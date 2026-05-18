મુંબઈ-અમદાવાદ વચ્ચે દોડનારી દેશની પહેલી બુલેટ ટ્રેન કેવી દેખાશે? રેલવે મંત્રાલયમાંથી સામે આવી તસવીર

દિલ્હીમાં મંત્રાલયના મુખ્યાલયમાં ગેટ નંબર 4 પાસે મુંબઈ-અમદાવાદ હાઇ-સ્પીડ રેલનો એક ફોટોગ્રાફ પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો છે.

Published : May 18, 2026 at 10:16 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારતનો પ્રથમ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ (MAHSR) હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગયો છે. રેલ્વે મંત્રાલયે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે કે મુંબઈ-અમદાવાદ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર હેઠળ દેશની પ્રથમ બુલેટ ટ્રેન આ વર્ષના અંતમાં સુરત અને બિલીમોરા વચ્ચે શરૂ થશે. જાપાન સરકારની ટેકનિકલ અને નાણાકીય સહાયથી વિકસાવવામાં આવી રહેલા આ 508 કિલોમીટર લાંબા પ્રોજેક્ટ પર કામની ગતિ નોંધપાત્ર રીતે ઝડપી બની છે.

રેલ્વે મંત્રાલયમાં લગાવાઈ બુલેટ ટ્રેનની તસવીર
પ્રોજેક્ટની આ ઝડપી પ્રગતિ અને સીમાચિહ્નોને પ્રકાશિત કરતા રેલ્વે મંત્રાલયે એક ખાસ પહેલ કરી છે. દિલ્હીમાં મંત્રાલયના મુખ્યાલયમાં ગેટ નંબર 4 પાસે મુંબઈ-અમદાવાદ હાઇ-સ્પીડ રેલ (MAHSR) ની એક ભવ્ય છબી લગાવવામાં આવી છે. આ છબી પરિસરમાંથી પસાર થતા અધિકારીઓ અને મુલાકાતીઓને દેશના સૌથી મોટા અને સૌથી મહત્વાકાંક્ષી માળખાગત પ્રોજેક્ટની સફળતા પ્રદર્શિત કરે છે.

સ્ટેશનોના સ્ટ્રક્ચર્સ તૈયાર
પ્રોજેક્ટ હેઠળ નિયુક્ત કુલ 12 સ્ટેશનોમાંથી, આઠ સ્ટેશનો - વાપી, બિલીમોરા, સુરત, ભરૂચ, આણંદ, વડોદરા, અમદાવાદ અને સાબરમતી માટે પાયાનું માળખું સંપૂર્ણપણે પૂર્ણ થઈ ગયું છે. વધુમાં, રૂટ પર આવેલી નદીઓ પર ફેલાયેલા 17 પુલોનું બાંધકામ પણ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. હાલમાં, ગુજરાતની ચાર મુખ્ય નદીઓ નર્મદા, મહી, તાપી અને સાબરમતી પર પુલોનું બાંધકામ એડવાન્સ તબક્કામાં છે, જ્યારે મહારાષ્ટ્રમાં ચાર નદીઓ પર પુલોનું કામ પણ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે.

સબ-સી ટનલનું બાંધકામ ચાલુ
આ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોરનો સૌથી પડકારજનક ભાગ મહારાષ્ટ્રમાં સમુદ્રની નીચે બાંધવામાં આવી રહેલી આશરે 21 કિલોમીટર લાંબી ટનલ છે. સુરક્ષા એજન્સીઓ અને ઇજનેરોની દેખરેખ હેઠળ, આ સમુદ્રની નીચે ટનલનું કામ શરૂ થઈ ગયું છે; આ પ્રયાસના ભાગ રૂપે, ઘનસોલી અને શિલ્ફાટા વચ્ચેની ટનલનો 4.8 કિલોમીટરનો ભાગ પૂર્ણ થઈ ગયો છે. આ સાથે, મુંબઈમાં બાંદ્રા કુર્લા કોમ્પ્લેક્સ (BKC) સ્ટેશન પર સિવિલ વર્ક્સ સંતોષકારક રીતે આગળ વધી રહ્યા છે, ખોદકામનું 91 ટકા કાર્ય પૂર્ણ થયું છે અને લેવલ-4 બેઝમેન્ટ સ્લેબનું કાર્ય 100 ટકા પૂર્ણ થયું છે.

સ્વદેશી હાઇ-સ્પીડ ટ્રેન માટેની તૈયારી
'મેક ઇન ઇન્ડિયા' અને 'આત્મનિર્ભર ભારત' પહેલ હેઠળ, ભારતીય રેલ્વે વિદેશથી આયાત કરાયેલા પાર્ટ્સ પરની તેની નિર્ભરતાને સક્રિયપણે ઘટાડી રહી છે. વંદે ભારત એક્સપ્રેસની સફળતામાંથી શીખ લઈને, ચેન્નાઈમાં ઇન્ટિગ્રલ કોચ ફેક્ટરી (ICF) અને ભારત અર્થ મૂવર્સ લિમિટેડ (BEML) સ્વદેશી હાઇ-સ્પીડ ટ્રેન સેટ બનાવવા માટે સહયોગ કરી રહ્યા છે. આ ટ્રેન 280 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની મહત્તમ ગતિ સાથે ડિઝાઇન કરવામાં આવી રહી છે અને ભવિષ્યમાં દેશભરમાં અન્ય હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર માટે પાયા તરીકે સેવા આપવા માટે તૈયાર છે.

પારદર્શક જમીન સંપાદન અને પુનર્વસન
રેલવે અનુસાર, મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને દાદરા અને નગર હવેલીમાં ફેલાયેલા સમગ્ર રૂટ માટે જમીન સંપાદન પ્રક્રિયા સ્થાપિત કાનૂની ધોરણોનું કડક પાલન કરીને હાથ ધરવામાં આવી છે. અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિઓને 'જમીન સંપાદન અને પુનર્વસનમાં વાજબી વળતર અને પારદર્શિતાના અધિકાર' અનુસાર સંપૂર્ણ વળતર અને વધારાની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવી છે, જેનાથી ખાતરી થાય છે કે પ્રોજેક્ટ કોઈપણ કાનૂની અવરોધોથી મુક્ત રહે.

