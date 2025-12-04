ETV Bharat / bharat

ઇન્ડિગોની અધધ 180 ફ્લાઇટ્સ રદ્દ: દિલ્હી, મુંબઈ, બેંગલુરુ એરપોર્ટ પર મુસાફરો અટવાયા

3 ડિસેમ્બરના રોજ, દિલ્હી, મુંબઈ, ચેન્નાઈ, કોલકાતા, બેંગલુરુ અને હૈદરાબાદ સહિત છ મુખ્ય એરપોર્ટ પર એરલાઇનનો ઓન-ટાઇમ પર્ફોર્મન્સ (OTP) 19.7 ટકા સુધી ઘટી ગયો.

ઇન્ડિગોએ દિલ્હી, મુંબઈ, બેંગલુરુ એરપોર્ટથી 180 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરી
ઇન્ડિગોએ દિલ્હી, મુંબઈ, બેંગલુરુ એરપોર્ટથી 180 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરી (AFP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 4, 2025 at 2:09 PM IST

2 Min Read
મુંબઈ : સ્થાનિક કેરિયર ઇન્ડિગોએ ગુરુવારે ત્રણ મુખ્ય એરપોર્ટ પરથી 180 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરી છે. ગુરુગ્રામ સ્થિત એરલાઇન પાઇલટ્સ માટે નવા ફ્લાઇટ-ડ્યુટી અને આરામ-અવધિના નિયમોને કારણે ફ્લાઇટ્સ ચલાવવા માટે જરૂરી ક્રૂ ગોઠવવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહી છે.

એક સૂત્રએ પીટીઆઈને જણાવ્યું હતું કે, "ઇન્ડિગોએ ગુરુવારે ત્રણ એરપોર્ટ પર 180 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરી છે: મુંબઈ, દિલ્હી અને બેંગલુરુ."

સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે મુંબઈ એરપોર્ટ પર દિવસ માટે રદ કરાયેલી ફ્લાઇટ્સની સંખ્યા 86 હતી (41 આગમન અને 45 પ્રસ્થાન), જ્યારે બેંગલુરુમાં 73 ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી, જેમાં 41 આગમનનો સમાવેશ થાય છે.

વધુમાં, સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે ગુરુવારે દિલ્હી એરપોર્ટ પર 33 ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી, ઉમેર્યું હતું કે, "રદ કરાયેલી ફ્લાઇટ્સની સંખ્યામાં દિવસના અંત સુધીમાં વધુ વધારો થવાની ધારણા છે."

3 ડિસેમ્બરના રોજ, 6 મુખ્ય એરપોર્ટ - દિલ્હી, મુંબઈ, ચેન્નાઈ, કોલકાતા, બેંગલુરુ અને હૈદરાબાદ - પર એરલાઇનનું ઓન-ટાઇમ પર્ફોર્મન્સ (OTP) ઘટીને 19.7% થઈ ગયું કારણ કે તેની સેવાઓ ચલાવવા માટે જરૂરી ક્રૂ શોધવામાં અસમર્થતા હતી, જે 2 ડિસેમ્બરના 35% કરતા લગભગ અડધી હતી.

બુધવારે એક સૂત્રએ પીટીઆઈને જણાવ્યું હતું કે, "એફડીટીએલ (ફ્લાઇટ ડ્યુટી ટાઇમ લિમિટેશન) ધોરણોના બીજા તબક્કાના અમલીકરણ પછી ઈન્ડિગો ક્રૂની તીવ્ર અછતનો સામનો કરી રહી છે, જેના કારણે એરપોર્ટ પર તેની કામગીરી રદ થઈ રહી છે અને નોંધપાત્ર વિલંબ થઈ રહ્યો છે."

ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન (DGCA) એ પહેલાથી જ જણાવ્યું છે કે તે ઈન્ડિગોની ફ્લાઇટ્સમાં વિક્ષેપોની તપાસ કરી રહ્યું છે અને એરલાઇનને વર્તમાન પરિસ્થિતિના કારણો અને ફ્લાઇટ રદ અને વિલંબ ઘટાડવાની તેની યોજનાઓ સમજાવવા કહ્યું છે.

નોંધનીય છે કે પાઇલટ્સની સંસ્થા, ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન પાઇલોટ્સ (FIP) એ આરોપ લગાવ્યો છે કે કોકપીટ ક્રૂ માટે નવી ફ્લાઇટ ડ્યુટી અને આરામ સમયગાળાના નિયમોને સંપૂર્ણપણે લાગુ કરવા પહેલાં બે વર્ષનો તૈયારીનો સમય હોવા છતાં, ઈન્ડિગોએ કોઈ કારણ વગર "ભાડા સ્થિર" કર્યા છે.

FIP એ જણાવ્યું હતું કે તેણે સલામતી નિયમનકાર, DGCA ને અપીલ કરી છે કે જ્યાં સુધી તેમની પાસે નવા ફ્લાઇટ ડ્યુટી સમય મર્યાદા (FDTL) નિયમો અનુસાર "સુરક્ષિત અને વિશ્વસનીય રીતે" તેમની સેવાઓ ચલાવવા માટે પૂરતો સ્ટાફ ન હોય ત્યાં સુધી એરલાઇન્સના મોસમી ફ્લાઇટ શેડ્યૂલને મંજૂરી ન આપે.

બુધવારે મોડી રાત્રે નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) ને લખેલા પત્રમાં, FIP એ DGCA ને અપીલ કરી હતી કે જો ઇન્ડિગો "તેના સ્ટાફની અછતને કારણે મુસાફરોને આપેલા વચનો પૂરા કરવામાં નિષ્ફળ જાય" તો સ્લોટ ફરીથી ફાળવવા અને ફરીથી મૂલ્યાંકન કરવાનું વિચારે.

ચેન્નાઈ એરપોર્ટ પર એક મુસાફરે ANIને જણાવ્યું, ".હું ઇન્ડિગોની સેવાથી કંટાળી ગયો છું. ગઈકાલે, મારી મુંબઈથી કોલકાતાની સીધી ફ્લાઇટ હતી, પરંતુ તે રદ કરવામાં આવી હતી અને ચેન્નાઈ થઈને ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવી હતી. ચેન્નાઈ પહોંચ્યા પછી, તે ફ્લાઇટ પણ રદ કરવામાં આવી હતી. પછી તેઓએ ચેન્નાઈથી પોર્ટ બ્લેર અને આગળ કોલકાતા માટે મારો પ્રવાસ કાર્યક્રમ બદલી નાખ્યો. હવે મને બીજો સંદેશ મળ્યો છે કે પોર્ટ બ્લેરથી કોલકાતાની ફ્લાઇટ પણ રદ કરવામાં આવી છે."

BENGALURU AIRPORT

સંપાદકની પસંદ

