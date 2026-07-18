ભારતનું પ્રથમ પ્રાઇવેટ ઓર્બિટલ રોકેટ ‘વિક્રમ-1’ આજે ઐતિહાસિક લોન્ચિંગ માટે તૈયાર
"મિશન આગમન" નામનું આ મિશન શ્રીહરિકોટામાં સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટરના પ્રથમ લોન્ચ પેડ પરથી સવારે 11:30 વાગ્યે લોન્ચ થવાનું છે.
Published : July 18, 2026 at 8:58 AM IST
નવી દિલ્હી: હૈદરાબાદ સ્થિત સ્પેસ સ્ટાર્ટઅપ સ્કાયરૂટ એરોસ્પેસ શનિવારે તેનું પ્રથમ ઓર્બિટલ લોન્ચ વ્હીકલ, વિક્રમ-1 લોન્ચ કરીને ઇતિહાસ રચવા માટે તૈયાર છે. ભારતના ઝડપથી વિકસતા ખાનગી અવકાશ ક્ષેત્ર માટે આ એક મુખ્ય સીમાચિહ્નરૂપ હશે.
"મિશન આગમન" નામનું આ મિશન આંધ્રપ્રદેશના શ્રીહરિકોટામાં સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટર (SDSC-SHAR) ના પ્રથમ લોન્ચ પેડ પરથી સવારે 11:30 વાગ્યે લોન્ચ થશે. વિક્રમ-1 ની પરીક્ષણ ઉડાન વૈશ્વિક ખાનગી ઓર્બિટલ લોન્ચ માર્કેટમાં ભારતની એન્ટ્રીને ચિહ્નિત કરે તેવી અપેક્ષા છે.
સંપૂર્ણપણે ખાનગી ભારતીય કંપની દ્વારા બનાવવામાં આવેલ, વિક્રમ-1 એ દેશનું પ્રથમ પ્રાઇવેટ રીતે બનાવેલ ઓર્બિટલ લોન્ચ વ્હીકલ છે. તે ભારતની વ્યાપારી અવકાશ ક્ષમતાઓને મજબૂત બનાવવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. લોન્ચ પહેલા, સ્કાયરૂટ એરોસ્પેસે જણાવ્યું હતું કે તમામ જરૂરી એરસ્પેસ અને મેરીટાઇમ ક્લિયરન્સ મેળવી લેવામાં આવ્યા છે.
અધિકારીઓએ મિશનને સરળ બનાવવા માટે રોકેટના ફ્લાઇટ પાથ અને ઇમ્પેક્ટ કોરિડોરની આસપાસ પ્રતિબંધિત એરસ્પેસ અને મેરીટાઇમ વિસ્તારોની પણ જાહેરાત કરી હતી. 18 નવેમ્બર, 2022 ના રોજ વિક્રમ-એસ સબઓર્બિટલ રોકેટના સફળ લોન્ચ પછી, મિશન આગમન સ્કાયરૂટનું બીજું અવકાશ મિશન હશે.
આ ઐતિહાસિક મિશનની એક ખાસ વિશેષતા એ છે કે વિક્રમ-1 સાથે "વંદે માતરમ" શબ્દો ધરાવતું વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું હસ્તલિખિત પોસ્ટકાર્ડ અવકાશમાં મોકલવામાં આવશે. સ્કાયરૂટ એરોસ્પેસે જાહેરાત કરી હતી કે પરીક્ષણ ફ્લાઇટ પર લઈ જવામાં આવેલા ઘણા ખાસ પેલોડ્સમાં વડા પ્રધાનનો હસ્તલિખિત સંદેશ પણ હશે.
કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે મિશનમાં સ્કાયરૂટ ટીમના સભ્યો, રોકાણકારો, નીતિ નિર્માતાઓ અને વિશ્વભરના શુભેચ્છકો તરફથી હસ્તલિખિત નોંધો પણ હશે. આ પહેલને "ઘણા હાથો દ્વારા બનાવેલ અને લાખો લોકો દ્વારા વહેંચાયેલ ઉજવણી" તરીકે વર્ણવતા, સ્કાયરૂટે કહ્યું કે આ સ્મૃતિચિહ્નો ભારતના ઉભરતા ખાનગી અવકાશ ઇકોસિસ્ટમ પાછળના સામૂહિક સમર્થન અને આશાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, આ પ્રતીકાત્મક પેલોડ્સ સહિયારા દ્રષ્ટિકોણ અને સહયોગી પ્રયાસોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે જેણે અવકાશ સંશોધન અને નવીનતામાં ભારતના નવા યુગને આકાર આપવામાં મદદ કરી છે. વિક્રમ-1 નું સફળ પ્રક્ષેપણ દેશની ખાનગી અવકાશ કંપનીઓની ક્ષમતાઓનું પ્રદર્શન કરશે અને વાણિજ્યિક ઉપગ્રહ પ્રક્ષેપણ બજારમાં નવી તકો ખોલશે, જે વૈશ્વિક અવકાશ ઉદ્યોગમાં ભારતની સ્થિતિને વધુ મજબૂત બનાવવાની અપેક્ષા છે.