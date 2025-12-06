ETV Bharat / bharat

આજે પણ ઈન્ડિગોની અસંખ્ય ઉડાનો રદ, અમદાવાદ સહિતના એરપોર્ટ પર મુસાફરો દેખાયા લાચાર

ઇન્ડિગો એરલાઇન્સના મુસાફરોને આજે પણ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો છે. ઘણા એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હોવાના અહેવાલ છે.

ઈન્ડિગોની અસંખ્ય ઉડાનો રદ
ઈન્ડિગોની અસંખ્ય ઉડાનો રદ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 6, 2025 at 1:16 PM IST

Updated : December 6, 2025 at 1:23 PM IST

અમદાવાદ: દેશભરના એરપોર્ટ પર ઇન્ડિગો એરલાઇન્સના મુસાફરો ચિંતા અને ગભરાટ છે.આજે શનિવારે પણ ઇન્ડિગોની અસંખ્ય ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી છે, અથવા તો મોડી પડી રહી છે, જેના કારણે મુસાફરોમાં ચિંતા અને ઉશ્કેરાટ જોવા મળ્યો છે. વારંવાર રદ્ થતી ફ્લાઈટ્સના કારણે શનિવારે સવારે અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર મુસાફરોની લાંબી લાઇનો, ચિંતિત અને હતાશ મુસાફરો દેખાયા હતાં. કારણ કે ઇન્ડિગો દેશભરમાં ઓપરેશનલ વિલંબનો સામનો કરી રહી છે. અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી ઉડાન ભરતી 35 ફ્લાઈટ, આગમન થતી 24 એમ કુલ 59 ફ્લાઈટ રદ કરવામાં આવી છે.

હૈદરાબાદ એરપોર્ટ પર 69 ઇન્ડિગો ફ્લાઇટ્સ રદ

હૈદરાબાદ એરપોર્ટ પર અત્યાર સુધીમાં કુલ 69 ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી છે. આમાં 26 આગમન અને 43 પ્રસ્થાનનો સમાવેશ થાય છે. એરપોર્ટ પર મોટી સંખ્યામાં મુસાફરો અસુવિધાનો સામનો કરી રહ્યા છે. બધા મુસાફરોની ફરિયાદો છે કે તેમને સચોટ ફ્લાઇટ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી રહી નથી.

મુંબઈ એરપોર્ટ પરથી કુલ 109 ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી.

મુંબઈ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પરથી કુલ 109 ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી. જેમાં 51 ઇનકમિંગ અને 58 આઉટગોઇંગ ફ્લાઇટ્સનો સમાવેશ થાય છે.

ચેન્નાઈ એરપોર્ટ પર આજે 48 ફ્લાઇટ્સ રદ

આજે સવારે ચેન્નાઈ એરપોર્ટ પર 48 ફ્લાઇટ્સ રદ થતાં મુસાફરો રઝળી પડ્યા. ઇન્ડિગો એરલાઇન્સમાં પાઇલટ્સ, ફ્લાઇટ એન્જિનિયર્સ અને ફ્લાઇટ એટેન્ડન્ટ્સની દેશવ્યાપી અછતને કારણે, છેલ્લા ચાર દિવસથી ફ્લાઇટ સેવાઓ પર ભારે અસર પડી રહી છે, જેના કારણે મુસાફરોને અગવડતા પડી રહી છે. આ સમસ્યાને કારણે, ચેન્નાઈ એરપોર્ટ પર મુસાફરોને પણ નોંધપાત્ર અગવડતાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ગઈકાલે બપોરે ઇન્ડિગો એરલાઇન્સની ફ્લાઇટ સેવાઓ સંપૂર્ણપણે સ્થગિત કરવામાં આવી હતી.

