ઇન્ડિગો કટોકટી: આજે મોટી સંખ્યામાં ફ્લાઇટ્સ રદ, મુસાફરો નારાજ, પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા સમિતિની રચના કરાઈ
વિપક્ષે સરકાર પર ઇન્ડિગો માટે "એકાધિકાર" મોડેલનો આરોપ લગાવ્યો. એરલાઇને જણાવ્યું હતું કે 95% કનેક્ટિવિટી પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી છે.
Published : December 7, 2025 at 1:33 PM IST
હૈદરાબાદ : ઇન્ડિગો ફ્લાઇટ કટોકટીનો આજે પાંચમો દિવસ છે. રવિવારે પણ, ઘણા એરપોર્ટ પર ઇન્ડિગો ફ્લાઇટ્સ રદ અથવા વિલંબના અહેવાલો આવ્યા હતા. વિક્ષેપિત ફ્લાઇટ્સને કારણે મુસાફરોની તકલીફ સ્પષ્ટ છે. વિપક્ષે આ મુદ્દા પર સરકાર પર હુમલો કર્યો છે. દરમિયાન, નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) એ વિક્ષેપોની સમીક્ષા કરવા માટે ચાર સભ્યોની સમિતિની રચના કરી છે. દરમિયાન, એરલાઇન્સે 95% કનેક્ટિવિટી પુનઃસ્થાપિત કરવાનો દાવો કર્યો છે.
ઇન્ડિગોનો દાવો છે કે પરિસ્થિતિને સામાન્ય બનાવવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે
ઇન્ડિગોના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "ફ્લાઇટ રદ થવાના અને વિલંબના પહેલા જ દિવસે ઇન્ડિગોના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની બેઠક મળી હતી. સભ્યોને મેનેજમેન્ટ તરફથી કટોકટીની પ્રકૃતિ અને હદ વિશે વિગતવાર માહિતી મળી હતી. આ બેઠક બાદ, બોર્ડ-મેમ્બર-ઓન્લી સત્ર યોજાયું હતું, જેમાં કટોકટી વ્યવસ્થાપન જૂથ (CMG) બનાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો."
IndiGo Spokesperson says, " the board of directors of interglobe aviation limited (indigo) met on the first day the problem of cancellations and delayed flights arose. the members received a detailed briefing from the management on the nature and extent of the crisis. this meeting… pic.twitter.com/C7jBPHicnF— ANI (@ANI) December 7, 2025
તેમાં ચેરમેન વિક્રમ સિંહ મહેતા, બોર્ડ ડિરેક્ટર્સ ગ્રેગ સારાત્સ્કી, માઈક વ્હીટેકર અને અમિતાભ કાંત અને સીઈઓ પીટર આલ્બર્સનો સમાવેશ થાય છે. આ જૂથ પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવા માટે નિયમિતપણે બેઠક કરી રહ્યું છે અને મેનેજમેન્ટ દ્વારા સામાન્ય કામગીરી ફરી શરૂ કરવા માટે લેવામાં આવતા પગલાં અંગે અપડેટ આપવામાં આવી રહ્યું છે.
હૈદરાબાદ એરપોર્ટ પર 69 ફ્લાઇટ રદ કરવાની યોજના છે.
એરપોર્ટ ડેટા અનુસાર, શનિવારે વિવિધ સ્થળોએથી નોંધપાત્ર સંખ્યામાં ઇન્ડિગો ફ્લાઇટ્સ રદ થયાના અહેવાલો મળ્યા હતા. હૈદરાબાદ એરપોર્ટ પર 69 આયોજિત ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી, જેમાં 26 આગમન અને 43 પ્રસ્થાન કરતી ફ્લાઇટ્સનો સમાવેશ થાય છે.
