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ભારતની ઉદારતા અને સહનશીલતાને નબળાઈ ન સમજવી જોઈએ: અજિત ડોવાલની ચેતવણી

રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજિત ડોભાલે ડિસ્કવરીની આગામી ડોક્યુમેન્ટરી સિરીઝમાં ‘ઓપરેશન સિંદૂર’ અંગે પાકિસ્તાન અને સમગ્ર વિશ્વને કડક સંદેશ આપ્યો છે

રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજિત ડોભાલે ડિસ્કવરીની આગામી ડોક્યુમેન્ટરી સિરીઝમાં ‘ઓપરેશન સિંદૂર’ અંગે પાકિસ્તાન અને સમગ્ર વિશ્વને કડક સંદેશ આપ્યો છે
રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજિત ડોભાલે ડિસ્કવરીની આગામી ડોક્યુમેન્ટરી સિરીઝમાં ‘ઓપરેશન સિંદૂર’ અંગે પાકિસ્તાન અને સમગ્ર વિશ્વને કડક સંદેશ આપ્યો છે (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2026 at 6:16 PM IST

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નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર (NSA) અજિત ડોભાલે કહ્યું છે કે ભારતની ઉદારતા અને સહનશીલતાને તેની નબળાઈ સમજવાની ભૂલ ન કરવી જોઈએ. તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે દેશ કોઈપણ પરિણામની પરવા કર્યા વિના જોખમ ઉઠાવી શકે છે અને દુશ્મન પર આકરો પ્રહાર કરી શકે છે.

ડિસ્કવરીની આગામી ડોક્યુમેન્ટરી સિરીઝ “ડિક્લાસિફાઇડ: ઓપરેશન સિંદૂર” (Declassified: Operation Sindoor)માં વાત કરતા ડોભાલે કહ્યું કે 88 કલાક ચાલેલા આ સૈન્ય અભિયાનનો હેતુ દુશ્મનના આતંકવાદી ઠેકાણાઓને નષ્ટ કરવાનો હતો. ખાસ કરીને એવા ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા, જે પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા માટે જવાબદાર હતા. “ડિક્લાસિફાઇડ: ઓપરેશન સિંદૂર”નું પ્રીમિયર શનિવારે રાત્રે 9 વાગ્યે ડિસ્કવરી ચેનલ અને સ્ટ્રીમિંગ સર્વિસ ડિસ્કવરી+ (discovery+) પર થશે.

‘ઑપરેશન સિંદૂર’ બાદ આપેલા પોતાના પ્રથમ ઈન્ટરવ્યૂમાં ડોભાલે કહ્યું, “અમે ઓપરેશનનો હેતુ દુશ્મનના કેમ્પોને નષ્ટ કરવાનો નક્કી કર્યો હતો, ખાસ કરીને એવા લોકોને નિશાન બનાવવાનો, જેઓ પહેલગામ હુમલા માટે જવાબદાર હતા.”

તેમણે આગળ કહ્યું, “દુનિયા માટે સંદેશ એકદમ સ્પષ્ટ છે—ભારતની ઉદારતા અથવા સહનશીલતાને તેની નબળાઈ ન સમજવી જોઈએ. ભારત જોખમ ઉઠાવી શકે છે, ભારત આકરો જવાબ આપી શકે છે, પછી તેના પરિણામો ગમે તે હોય.”

ડિસ્કવરીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું કે આ બે ભાગની ડોક્યુમેન્ટરી સિરીઝ ‘ઓપરેશન સિંદૂર’ સાથે જોડાયેલા નિર્ણયો અને ઘટનાઓની કહાણી રજૂ કરવા માટે ભારતના સૈન્ય અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા નેતૃત્વને એકસાથે લાવે છે. તેમાં ભારતની આ સૈન્ય કાર્યવાહીની દેખરેખ રાખનારા લોકોના સીધા અનુભવોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

નિવેદનમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે આ શોમાં અજિત ડોભાલ સૈન્ય કાર્યવાહી પાછળની નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયા અને દેશના દૃઢ સંકલ્પ વિશે વિગતવાર માહિતી આપે છે.

ઓપરેશન સિંદૂર વિશે જાણો

ગત વર્ષે 22 એપ્રિલે થયેલા ભયાનક પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાનો બદલો લેવા માટે ગત વર્ષે 7 મેની સવારે ‘ઓપરેશન સિંદૂર’ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આ અંતર્ગત ભારતીય સેનાએ પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાનના કબજા હેઠળના કાશ્મીર (PoK)માં આવેલા અનેક આતંકવાદી ઠેકાણાઓ પર ચોક્કસ હુમલા કર્યા હતા.

ત્યારબાદ પાકિસ્તાને પણ ભારત વિરુદ્ધ હુમલા શરૂ કર્યા હતા અને ભારત દ્વારા કરવામાં આવેલી ત્યારપછીની તમામ જવાબી કાર્યવાહીઓને પણ ‘ઓપરેશન સિંદૂર’ હેઠળ જ હાથ ધરવામાં આવી હતી.

પરમાણુ હથિયારોથી સજ્જ બંને પાડોશી દેશો વચ્ચે ચાલેલો આ સૈન્ય સંઘર્ષ આશરે 88 કલાક સુધી ચાલ્યો હતો. બંને પક્ષો વચ્ચે સહમતી બન્યા બાદ 10 મેની સાંજે આ સૈન્ય સંઘર્ષનો અંત આવ્યો હતો.

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