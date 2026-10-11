મુસાફરની પાવર બેંકમાં આગ લાગતા દિલ્હી-ચેન્નાઈ ઈન્ડિગો ફ્લાઈટનું હૈદરાબાદમાં ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ
દિલ્હીથી ચેન્નાઈ જઈ રહેલી ઈન્ડિગો ફ્લાઈટ 6E 6115માં મુસાફરની પાવર બેંકમાં આગ લાગતા રવિવારે હૈદરાબાદના રાજીવ ગાંધી એરપોર્ટ પર ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવું પડ્યું હતું.
Published : October 11, 2026 at 9:17 PM IST
હૈદરાબાદ: દિલ્હીથી ચેન્નાઈ જઈ રહેલી ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટનું રવિવારે હૈદરાબાદના શમશાબાદ સ્થિત રાજીવ ગાંધી ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવું પડ્યું હતું. આ ઘટના વિમાનની અંદર એક મુસાફરની પાવર બેંકમાં આગ લાગવાને કારણે બની હતી.
એક નિવેદનમાં ઈન્ડિગોએ જણાવ્યું હતું કે, "11 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ દિલ્હીથી ચેન્નાઈ જતી ઈન્ડિગો ફ્લાઈટ 6E 6115ને હૈદરાબાદ તરફ વાળવામાં આવી હતી. એક મુસાફરના અંગત ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણમાંથી ધુમાડો નીકળતો જોવા મળ્યો હતો, જેનાથી વિમાનમાં સુરક્ષા એલાર્મ વાગવા લાગ્યા હતા. કેબિન ક્રૂએ ત્વરિત કાર્યવાહી કરી પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લીધી હતી."
ઈન્ડિગોએ આ અનપેક્ષિત વિક્ષેપ બદલ ખેદ વ્યક્ત કર્યો હતો અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે સુરક્ષા એ એરલાઈનની સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે. અસરગ્રસ્ત તમામ મુસાફરોને તેમના ગંતવ્ય સ્થાન ચેન્નાઈ સુધી સુરક્ષિત રીતે પહોંચાડવા માટે તાત્કાલિક વૈકલ્પિક વિમાનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી અને આ પ્રક્રિયા દરમિયાન તેમને નાસ્તો-પાણી તેમજ નિયમિત અપડેટ્સ પૂરા પાડવામાં આવ્યા હતા.
VIDEO | Hyderabad: Smoke detected in Chennai-bound Indigo flight from Delhi; plane diverted to Hyderabad, lands safely. Inside visuals from the plane. (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/RSt6vbeTpB— Press Trust of India (@PTI_News) October 11, 2026
એરલાઈનના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ અનપેક્ષિત પરિસ્થિતિને કારણે અમારા ગ્રાહકોને થયેલી અસુવિધા બદલ અમે દિલગીર છીએ અને તેને ઓછી કરવા માટે તમામ પ્રયાસો કરી રહ્યા છીએ, જેમાં નાસ્તો-પાણી અને સમયસર અપડેટ્સ આપવાનો સમાવેશ થાય છે. ઈન્ડિગોમાં, અમારા ગ્રાહકો અને ક્રૂની સુરક્ષા અમારી સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે."
રાજીવ ગાંધી ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ (RGIA)ના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "તમામ મુસાફરોને સુરક્ષિત રીતે વિમાનમાંથી નીચે ઉતારી લેવામાં આવ્યા છે. એરલાઈન તેમને તેમના ગંતવ્ય સ્થાન માટેની આગામી ઉપલબ્ધ ફ્લાઈટમાં મુસાફરીની વ્યવસ્થા કરી આપશે."
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