દિલ્હી એરપોર્ટ પર 86 ફ્લાઇટ્સ રદ
જીએમઆર દ્વારા સંચાલિત દિલ્હી એરપોર્ટ પર, દિવસ માટે 86 ઇન્ડિગો ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી. આમાં 37 આઉટગોઇંગ અને 49 ઇનગોઇંગ ફ્લાઇટ્સનો સમાવેશ થાય છે. અમદાવાદ એરપોર્ટ પર પણ સમસ્યાઓ નોંધાઈ હતી, જ્યાં 35 આઉટગોઇંગ અને 24 ઇનગોઇંગ ફ્લાઇટ્સ રદ કરવાની યોજના તરીકે સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવી હતી.
કોલકાતા એરપોર્ટ પરથી 41 ફ્લાઇટ્સ રદ
કોલકાતા એરપોર્ટ પર દિવસ દરમિયાન 73 સુનિશ્ચિત આગમન અને 102 પ્રસ્થાન હતા. આમાંથી 21 આગમન અને 20 પ્રસ્થાન રદ કરવામાં આવ્યા હતા. સવારે 9:00 વાગ્યા સુધીમાં, એરપોર્ટ પર ફક્ત ૨૨ પ્રસ્થાન અને 14 વાસ્તવિક ગતિવિધિઓ તરીકે આગમન નોંધાયું હતું.
#WATCH | West Bengal: Visuals from Netaji Subhash Chandra Bose International Airport in Kolkata as IndiGo passengers continue to be affected amid flight disruptions and cancellations. pic.twitter.com/4AMRbyVaKc— ANI (@ANI) December 7, 2025
DGCA એ એક સમિતિની રચના કરી
આ મામલામાં હસ્તક્ષેપ કરતા, કેન્દ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન અને સહકાર રાજ્યમંત્રી મુરલીધર મોહોલે શનિવારે જણાવ્યું હતું કે ઇન્ડિગો એરલાઇન્સમાં ફ્લાઇટ કટોકટીના પ્રતિભાવમાં નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) એ ચાર સભ્યોની સમિતિની રચના કરી છે. આ સમિતિ ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓને રોકવા માટે ક્રૂ પ્લાનિંગ, ઓપરેશનલ તૈયારીઓ અને નવા ફ્લાઇટ ડ્યુટી સમયના નિયમોનું પાલન જેવા મુદ્દાઓની તપાસ કરશે. રાજ્યમંત્રી મુરલીધર મોહોલે પણ ખાતરી આપી હતી કે મંત્રાલય મુસાફરો માટે સરળ મુસાફરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમામ જરૂરી પગલાં લઈ રહ્યું છે.
આસામમાં મુસાફરો પરેશાન છે
આસામના ગુવાહાટી સ્થિત લોકપ્રિય ગોપીનાથ બોરદોલોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક પર પણ ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હોવાના અહેવાલ છે. મુસાફરો પરેશાન દેખાતા હતા, ઘણા લોકો તેમના સામાન સાથે થાકીને બેઠા હતા. મુંબઈના છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથકની છબીઓમાં ઇન્ડિગોના મુસાફરો ફ્લાઇટ વિક્ષેપો અને રદ થવાથી નારાજ દેખાય છે.
#WATCH | Mumbai: Visuals from Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport in Mumbai, where IndiGo passengers continue to be affected amid flight disruptions and cancellations. pic.twitter.com/si8ELSQ0Ou— ANI (@ANI) December 7, 2025
ઇન્ડિગોની રિફંડ જાહેરાત
દરમિયાન, પરિસ્થિતિને હળવી કરવા માટે, ઇન્ડિગોએ જાહેરાત કરી કે તે તમામ રદ કરાયેલ બુકિંગ માટે ઓટોમેટિક રિફંડ પ્રદાન કરશે અને 5 થી 15 ડિસેમ્બર વચ્ચે મુસાફરી માટે કેન્સલેશન અથવા રિશેડ્યુલિંગ ચાર્જ સંપૂર્ણપણે માફ કરશે. "કોઈ પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા નથી. તાજેતરની ઘટનાઓના જવાબમાં, તમારા રદ કરાયેલા બુકિંગ માટેના બધા રિફંડ આપમેળે તમારી મૂળ ચુકવણી પદ્ધતિમાં પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે," X એ એક પોસ્ટમાં લખ્યું.
