ઇન્ડિગો ફ્લાઈટ કેન્સલ: પોતાના જ રિસેપ્શનમાં ન પહોંચી શક્યા 'વર-કન્યા'! સંબંધીઓએ ઓનલાઈન આશીર્વાદ આપ્યો

ફ્લાઇટ રદ કરવામાં આવી હતી, અને કન્યા અને વરરાજા હજારો કિલોમીટર દૂર ફસાયેલા હતા. પરંતુ પરિવારે હાર માનવાનો ઇનકાર કર્યો અને ટેકનોલોજીનો ઉત્તમ ઉપયોગ કર્યો.

રિસેપ્શન પાર્ટીમાં કન્યા અને વરરાજાની ઓનલાઇન હાજરી
રિસેપ્શન પાર્ટીમાં કન્યા અને વરરાજાની ઓનલાઇન હાજરી
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 5, 2025 at 6:38 PM IST

હુબલી (કર્ણાટક): લગ્નના રિસેપ્શન માટે તૈયારીઓ ચાલી રહી હતી. હોલ બુક થઈ ગયો હતો, સંબંધીઓ આવી ગયા હતા, અને તેઓ ફક્ત વરરાજા અને કન્યાની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. પરંતુ પછી, ઇન્ડિગો એરલાઇન્સની એક ભૂલથી બધું ખોરવાઈ ગયું. ફ્લાઇટ રદ કરવામાં આવી, જેના કારણે કપલ હજારો કિલોમીટર દૂર ફસાયું. જોકે, પરિવારોજનોએ હાર ન માની. તેમણે ટેકનોલોજીનો ઉત્તમ ઉપયોગ કર્યો અને લોકોએ વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા કપલને આશીર્વાદ આપ્યા.

શું છે ઘટના?

હુબલીથી મેધા ક્ષીરસાગર અને ઓડિશાના ભુવનેશ્વરથી સંગ્રામ દાસ, બેંગલુરુમાં સોફ્ટવેર એન્જિનિયર છે. તેઓ પ્રેમમાં હતા. બંને પરિવારોની સંમતિ પછી, 23 નવેમ્બરના રોજ ભુવનેશ્વરમાં તેમના લગ્ન થયા. લગ્ન પછી, 3 ડિસેમ્બરના રોજ કન્યાના વતન હુબલીમાં એક રિસેપ્શન યોજાયું હતું. આ માટેની તૈયારીઓ હુબલીના ગુજરાત ભવનમાં કરવામાં આવી હતી. સંબંધીઓ આવી ગયા હતા - તેઓ ફક્ત વરરાજા અને કન્યાની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. જોકે, તેમની ફ્લાઇટ રદ થઈ ગઈ હતી.

હવે પ્રશ્ન એ હતો કે રિસેપ્શન કેવી રીતે કરવું?
પરિવારોજનોએ હાર માની નહીં. તેમણે ટેકનોલોજીનો ઉત્તમ ઉપયોગ કર્યો. હુબલીમાં, કન્યા અને વરરાજાના બદલે તેમના માતા-પિતા સ્ટેજ પર બેઠા. દરમિયાન, ભુવનેશ્વરમાં, કન્યા અને વરરાજાએ તૈયાર થયા અને ઓનલાઈન રિસેપ્શનમાં હાજરી આપી. તેઓએ ઓનલાઈન વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા સમગ્ર રિસેપ્શનમાં ભાગ લીધો. આવેલા સંબંધીઓ વર્ચ્યુઅલી (વિડીયો કોલ દ્વારા) વરરાજા અને વરરાજાને મળ્યા અને તેમને આશીર્વાદ આપ્યા. તેઓએ માતા-પિતાને ભેટો આપી.

પરિવારજનો શું કહે છે: કન્યાના પિતા, અનિલ કુમાર ક્ષીરસાગરે જણાવ્યું કે, ઇન્ડિગો 2 ડિસેમ્બરે સવારે 9 વાગ્યાથી બીજા દિવસે, 3 ડિસેમ્બરે સવારે 4-5 વાગ્યા સુધી ફ્લાઇટ મોડી પડવાની જાહેરાત કરી રહી હતી. 3 ડિસેમ્બરની સવારે, તેમણે રદ કરવાની જાહેરાત કરી. આમ, વરરાજા-કન્યા અને વરરાજાના માતા-પિતા ભુવનેશ્વરમાં ફસાયેલા હતા, તેમને હુબલી પહોંચવાનો બીજો રસ્તો ન મળ્યો.

સંબંધીઓએ પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કરતાં કહ્યું, "જો ઇન્ડિગોએ અમને ફ્લાઇટ રદ થવાની જાણ બે દિવસ અગાઉ કરી હોત, તો અમે રિસેપ્શનને બીજા દિવસે ગોઠવી શક્યા હોત. તેમણે સમય બગાડ્યો, કહ્યું કે ફ્લાઇટ હમણાં જશે, અને યોગ્ય માહિતી આપી નહીં. તેથી અમને વરરાજા અને કન્યા વિના રિસેપ્શન રાખવાની ફરજ પડી."

કન્યાના પિતા અનિલ કુમાર ક્ષીરસાગરે ETV ભારતને જણાવ્યું, "લગ્ન 23 નવેમ્બરે ભુવનેશ્વરમાં નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા. રિસેપ્શન 3 ડિસેમ્બરે હુબલીમાં યોજવામાં આવ્યા હતા. ફ્લાઇટની ટિકિટ 2 ડિસેમ્બરે બુક કરવામાં આવી હતી."

