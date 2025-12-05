ETV Bharat / bharat

550થી વધુ ફ્લાઇટ રદ થતા ઇન્ડિગોએ માફી માંગી; 10 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં સામાન્ય કામગીરી શરૂ થવાની આશા

ઇન્ડિગોએ સ્વીકાર્યું છે કે ફ્લાઇટમાં વિક્ષેપો મુખ્યત્વે FDTL ધોરણોના બીજા તબક્કાના અમલીકરણમાં "ખોટા નિર્ણય અને આયોજનમાં ખામી"ને કારણે થઈ રહ્યા છે.

550 ફ્લાઇટ થતા ઇન્ડિગોએ માફી માંગી
550 ફ્લાઇટ થતા ઇન્ડિગોએ માફી માંગી (PTI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 5, 2025 at 3:14 PM IST

|

Updated : December 5, 2025 at 3:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી : છેલ્લા બે દિવસમાં, ઇન્ડિગોએ 550થી વધુ સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ રદ કરી છે અને અનેક એરપોર્ટ પર ભારે વિલંબનો સામનો કરવો પડ્યો છે, જેના કારણે સેંકડો મુસાફરોને અસર થઈ છે. નેટવર્ક અરાજકતા અને વ્યાપક વિક્ષેપો વચ્ચે, એરલાઇને ગુરુવારે ગ્રાહકો અને ઉદ્યોગના હિસ્સેદારો પ્રત્યે હૃદયપૂર્વક માફી માંગી છે.

ભારતની સૌથી મોટી ખાનગી એરલાઇન ફ્લાઇટ રદ કરવામાં તીવ્ર વધારો અનુભવી રહી છે, જે દરરોજ 170-200 ફ્લાઇટ્સ સુધી પહોંચી છે, જે સામાન્ય કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધુ છે. ગુરુવારે ઘણા એરપોર્ટ પર મુસાફરોએ ઊંડી નિરાશા વ્યક્ત કરી હતી કારણ કે ઇન્ડિગોના રાષ્ટ્રવ્યાપી સંચાલનમાં ભારે વિક્ષેપ પડ્યો હતો, જેના કારણે ઘણા લોકો સ્પષ્ટ માહિતી અથવા વૈકલ્પિક મુસાફરી વિકલ્પો વિના ફસાયેલા હતા.

પીટીઆઈએ સૂત્રોને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે ઇન્ડિગોએ શુક્રવારે 400 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરી હતી, જેમાં વિવિધ એરપોર્ટ પર ઘણી ફ્લાઇટ્સ મોડી પડી હતી.

સૂત્રોએ સમાચાર એજન્સીને જણાવ્યું હતું કે, "દિલ્હી એરપોર્ટ પર 220 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ, જેમાં પ્રસ્થાન અને આગમનનો સમાવેશ થાય છે, રદ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે બેંગલુરુ એરપોર્ટ પર 100 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી. હૈદરાબાદ એરપોર્ટ પર 90 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી."

અધિકારીઓએ એ પણ માહિતી આપી હતી કે દિલ્હી અને ચેન્નાઈ એરપોર્ટથી આજે થનારી બધી ઈન્ડિગો ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી છે.

મુંબઈ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ લિમિટેડ (MIAL) અનુસાર, 5 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ 00:01 IST થી 23:59 IST વચ્ચે કુલ 104 ફ્લાઇટ્સ રદ કરવાની યોજના છે, જેમાં 53 પ્રસ્થાન અને 51 આગમનનો સમાવેશ થાય છે. જો વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવે છે, તો વધુ માહિતી પ્રદાન કરવામાં આવશે.

એ જ રીતે, હૈદરાબાદમાં, GMR એરપોર્ટ્સ લિમિટેડના PRO અનુસાર, ઈન્ડિગોએ 5 ડિસેમ્બરના રોજ થનારી 43 આગમન અને 49 પ્રસ્થાન રદ કર્યા છે.

શ્રીનગર એરપોર્ટ ડિરેક્ટરે અહેવાલ આપ્યો હતો કે આજે થનારી 18 ઈન્ડિગો ફ્લાઇટ્સમાંથી 10 રદ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે બાકીની ફ્લાઇટ્સ એરપોર્ટ પર મોડી પડી હતી.