સેવામાં સુધારો કરવાના દાવાઓ
ઇન્ડિગોના પ્રવક્તાએ એક સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "અમારા નેટવર્કમાં તાજેતરના વિક્ષેપોને ધ્યાનમાં રાખીને, અમે ગઈકાલે નોંધપાત્ર સંખ્યામાં ફ્લાઇટ્સ રદ કરી અને 113 સ્થળોએ 700 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ ચલાવી. પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય નેટવર્ક, સિસ્ટમ્સ અને રોસ્ટરને રીબૂટ કરવાનો હતો જેથી અમે આજે વધુ ફ્લાઇટ્સ, સુધારેલી સ્થિરતા અને સુધારાના કેટલાક પ્રારંભિક સંકેતો સાથે નવેસરથી શરૂઆત કરી શકીએ."
#WATCH | Assam: Visuals from Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport in Guwahati, amid IndiGo flight cancellations. pic.twitter.com/iy7CftMcwA— ANI (@ANI) December 7, 2025
પી ચિદમ્બરમે સરકાર પર પ્રહાર કર્યા
વિપક્ષે કેન્દ્ર સરકાર પર નિશાન સાધ્યું, આ ગડબડ માટે સરકારના "એકાધિકાર મોડેલ" ને જવાબદાર ઠેરવ્યું, જેની કિંમત સામાન્ય નાગરિક ચૂકવી રહ્યો છે. કોંગ્રેસના નેતા પી. ચિદમ્બરમે વ્યાપક ફ્લાઇટ રદ કરવા બદલ સરકારની ટીકા કરતા કહ્યું કે સરકારે એકાધિકારને પ્રોત્સાહન આપ્યું. એક પોસ્ટમાં, કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતાએ લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીને ટેકો આપ્યો, જેમણે વારંવાર વ્યવસાયમાં એકાધિકારનો વિરોધ કર્યો છે.
સાંસદે સરકાર પર આરોપ લગાવ્યો
કોંગ્રેસના સાંસદ શશીકાંત સેન્થિલે સરકાર પર પરિસ્થિતિને ઉકેલવા માટે બહુ ઓછું કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે કહ્યું, "આ પરિસ્થિતિ છેલ્લા દોઢ વર્ષથી વિકસી રહી છે. DGCA દ્વારા જારી કરાયેલ ફ્લાઇટ ડ્યુટી ટાઇમ લિમિટેશન (FDTL) નિયમો સૌપ્રથમ જાન્યુઆરી 2024 (અથવા માર્ચ 2024) માં સૂચિત કરવામાં આવ્યા હતા. એરલાઇન્સ પાસે આ માર્ગદર્શિકા અપનાવવા માટે પુષ્કળ સમય હતો, અને અમે માનીએ છીએ કે તે જરૂરી છે. પરંતુ DGCA આ બધા સમય દરમિયાન શું કરી રહ્યું છે, જ્યારે તે છેલ્લા બે વર્ષથી નિયમો લાગુ કરવા અને એરલાઇન્સ તેનું પાલન કરે છે તેની ખાતરી કરવા માટે જવાબદાર હતું?"
મહત્વપુર્ણ છે કે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર પણ કુલ 20 ફ્લાઈટ રદ કરવામાં આવી છે, જેમાં 12 આગમન અને 8 પ્રસ્થાન છે.છેલ્લા 1000 કલાકમાં કાર્યરત કુલ 39 ફ્લાઈટમાં આગમન 17 અને પ્રસ્થાન 22 ફ્લાઈટ છે.
આ પણ વાંચો...