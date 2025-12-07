ઈન્ડિગોના CEOને કારણ દર્શાવો નોટિસ, DGCAએ 24 કલાકમાં માંગ્યો જવાબ, અમદાવાદ એરપોર્ટથી આજે પણ 32 ફ્લાઈટ રદ્દ
નોટિસમાં ફ્લાઇટ ખોરવાવાનું મુખ્ય કારણ બદલાયેલી જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા ન કરવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે.
Published : December 7, 2025 at 9:32 AM IST
નવી દિલ્હી: ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન (DGCA) એ શનિવારે ઇન્ડિગોના CEO પીટર એલ્બર્સ અને એકાઉન્ટેબલ મેનેજર ઇસિડ્રો પોર્કેરાસને કારણદર્શક નોટિસ ફટકારી છે, જેમાં 24 કલાકની અંદર ફ્લાઈટ સેવામાં ભારે વિલંબ પર જવાબ માંગ્યો છે.
છેલ્લા પાંચ દિવસમાં ઇન્ડિગોની કામગીરી ગંભીર રીતે ખોરવાઈ ગઈ છે, સેંકડો ફ્લાઇટ્સ રદ અને વિલંબિત થઈ છે, જેના કારણે હજારો મુસાફરોને અસુવિધા થઈ છે. ઇન્ડિગો એરલાઇન્સ ભારતીય ઉડ્ડયન ક્ષેત્રમાં 60% થી વધુ બજાર હિસ્સો ધરાવે છે. એલ્બર્સ અને પોર્કેરાસને મોકલવામાં આવેલી નોટિસમાં, નિયમનકારે જણાવ્યું હતું કે, વ્યાપક ઓપરેશનલ નિષ્ફળતાઓ આયોજન, દેખરેખ અને સંસાધન વ્યવસ્થાપનમાં નોંધપાત્ર ખામીઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
DGCA has issued a showcause notice to the IndiGo CEO, giving him 24 hours to respond.— ETV Bharat (@ETVBharatEng) December 7, 2025
The notice cites, " large-scale operational failures indicating significant lapses in planning, oversight, and resource management..."#IndigoDelay #Indigoairlines pic.twitter.com/cu6FBoWSJC
પોર્કેરાસ ઇન્ડિગોના એકાઉન્ટેબલ મેનેજર અને ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર છે. એલ્બર્સને આપેલી નોટિસમાં જણાવ્યું હતું કે, "CEO તરીકે, તમે એરલાઇનના સંચાલન માટે જવાબદાર છો, પરંતુ તમે વિશ્વસનીય કામગીરી માટે સમયસર વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવામાં અને મુસાફરોને આવશ્યક સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં તમારી ફરજમાં નિષ્ફળ ગયા છો."
નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલયે આલ્બર્સ અને પોર્કેરાસને 24 કલાકની અંદર જવાબ આપવા જણાવ્યું છે. નોટિસમાં જણાવાયું છે કે ફ્લાઇટ વિક્ષેપનું મુખ્ય કારણ એરલાઇન દ્વારા મંજૂર ફ્લાઇટ ડ્યુટી સમય મર્યાદા યોજનાના સરળ અમલીકરણ માટે બદલાયેલી આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરવા માટે પૂરતી વ્યવસ્થા કરવામાં નિષ્ફળતા છે.
એક સરકારી અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે શનિવારે, નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી કે. રામમોહન નાયડુએ પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરવા અને સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવવા માટે આલ્બર્સ, નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજી હતી. અધિકારીએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે તપાસ સમિતિના તારણોના આધારે, અધિકારીઓ ઇન્ડિગો ફ્લાઇટ વિક્ષેપ અંગે યોગ્ય પગલાં લેશે.
અમદાવાદ એરપોર્ટથી આજે પણ 32 ફ્લાઈટ રદ્દ
મહત્વપૂર્ણ આજે પણ દેશના ઘણા એરપોર્ટ પરથી ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટ રદ્દ થયા હોવાની માહિતી મળી રહી છે, જે અંતર્ગત અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પરથી આજે પણ 32 ફ્લાઈટ રદ થઈ છે. જેમાં 17 પ્રસ્થાન કરતી અને 15 આગમન કરતી ફ્લાઈટનો સમાવેશ થાય છે.
આ પણ વાંચો