ માટે, ઇંધણ ચાર્જ 425 રૂપિયા હશે, જ્યારે મધ્ય પૂર્વ સેવાઓ માટે તે 900 રૂપિયા હશે. દક્ષિણ પૂર્વ એશિયા અને ચીન, આફ્રિકા અને પશ્ચિમ એશિયા ફ્લાઇટ્સ માટે ઇંધણ ચાર્જ 1,800 રૂપિયા અને યુરોપ ફ્લાઇટ્સ માટે 2,300 રૂપિયા હશે.

એવિએશન ટર્બાઇન ફ્યુઅલ (ATF) એરલાઇનના સંચાલન ખર્ચમાં લગભગ 40 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. ફ્યુઅલ ચાર્જ લાગુ કરવાની જાહેરાત કરતી વખતે, એરલાઇને જણાવ્યું હતું કે મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા ભૂ-રાજકીય મુદ્દાઓને કારણે ઇંધણના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારાને કારણે આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.

એરલાઇને જણાવ્યું હતું કે, "જ્યારે આ ઇંધણના ભાવ વધારાને કારણે ભાડામાં ખૂબ જ નોંધપાત્ર ફેરફાર કરવાની જરૂર છે, ત્યારે ઇન્ડિગોએ ગ્રાહકો પર પડતા બોજને ધ્યાનમાં રાખીને ઇંધણ ચાર્જ તરીકે પ્રમાણમાં ઓછી રકમ રજૂ કરી છે."

AI એ X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં મંગળવાર (10 માર્ચ)ના રોજ, એર ઇન્ડિયા અને એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસે ટિકિટ પર ઇંધણ સરચાર્જની જાહેરાત કરી હતી. "એર ઇન્ડિયા ગ્રુપે ગલ્ફ રિજનની ભૂ-રાજકીય પરિસ્થિતિને કારણે જેટ ઇંધણના ભાવમાં ભારે વધારાને પગલે સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય રૂટ પર ઇંધણ ચાર્જ વધારવાની જાહેરાત કરી છે. નવા ઇંધણ ચાર્જ - જે એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ પર પણ લાગુ પડે છે - 12 માર્ચથી તબક્કાવાર રીતે રજૂ કરવામાં આવશે."

આ પણ વાંચો...

  1. ઇન્ડિગો મુસાફરોને વળતર પરત આપશે, આ તારીખથી ચુકવણી થશે શરૂ
  2. અમદાવાદમાં ઇન્ડિગોનું સંકટ 10 દિવસે પણ યથાવત,આજે વધુ 18 ફ્લાઇટ રદ કરવામાં આવતા મુસાફરો પરેશાન