ગુરુવારે, એરલાઇને X પર જાહેર માફી માંગી, જેમાં કહ્યું, "અમે આ ઘટનાઓથી પ્રભાવિત અમારા તમામ ગ્રાહકો અને ઉદ્યોગ હિસ્સેદારો પ્રત્યે દિલથી માફી માંગીએ છીએ. ઇન્ડિગો ટીમો ખંતથી કામ કરી રહી છે અને નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલય, DGCA, BCAS, AAI અને એરપોર્ટ ઓપરેટરો સાથે મળીને આ વિલંબની અસર ઘટાડવા અને સામાન્યતા પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે તમામ પ્રયાસો કરી રહી છે."

ઇન્ડિગોએ કહ્યું કે તે તેના મુસાફરોને તેમના ફ્લાઇટ શેડ્યૂલમાં કોઈપણ ફેરફાર વિશે જાણ કરી રહી છે અને તેમને એરપોર્ટ પર જતા પહેલા નવીનતમ સ્થિતિ તપાસવાની સલાહ આપી છે. "અમે અમારા ગ્રાહકોને તેમની સુનિશ્ચિત ફ્લાઇટ્સમાં કોઈપણ ફેરફાર વિશે માહિતગાર રાખીએ છીએ અને તેમને https://goindigo.in/check-flight-status.html પર નવીનતમ સ્થિતિ તપાસવાની સલાહ આપીએ છીએ," એરલાઇને કહ્યું. "ઇન્ડિગોને થયેલી અસુવિધા બદલ ખૂબ જ દુઃખ છે અને શક્ય તેટલી ઝડપથી તેની કામગીરી પુનઃસ્થાપિત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે," ઇન્ડિગોએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું.

એરલાઇને સ્વીકાર્યું કે છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં ફ્લાઇટ્સમાં વિક્ષેપ મુખ્યત્વે ફ્લાઇટ ડ્યુટી સમય મર્યાદા (FDTL) ધોરણોના બીજા તબક્કાના અમલીકરણમાં ખોટી નિર્ણય અને આયોજનની ખામીઓને કારણે હતો. તેમાં જણાવાયું છે કે, "આ મુદ્દાઓ, શિયાળાના સંચાલન અવરોધો સાથે, રદ અને વિલંબમાં તીવ્ર વધારો થયો છે."

તેમાં ઉમેર્યું હતું કે, "મુસાફરોની અસુવિધા ઘટાડવા અને સલામતી માર્જિન જાળવી રાખવા માટે, ઇન્ડિગોએ 10 ફેબ્રુઆરી, 2026 સુધી A320 કામગીરી માટે ચોક્કસ FDTL જોગવાઈઓમાંથી ઓપરેશનલ વેરિઅન્સ/મુક્તિની વિનંતી કરી છે."

ઇન્ડિગોએ નિયમનકારને જાણ કરી છે કે સુધારાત્મક કાર્યવાહી ચાલી રહી છે, અને 10 ફેબ્રુઆરી, 2026 સુધીમાં સ્થિર ફ્લાઇટ કામગીરી સંપૂર્ણપણે પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવશે. જો કે, આગામી થોડા દિવસોમાં વધુ રદ થવાની અપેક્ષા છે."

DGCA દ્વારા જારી કરાયેલા નિવેદન અનુસાર, એરલાઇન વિક્ષેપો ઘટાડવા માટે 8 ડિસેમ્બરથી ફ્લાઇટ કામગીરી ઘટાડશે.

આ પણ વાંચો...

  1. ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટને મળી બોમ્બ ધમકી, મુંબઈમાં કરવુ પડ્યુ ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ
  2. ખુશખબર ! અમદાવાદથી નવી ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટ્સ શરુ, જાણો ટાઈમટેબલ
Last Updated : December 5, 2025 at 3:37 PM IST

TAGGED:

INDIGO FLIGHTS DELAY
INDIGO
INDIGO FLIGHTS NEWS
INDIGO FLIGHTS CANCELLED TODAY
INDIGO

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.