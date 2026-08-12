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Indigo ફ્લાઈટનું એન્જિન હવામાં ફેલ થયું, ચેન્નઈ એરપોર્ટ પર થઈ ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ

224 પેસેન્જરોને લઈને જઈ રહેલી ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટનું ચેન્નઈ એરપોર્ટ પર ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ થયું.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (AFP)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2026 at 2:07 PM IST

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ચેન્નાઈ: કોલકાતાથી ચેન્નઈ જતી ઈન્ડિગો ફ્લાઇટનું ડાબું એન્જિન લેન્ડિંગ પહેલાં નિષ્ફળ જતાં મંગળવારે મોડી રાત્રે ચેન્નઈ એરપોર્ટ પર ઈમરજન્સી લગાવી દીધી હતી.

ચેન્નઈ એરપોર્ટના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, વિમાનના સુરક્ષિત આગમન માટે તમામ જરૂરી ઈમરજન્સી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. વિમાન આખરે રાત્રે 11:37 વાગ્યે ચેન્નાઈ એરપોર્ટ પર રનવે 25 પર સુરક્ષિત રીતે ઉતર્યું હતું, જેમાં 224 લોકો હતા.

ચેન્નઈ એરપોર્ટના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, "કોલકાતા (CCU)થી ચેન્નઈ (MAA) જતી ફ્લાઇટ 6E-723નું ડાબું એન્જિન ખરાબ થઈ ગયું હતું. વિમાન રાત્રે 11:37 વાગ્યે પહોંચવાની અપેક્ષા હતી, જ્યારે આગમનનો સમય રાત્રે 11:30 વાગ્યે હતો."

રાત્રે 11:29 વાગ્યે સંપૂર્ણ ઈમરજન્સી જાહેર કરવામાં આવી હતી. ફ્લાઇટ રાત્રે 11:30 વાગ્યે પહોંચવાનું હતું; જોકે, લેન્ડિંગની તૈયારી દરમિયાન, જાણવા મળ્યું કે ફ્લાઇટનું ડાબું એન્જિન નિષ્ફળ થયું હતું. એર ટ્રાફિક કંટ્રોલને તાત્કાલિક જાણ કરવામાં આવી હતી, અને એરપોર્ટ અધિકારીઓએ વિમાનને સુરક્ષિત રીતે ઉતરાણ કરાવવા માટે તમામ સલામતી પગલાં ઝડપથી અમલમાં મૂક્યા હતા.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, રાત્રે 11:47 વાગ્યે સંપૂર્ણ ઈમરજન્સી સત્તાવાર રીતે પાછી ખેંચી લેવામાં આવી હતી, અને ત્યારથી એરપોર્ટ કામગીરી સામાન્ય થઈ ગઈ છે. ગયા મહિને, દુબઈથી મુંબઈ જતી એક આંતરરાષ્ટ્રીય ઇન્ડિગો ફ્લાઇટને ગુજરાતના રાજકોટ એરપોર્ટ પર અનિશ્ચિત ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવું પડ્યું હતું. અહેવાલો દર્શાવે છે કે પાઇલટ્સને વિમાનના નીચલા કાર્ગો હોલ્ડમાં ધુમાડાની ચેતવણી મળી હતી.

ફ્લાઇટ ક્રૂએ હવામાં વોર્નિંગ મળતાં તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી, ઈમરજન્સી જાહેર કરી અને રાજકોટમાં એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ (ATC) પાસેથી પ્રાથમિકતા લેન્ડિંગ મંજૂરી માંગી. ત્યારબાદ, સાવચેતીના પગલા તરીકે, ફાયર ટેન્ડર અને તબીબી એકમો સહિતની કટોકટી પ્રતિભાવ ટીમોને તાત્કાલિક રનવે પર તૈનાત કરવામાં આવી હતી.

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