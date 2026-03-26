"દેશ પાસે 60 દિવસનો તેલ ભંડાર, ગભરાવાની જરૂર નથી", ઈંધણ કટોકટીની અફવાઓ પર સરકારની ફરી સ્પષ્ટતા
ડેટા શેર કરતા સરકારે જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં હાલમાં લગભગ 60 દિવસનો ઇંધણ સ્ટોક કવર છે.
Published : March 26, 2026 at 7:36 PM IST
નવી દિલ્હી : કેન્દ્ર સરકારે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સોશિયલ મીડિયા અને વિવિધ પ્લેટફોર્મ પર પેટ્રોલ, ડીઝલ અને રાંધણ ગેસ (LPG)ની અછત અંગે ફરતા અહેવાલોને સંપૂર્ણપણે ફગાવી દીધા છે. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયે ગુરુવારે એક સત્તાવાર નિવેદન જારી કરીને સ્પષ્ટતા કરી હતી કે દેશનો ઉર્જા પુરવઠો સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે અને ઇંધણની અછતના અહેવાલો "વ્યવસ્થિત ખોટી માહિતી અભિયાન"નો ભાગ છે.
પૂરતો સ્ટોક અને સુરક્ષિત પુરવઠો
સરકારે ડેટા શેર કર્યો છે જે દર્શાવે છે કે ભારતમાં હાલમાં આશરે 60 દિવસનો ઇંધણ સ્ટોક કવરેજ છે. આમાં ક્રૂડ ઓઇલ, રિફાઇન્ડ ઉત્પાદનો અને વ્યૂહાત્મક ભૂગર્ભ ભંડારમાં સંગ્રહિત તેલનો સમાવેશ થાય છે. મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, તેલ કંપનીઓએ આગામી બે મહિના માટે ક્રૂડ ઓઇલનો પુરવઠો પહેલાથી જ સુરક્ષિત કરી લીધો છે, અને ભારત હાલમાં વિશ્વભરના 41 થી વધુ દેશોમાંથી તેલ સોર્સ કરી રહ્યું છે.
સંપૂર્ણ ક્ષમતા પર રિફાઇનરીઓ અને વિતરણ નેટવર્ક્સ
દેશની બધી રિફાઇનરીઓ ઇંધણની માંગને પહોંચી વળવા માટે 100%થી વધુ ક્ષમતા પર કાર્યરત છે. સરકારે એ પણ ખાતરી આપી છે કે દેશભરમાં 100,000થી વધુ રિટેલ આઉટલેટ્સ (પેટ્રોલ પંપ) સામાન્ય રીતે કાર્યરત છે અને કોઈ રેશનિંગ નથી. પંપોને અવિરત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેલ ડેપો રાતોરાત કાર્યરત છે.
LPG કટોકટીના અહેવાલોને નકારી કાઢવામાં આવ્યા છે.
રસોઈ ગેસ અંગે, સરકારે જણાવ્યું હતું કે સ્થાનિક LPG ઉત્પાદનમાં 28% વધારો થયો છે. પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવને કારણે કેટલાક વિક્ષેપોના અહેવાલો હોવા છતાં, ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન જેવી કંપનીઓએ વૈકલ્પિક સ્ત્રોતોમાંથી પુરવઠો સુનિશ્ચિત કર્યો છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે LPG સિલિન્ડર ડિલિવરી તેમના સામાન્ય ચક્ર (લગભગ 2.5 દિવસ)માં થઈ રહી છે.
ચેતવણી અફવા ફેલાવનારાઓ સામે કડક કાનૂની કાર્યવાહી
મંત્રાલયે સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા ભ્રામક વિડિઓઝ અથવા સંદેશાઓને કારણે નાગરિકોને ગભરાટમાં ખરીદી ન કરવા અપીલ કરી છે. સરકારે ચેતવણી આપી છે કે આવશ્યક ચીજવસ્તુઓની અછત અંગે ખોટી માહિતી ફેલાવવી અને જાહેરમાં ગભરાટ ફેલાવવો એ સજાપાત્ર ગુનો છે અને આવું કરનારાઓ સામે કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
સરકારનું કહેવું છે કે ભારત આજે ઉર્જા સુરક્ષાના સંદર્ભમાં મજબૂત સ્થિતિમાં છે અને વૈશ્વિક ઉથલપાથલ છતાં સ્થાનિક પુરવઠો ખોરવાશે નહીં.
