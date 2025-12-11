ઈન્ડિગો ફ્લાઇટ કેન્સલ થવાથી અસરગ્રસ્ત પેસેન્જરો માટે રૂ.10000ના વળતરની જાહેરાત
ઈન્ડિગો એરલાઈન્સે ફ્લાઇટ રદ થવાથી પ્રભાવિત મુસાફરો માટે વળતરની જાહેરાત કરી છે.
Published : December 11, 2025 at 5:02 PM IST
નવી દિલ્હી: ગયા અઠવાડિયે દેશભરમાં મોટા પાયે ફ્લાઇટ રદ થવાથી પ્રભાવિત મુસાફરો માટે ઇન્ડિગો એરલાઇન્સે વળતરની જાહેરાત કરી છે. 3, 4 અને 5 ડિસેમ્બર વચ્ચે લાંબા સમય સુધી ફ્લાઇટ રદ અથવા મોડી પડી હોય તેવા તમામ મુસાફરોને ઇન્ડિગો ₹10,000 નું વળતર આપશે. આ વળતર ફ્લાઇટ રદ થવા માટે DGCA નિયમો હેઠળ મુસાફરોને મળનારા વળતર ઉપરાંત હશે.
એરલાઇને ગુરુવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, આ વળતર અસરગ્રસ્ત મુસાફરોને વાઉચરના રૂપમાં આપવામાં આવશે અને તે 12 મહિના માટે માન્ય રહેશે. આનો અર્થ એ છે કે જો મુસાફરો મુસાફરી કરવા માંગતા હોય તો તેઓ વર્ષ દરમિયાન ગમે ત્યારે ₹10,000 વાઉચરનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ઈન્ડિગોને દુઃખ છે કે 3/4/5 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ મુસાફરી કરી રહેલા અમારા કેટલાક ગ્રાહકો કેટલાક એરપોર્ટ પર ઘણા કલાકો સુધી ફસાયેલા રહ્યા હતા, અને ઘણા લોકો ભીડથી ગંભીર રીતે પ્રભાવિત થયા હતા. અમે આ ગંભીર રીતે પ્રભાવિત ગ્રાહકોને ₹10,000 ના ટ્રાવેલ વાઉચર પ્રદાન કરીશું. આ ટ્રાવેલ વાઉચરનો ઉપયોગ આગામી 12 મહિનાની અંદર કોઈપણ ઈન્ડિગો મુસાફરી માટે થઈ શકે છે."
નિવેદનમાં ઉમેર્યું હતું કે, "આ વળતર વર્તમાન સરકારી માર્ગદર્શિકા હેઠળની પ્રતિબદ્ધતા ઉપરાંત છે, જેમાં ઈન્ડિગો ફ્લાઇટ બ્લોક સમયના આધારે ₹5,000 થી ₹10,000 સુધીનું વળતર આપશે, જે ગ્રાહકોની ફ્લાઇટ્સ પ્રસ્થાન સમયના 24 કલાકની અંદર રદ કરવામાં આવી હતી."
જોકે, ઈન્ડિગો એરલાઈન્સે "ગંભીર રીતે પ્રભાવિત" નો અર્થ શું છે અથવા તે વળતર માટે લાયક ગ્રાહકોને કેવી રીતે ઓળખશે તે સ્પષ્ટ કર્યું નથી.
છેલ્લા ઘણા દિવસોમાં સેંકડો ફ્લાઇટ્સ રદ કરવા બદલ ઈન્ડિગો ટીકા અને કાર્યવાહીનો સામનો કરી રહી છે. એરલાઈને એક રિલીઝમાં એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, તેણે રદ કરાયેલ ફ્લાઇટ્સ માટે જરૂરી રિફંડ પહેલાથી જ જારી કરી દીધા છે.
અહેવાલો અનુસાર, ઇન્ડિગોએ ગુરુવારે બેંગલુરુ એરપોર્ટથી ચાલતી 60 ફ્લાઇટ્સ રદ કરી હતી. એરલાઇને ગુરુવારે 1,950 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ ચલાવવાની તેની યોજનાની જાહેરાત કરી હતી.
નવા પાઇલટ અને ક્રૂ ડ્યુટી નિયમોના અમલીકરણ સંબંધિત આયોજનના અભાવને કારણે ઇન્ડિગોના સંચાલનમાં ભારે વિક્ષેપ પડ્યો છે. 2 ડિસેમ્બરે વિક્ષેપ શરૂ થયો ત્યાં સુધી એરલાઇન દરરોજ આશરે 2,300 ફ્લાઇટ્સનું સંચાલન કરી રહી હતી. અધિકારીઓએ ઇન્ડિગોને તેના ઓપરેશન્સને સ્થિર કરવા માટે તેના શિયાળાના સમયપત્રક ફ્લાઇટ્સમાં 10 ટકાનો ઘટાડો કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
આ પણ વાંચો: