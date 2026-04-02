ઈન્ડિગોએ ફ્યૂલ ચાર્જમાં રૂ. 275 થી રૂ.10,000 સુધીના વધારાની જાહેરાત કરી, ઘણા રૂટ્સની ફ્લાઈટના ભાડા વધશે

ઈન્ડિગો એરલાઈન્સે વિમાન ઈંધણની કિંમતો વધતા હવાઈ ભાડામાં વધારો કરવાની જાહેરાત કરી છે.

By PTI

Published : April 2, 2026 at 8:41 AM IST

Updated : April 2, 2026 at 10:13 AM IST

નવી દિલ્હી: દેશની સૌથી મોટી એરલાઇન, ઇન્ડિગોએ બુધવારે જાહેરાત કરી હતી કે, વિમાન ઇંધણના ભાવમાં વધારા બાદ, તે 2 એપ્રિલથી સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ પર ₹275 થી ₹10,000 સુધીનો સુધારેલો ઇંધણ સરચાર્જ વસૂલવાનું શરૂ કરશે.

ઇંધણ સરચાર્જમાં આ વધારાને કારણે વિવિધ સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ માટે ભાડામાં વધારો થવાનો છે. એરલાઇનની આ જાહેરાત એવા સમયે કરવામાં આવી છે, જ્યારે એવિએશન ટર્બાઇન ફ્યુઅલ (ATF) ના ભાવમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં સરકારે સ્થાનિક ફ્લાઇટ્સ માટે ભાવમાં 25 ટકાનો આંશિક વધારો કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

પશ્ચિમ એશિયા સંકટને કારણે ઇંધણના ભાવમાં થયેલા વધારાને ધ્યાનમાં રાખીને, એરલાઇન 14 માર્ચથી સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ માટે ટિકિટ પર ₹425 થી ₹2,300 સુધીનો ઇંધણ સરચાર્જ વસૂલ કરી રહી છે. સ્થાનિક ફ્લાઇટ્સ માટે, મુસાફરીના અંતરના આધારે સુધારેલો ઇંધણ સરચાર્જ ₹275 થી ₹950ની વચ્ચે રહેશે.

એક નિવેદનમાં, ઇન્ડિગોએ જણાવ્યું હતું કે, "ઇન્ડિગોએ વિવિધ મુસાફરી અંતરના આધારે તેના સ્થાનિક ઇંધણ સરચાર્જને ફરિથી નિર્ધારિત કર્યો છે." આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સના કિસ્સામાં, અંતરના આધારે ઇંધણ સરચાર્જ ₹900 થી ₹10,000 સુધીનો રહેશે.

નિવેદનમાં ઉમેર્યું હતું કે, "આંતરરાષ્ટ્રીય કામગીરી માટે, ATF ના ભાવ છેલ્લા મહિનામાં બમણાથી વધુ થયા છે, જેના કારણે આ રૂટ પર એરલાઇનના સંચાલન ખર્ચ પર નોંધપાત્ર અસર પડી છે." આ સુધારેલા ચાર્જ 2 એપ્રિલના રોજ 00:01 કલાકથી અમલમાં આવી ગયા છે.