આજે સવારે ચેન્નાઈ એરપોર્ટ પર ઇન્ડિગો એરલાઇન્સની ફ્લાઇટ્સ ફરી શરૂ થઈ. પહેલી ફ્લાઇટ સવારે 3 વાગ્યે ચેન્નાઈથી પુણે માટે રવાના થઈ. ત્યારબાદ, અમદાવાદ, આંદામાન, ગુવાહાટી, કોલકાતા, ભુવનેશ્વર, કોઈમ્બતુર, જયપુર અને કોચી સહિતના સ્થળોએ 10 ફ્લાઇટ્સનું સંચાલન થયું. એવી જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે વિવિધ ઇન્ડિગો ફ્લાઇટ્સ આજે ધીમે ધીમે કાર્યરત થશે. દરમિયાન, કંપની મેનેજમેન્ટે જાહેરાત કરી છે કે ઇન્ડિગો એરલાઇન્સની ફ્લાઇટ્સ જે ચેન્નાઈથી દિલ્હી, મુંબઈ, કોલકાતા, પુણે, વિશાખાપટ્ટનમ, હૈદરાબાદ, કોચી, બેંગલુરુ, કોઈમ્બતુર, ભુવનેશ્વર, પટના સહિત 28 સ્થળોએ ઓપરેટ થવાની હતી તે આજે સવારથી રાત સુધી રદ કરવામાં આવી છે.

એરપોર્ટ અધિકારીઓએ ANIને જણાવ્યું હતું કે, એકલા અમદાવાદ એરપોર્ટ પર જ શનિવારે મધ્યરાત્રિ 12 થી સવારે 6 વાગ્યા સુધી સાત આવનારી અને બાર જતી ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી. આ વિક્ષેપને કારણે લાંબી રાહ જોવાની લાઇનો, ભીડવાળા કાઉન્ટર અને વૈકલ્પિક મુસાફરી વિકલ્પોના અભાવે મુસાફરોમાં હતાશા જોવા મળી હતી.

મહર્ષિ જાની પણ આ ચિંતાતૂર મુસાફરોમાં સામેલ હતા. આ વિક્ષેપથી તેમને અને તેમની ટીમને મહિનાઓથી મહેનત કરવાની તક કેવી રીતે ગુમાવવી પડી તે યાદ કરતાં તેઓ રડી પડ્યા. તેમણે ANIને જણાવ્યું, "હું સવારે 6:15 વાગ્યે ગુવાહાટી જવાનો હતો. તે કોલકાતાથી કનેક્ટિંગ ફ્લાઇટ હતી. અમને સ્માર્ટ ઇન્ડિયા હેકાથોન 2025 માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. લગભગ 74,000 આઈડિયા સબમિટ કરવામાં આવ્યા હતા, અને લગભગ 1,400 પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. અમારું કેન્દ્ર નોર્થ-ઇસ્ટર્ન હિલ યુનિવર્સિટી હતું, અને અમે ત્યાં પરફોર્મન્સ કરવાના હતા."

જાનીએ કહ્યું, "મહિનાઓની તૈયારી છતાં અને ફ્લાઈટ રદ થવાથી તેમની છ જણની ટીમ અને બે માર્ગદર્શકો પાસે બીજો કોઈ વિકલ્પ નહોતો. અમે ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ્સ બુક કરાવી હતી, પરંતુ ફ્લાઇટ મોડી પડી છે, અને તેથી, અમે જઈ શકીશું નહીં. મુસાફરી કરવાનો બીજો કોઈ રસ્તો નથી."

તેમણે ઉમેર્યું, "જો અમે ટ્રેન દ્વારા જઈશું, તો અમને ત્યાં પહોંચવામાં ત્રણ દિવસ લાગશે. અમારી છ-સાત મહિનાની મહેનત હવે વ્યર્થ ગઈ છે. અમે ઘરે પાછા ફરી રહ્યા છીએ. આવી તકો બહુ ઓછી મળે છે, અમને પહેલા પ્રયાસમાં જ પસંદગી પામ્યા હતાં. પરંતુ ફ્લાઇટ રદ થવાથી અમે આગળ વધી શક્યા નહીં. અમે છ લોકોની ટીમ છે અને અમારી સાથે બે માર્ગદર્શકો પણ છે"

અન્ય એક મુસાફર, ઇખલાક હુસૈને જણાવ્યું હતું કે, આંતરરાષ્ટ્રીય મુસાફરી કરવા છતાં, તે ફસાયેલા છે. હુસૈને કહ્યું, "હું જેદ્દાહથી અમદાવાદ પહોંચ્યો અને લખનૌ જવું છે. હું છેલ્લા બે દિવસથી અહીં અટવાયો છું, પરંતુ ફ્લાઇટ મોડી પડી રહી છે." શુક્રવારે ઇન્ડિગો ફ્લાઇટ્સના વિલંબ અને રદ થવાથી દેશભરમાં મોટી સંખ્યામાં મુસાફરોને અસુવિધા થઈ. આ કટોકટી વચ્ચે, જોધપુર એરપોર્ટથી બેંગલુરુ પહોંચેલા એક મુસાફરે અહેવાલ આપ્યો કે એરલાઇન સવારથી કોઈ જવાબ આપી રહી નથી.

તેમણે કહ્યું, "ઇન્ડિગોએ કોઈ જવાબ આપ્યો નથી. અમે સવારથી અહીં ઉભા છીએ. મારે તાત્કાલિક સાંજ સુધીમાં બેંગલુરુ પહોંચવું જરૂરી છે. હું ચિંતિત છું." વધુમાં, ઓડિશાના બીજુ પટનાયક આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પરના અન્ય એક મુસાફરે પોતાની દુર્દશા શેર કરતા કહ્યું કે એરપોર્ટ પર ત્રણ કલાક વિતાવ્યા પછી પણ, તેમને તેમની ફ્લાઇટની સ્થિતિ વિશે કોઈ માહિતી મળી નથી.

ભુવનેશ્વરથી બેંગલુરુની મારી ફ્લાઇટ 5 ડિસેમ્બરે નક્કી હતી. મારી બેંગલુરુથી વિયેતનામની ફ્લાઇટ હતી. આ મુશ્કેલી 3 ડિસેમ્બરે શરૂ થઈ. હું ગઈકાલે મારી ફ્લાઇટના શેડ્યૂલ વિશે પૂછપરછ કરવા માટે અહીં પહોંચ્યો હતો. મેં ત્યાં ત્રણ કલાક વિતાવ્યા અને તેમને મારી ફ્લાઇટ સ્ટેટસ વિશે પૂછ્યું, પરંતુ તેઓએ કહ્યું કે તેમને કોઈ ખબર નથી.

કાલે મારી બેંગલુરુ જવાની ફ્લાઇટ હતી. મેં તેમને વિનંતી કરી કે તેઓ મને બેંગલુરુ જવાની તેમની સુનિશ્ચિત ફ્લાઇટમાં બેસાડે જેથી હું વિયેતનામ જઈને મારી આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ પકડી શકું, પરંતુ તેમણે મને સીટ આપવાનો ઇનકાર કર્યો. અમારી પાસે રોડ દ્વારા મુસાફરી કરવાનો કોઈ વિકલ્પ નહોતો. કારણ કે,ભુવનેશ્વર અને બેંગલુરુ વચ્ચેનું અંતર 25-26 કલાક લે છે, કોઈ કંઈ સાંભળતું નથી.

"ફક્ત એક જ સ્ટાફ સભ્ય છે, અને તેમની પાસે કોઈ જવાબ કે ઉકેલ નથી. કોઈ સ્પષ્ટતા નથી," તેમણે કહ્યું. દરમિયાન, એક સત્તાવાર નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે એરલાઇન્સ, ખાસ કરીને ઇન્ડિગોને ફ્લાઇટના સમયપત્રકમાં મોટા વિક્ષેપને ઉકેલવા અને વિલંબ કર્યા વિના સેવાઓ સ્થિર કરવા માટે તાત્કાલિક પગલાં અમલમાં મૂકવા નિર્દેશ આપ્યો છે.

