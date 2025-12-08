ETV Bharat / bharat

DGCAએ ઇન્ડિગોને કારણદર્શક નોટિસનો જવાબ આપવા માટે 24 કલાકની આપી મુદત

છેલ્લા છ દિવસથી દેશભરના એરપોર્ટ પર ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ રદ અને વિલંબના કારણે મુસાફરોમાં અંધાધૂંધી ફેલાઈ રહી છે.

DGCAએ ઇન્ડિગોને ફટકારી નોટિસ
DGCAએ ઇન્ડિગોને ફટકારી નોટિસ (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 8, 2025 at 9:19 AM IST

નવી દિલ્હી: ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટની ખોરવાયેલી સેવા અને વિલંબની સ્થિતિઓ વચ્ચે દેશના અસંખ્ય એરપોર્ટ પર પ્રવાસીઓની યાતના યથાવત છે. ત્યારે, અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આજે 08 ડિસેમ્બરે ઈન્ડિગોની 18 ફ્લાઈટ કેન્સલ થઈ છે. જેમાં 9 આગમન અને 9 પ્રસ્થાન કરતી ફ્લાઈટનો સમાવેશ થાય છે.

નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) એ ઈન્ડિગો એરલાઇનને કારણદર્શક નોટિસનો જવાબ આપવા માટે 24 કલાકનો સમય આપ્યો છે. ઇન્ડિગોએ આજે ​​સાંજે 6 વાગ્યા સુધીમાં તેનો જવાબ રજૂ કરવાનો રહેશે. DGCA એ તેની નોટિસમાં સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે, એરલાઇનની પેસેન્જર સેવામાં ખામીઓ જોવા મળી છે અને તેના પરિણામોને દૂર કરવાની જરૂર પડશે.

નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) એ ઇન્ડિગોના એકાઉન્ટેબલ મેનેજર અને ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસરને વ્યાપક ઓપરેશનલ વિક્ષેપો અને પાલન ન કરવા બદલ 6 ડિસેમ્બરે જારી કરાયેલ કારણદર્શક નોટિસનો જવાબ આપવા માટે એક વખત 24 કલાકનો સમય આપ્યો છે.

એક સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, ઇન્ડિગોના બે અધિકારીઓએ 7 ડિસેમ્બરે એક વિનંતીમાં વધુ સમય માંગ્યો હતો, જેમાં એરલાઇનના રાષ્ટ્રવ્યાપી કામગીરીને લગતી ઓપરેશનલ મુશ્કેલીઓ અને વિવિધ પરિબળોને કારણે અનેક એરપોર્ટ પર વિક્ષેપો સર્જાયા હતા. વિનંતીની સમીક્ષા કર્યા પછી, DGCAએ 8 ડિસેમ્બરે ફક્ત 6 વાગ્યા સુધી સમયમર્યાદા લંબાવી, સ્પષ્ટ કર્યું કે વધુ કોઈ એક્સટેન્શન આપવામાં આવશે નહીં.

નિયમનકારે ચેતવણી આપી હતી કે, જો વિસ્તૃત સમયમર્યાદામાં સંપૂર્ણ અને વિગતવાર જવાબ આપવામાં નહીં આવે, તો નિયમનકાર ઉપલબ્ધ રેકોર્ડના આધારે એકપક્ષીય કાર્યવાહી કરશે. DGCA એ જણાવ્યું હતું કે તે પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે અને મુસાફરોની સલામતી, નિયમનકારી નિયમોનું પાલન અને સામાન્ય કામગીરી ફરી શરૂ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે.

અગાઉ, ઇન્ડિગોએ પુષ્ટિ આપી હતી કે તેને દેશભરમાં તેના ફ્લાઇટ નેટવર્કમાં નોંધપાત્ર વિક્ષેપોને કારણે 6 ડિસેમ્બરે જારી કરાયેલ કારણદર્શક નોટિસ મળી છે. એરલાઇને જવાબ આપવા માટે વધુ સમય માંગ્યો હતો. નિયમનકારને લખેલા પત્રમાં, ઇન્ડિગોના એકાઉન્ટેબલ મેનેજર અને ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર, ઇસિદ્રે પોર્કેરાસ ઓરિયાએ લખ્યું હતું કે, "અમે તમારા કાર્યાલયને વિનંતી કરીએ છીએ કે કૃપા કરીને અમને ઓછામાં ઓછો આવતીકાલે (એટલે ​​કે, 08.12.2025) સાંજે 6 વાગ્યા સુધી અથવા યોગ્ય લાગે તેવો અન્ય સમય આપો."

ભારતભરમાં વ્યાપક રદ અને વિલંબને કારણે મુસાફરોમાં ગભરાટ ફેલાયો હોવાથી DGCA એ ઇન્ડિગોના CEO પીટર એલ્બર્સને નોટિસ જારી કરી હતી. નિયમનકારે જણાવ્યું હતું કે એરલાઇને "આયોજન, દેખરેખ અને સંસાધન વ્યવસ્થાપનમાં મોટી ખામીઓ દર્શાવી હતી," જેના કારણે ગંભીર સેવા વિક્ષેપો સર્જાયા હતા.

ઉડ્ડયન નિયમનકારે પોતાની નોટિસમાં જણાવ્યું હતું કે આ વિક્ષેપનું મુખ્ય કારણ ઇન્ડિગો દ્વારા નવા ફ્લાઇટ ડ્યુટી ટાઇમ લિમિટેશન (FDTL) નિયમો હેઠળ બદલાયેલા સ્ટાફિંગ, ડ્યુટી-ટાઇમ અને રોસ્ટરિંગ આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરવા માટે "પર્યાપ્ત વ્યવસ્થા" કરવામાં અસમર્થતા હતી.

DGCA એ જણાવ્યું હતું કે આ કિસ્સાઓ પ્રથમ દૃષ્ટિએ એરક્રાફ્ટ નિયમો, 1937 (નિયમ 42A) અને ક્રૂ ડ્યુટી કલાકો, ફ્લાઇટ સમય મર્યાદા અને નિર્ધારિત આરામ સમયગાળા સંબંધિત નાગરિક ઉડ્ડયન આવશ્યકતાઓનું પાલન ન કરવાને કારણે દેખાય છે. નિયમનકારે મુસાફરોની સુવિધાઓમાં ખામીઓ પણ દર્શાવી હતી, જેમાં જણાવ્યું હતું કે ઇન્ડિગો રદ, વિલંબ અથવા બોર્ડિંગ નકારવાથી પ્રભાવિત મુસાફરોને જરૂરી સુવિધાઓ અથવા માહિતી પૂરી પાડવામાં નિષ્ફળ રહી છે, જે મુસાફરોના અધિકારોનું ઉલ્લંઘન છે.

CEOને જવાબ આપવાનો નિર્દેશ આપતા, નિયમનકારે કહ્યું, "તમને આ નોટિસ મળ્યાના 24 કલાકની અંદર કારણ બતાવવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવે છે કે ઉપરોક્ત ઉલ્લંઘનો માટે એરક્રાફ્ટ નિયમો અને નાગરિક ઉડ્ડયન આવશ્યકતાઓની સંબંધિત જોગવાઈઓ હેઠળ તમારી સામે યોગ્ય અમલીકરણ કાર્યવાહી કેમ શરૂ ન કરવી જોઈએ." DGCAએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જો કોઈ જવાબ ન મળે, તો તે આ બાબતે એકપક્ષીય નિર્ણય લઈ શકે છે.