જાહેર અસુવિધાને દૂર કરવા અને સેવા સ્થિરતા પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે, ખાસ કરીને ઇન્ડિગોને બે આદેશો જારી કરવામાં આવ્યા છે. આદેશમાં જણાવાયું છે કે, "એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે આજે મધ્યરાત્રિ સુધીમાં તમામ ફ્લાઇટ શેડ્યૂલ સ્થિર થઈ જશે અને સામાન્ય થઈ જશે. આગામી થોડા દિવસોમાં સંપૂર્ણ સેવા અને સ્થિરતા પાછી આવશે." મુસાફરો ઇન્ડિગો અને અન્ય લોકો દ્વારા સ્થાપિત માહિતી પ્રણાલીઓનો ઉપયોગ કરીને ઘરેથી વિલંબને ટ્રેક કરી શકે છે. જો ફ્લાઇટ રદ થાય છે તો ઇન્ડિગો આપમેળે તેમની ટિકિટ માટે સંપૂર્ણ રિફંડ આપશે.

આદેશમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, "જો મુસાફરો ફસાયેલા હોય, તો તેમને એરલાઇન્સ દ્વારા બુક કરાયેલી હોટલમાં રહેવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. વૃદ્ધોને કોઈ અસુવિધા ન થાય તે માટે ખાસ પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. તેમને લાઉન્જ સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવશે. મોડી ફ્લાઇટમાં મુસાફરોને નાસ્તો અને અન્ય આવશ્યક વસ્તુઓ પૂરી પાડવામાં આવશે. નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયનો 24x7 કંટ્રોલ રૂમ સતત પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યો છે."

નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, કેન્દ્ર સરકાર હવાઈ મુસાફરોને પડતી મુશ્કેલીઓ પ્રત્યે સંપૂર્ણપણે સતર્ક છે, અને તમામ હિસ્સેદારો સાથે સતત વાતચીત કરી રહી છે. નિવેદનમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, "શુક્રવારે નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય દ્વારા જાહેર કરાયેલા નિયમોમાં છૂટછાટ સહિત, સમયપત્રક ફરી શરૂ કરવા અને જનતાને અસુવિધા ઓછી કરવા માટે સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે દરેક શક્ય પગલાં લેવામાં આવશે."

સુપ્રિયા સુલેએ સરકારને સંસદમાં નિવેદન જાહેર કરવાની માંગ કરી.

ઇન્ડિગો ફ્લાઇટ રદ થવા પર, NCP-SCP સાંસદ સુપ્રિયા સુલેએ કહ્યું, "અમે ઇન્ડિગો સાથે જે બન્યું તેની નિંદા કરીએ છીએ. ભારત સરકારે સંસદમાં સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડવું જોઈએ અને તપાસ થવી જોઈએ. તમે છેલ્લા બે દિવસની પરિસ્થિતિ જોઈ શકો છો. મને આશા છે કે ભારત સરકાર સોમવારે ઇન્ડિગો પર રાષ્ટ્ર અને સંસદને જવાબ આપશે. જો ચાર કે પાંચ એરલાઇન્સ હોત, તો આ પરિસ્થિતિ ઊભી ન થાત. તેથી, સ્પર્ધા સારી છે, અને ગ્રાહક રાજા છે. એક એરલાઇન દ્વારા એકાધિકાર કોઈપણ અર્થતંત્ર, દેશ અથવા વ્યવસાય માટે સારો નથી."

આ સમસ્યાઓ ત્યારે ઊભી થઈ જ્યારે ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન (DGCA) એ તરત જ તેના ફ્લાઇટ ડ્યુટી ટાઇમ લિમિટેશન (FDTL) આદેશને સ્થગિત કર્યો. આ નિયમનકારી સસ્પેન્શન દેશભરમાં ઘણા દિવસોના વિલંબ અને રદ પછી આવ્યું, જેના કારણે ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટ કામગીરી પર અસર પડી. આનાથી તમામ ક્ષેત્રોના મુસાફરોને નોંધપાત્ર અસુવિધા થઈ રહી છે.

સંપાદકની પસંદ

