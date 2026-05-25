લદ્દાખમાં ભારતનો પહેલો જીઓથર્મલ એનર્જી પ્રોજેક્ટ આજના સમયની સૌથી મોટી જરૂરિયાત કેમ બની ગયો?
વૈજ્ઞાનિકોએ લાંબા સમયથી પુગા અને નજીકના ચુમાથાંગને ભારતના સૌથી આશાસ્પદ જીઓથર્મલ ક્ષેત્રોમાંના એક તરીકે ઓળખાવ્યા છે.
Published : May 25, 2026 at 6:24 PM IST
શ્રીનગર: કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ વહીવટીતંત્રે ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન (ONGC) સાથેના કરારના પાંચ વર્ષના વિસ્તરણને મંજૂરી આપ્યા પછી લદ્દાખની પુગા ખીણમાં ભારતના પ્રથમ જીઓથર્મલ પાવર પ્રોજેક્ટને મોટો વેગ મળ્યો છે.
આ નિર્ણયનો ઉદ્દેશ્ય દેશની સૌથી કપરી સ્થિતિવાળા પ્રદેશોમાંના એકમાં લાંબા સમયથી વિલંબિત સ્વચ્છ ઉર્જા પહેલને ફરી શરૂ કરવાનો છે.
લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર વિનય કુમાર સક્સેના દ્વારા લદ્દાખ વહીવટીતંત્ર, લદ્દાખ ઓટોનોમસ હિલ ડેવલપમેન્ટ કાઉન્સિલ (LAHDC), લેહ અને ONGC ઉર્જા કેન્દ્ર વચ્ચે હસ્તાક્ષર કરાયેલ ત્રિપક્ષીય સમજૂતી પત્ર (MoU) માટે આ વિસ્તરણને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. મૂળ કરાર 6 ફેબ્રુઆરી, 2021 ના રોજ કરવામાં આવ્યો હતો અને 5 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ સમાપ્ત થયો હતો.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, ONGCએ વધુ સમય માંગ્યો હતો કારણ કે ઉચ્ચ-ઊંચાઈવાળા હિમાલય ક્ષેત્રમાં આકરી ઠંડી, દુર્ગમ ભૂપ્રદેશ અને લોજિસ્ટિકલ પડકારોને કારણે ડ્રિલિંગ અને સંશોધન કાર્યમાં વિલંબ થયો હતો. પુગા વેલી પ્રોજેક્ટ સ્થળ પૂર્વી લદ્દાખમાં સમુદ્ર સપાટીથી 14,000 ફૂટથી વધુ ઊંચાઈએ સ્થિત છે.
સંશોધિત કરાર મુજબ, ONGC એક મેગાવોટનો પાયલોટ જીઓથર્મલ પાવર પ્લાન્ટ સ્થાપિત કરશે અને લદ્દાખમાં જીઓથર્મલ સંસાધનોના મોટા કોમર્શિયલ ઉપયોગ માટે વિસ્તૃત પરિયોજના રિપોર્ટ તૈયાર કરશે.
આ પ્રોજેક્ટે એટલા માટે ધ્યાન ખેંચ્યું છે કારણ કે તે સૌર, પવન અને જળવિદ્યુત ઉપરાંત ભારતના નવીનીકરણીય ઉર્જા ક્ષેત્રમાં એક નવી સીમા ખોલી શકે છે. જીઓથર્મલ એનર્જી પૃથ્વીની સપાટી નીચે રહેલી ગરમીમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને તેને ઓછા કાર્બન અને વીજળીનો સતત સ્ત્રોત માનવામાં આવે છે.
સૌર ઉર્જાથી વિપરીત, જીઓથર્મલ પાવર આખું વર્ષ મળી શકે છે અને હવામાન અથવા દિવસના પ્રકાશની સ્થિતિ પર આધારિત નથી. અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, આ ખાસ કરીને લદ્દાખ જેવા દૂરના હિમાલયી પ્રદેશો માટે ઉપયોગી બને છે, જ્યાં લાંબો શિયાળો અને બરફથી અવરોધિત રસ્તાઓ ઘણીવાર ઇંધણ પુરવઠો અને વીજળી ઉત્પાદનમાં વિક્ષેપ પાડે છે.
દેશભરમાં ઇંધણના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે તેવા સમયે આ પ્રોજેક્ટનું મહત્વ વધી જાય છે.
વૈજ્ઞાનિકોએ લાંબા સમયથી પુગા અને નજીકના ચુમાથાંગને ભારતના સૌથી આશાસ્પદ જીઓથર્મલ ક્ષેત્રોમાંના એક તરીકે ઓળખાવ્યા છે કારણ કે તેમાં ગરમ પાણીના ઝરણા, સલ્ફર વેન્ટ અને ભૂગર્ભ થર્મલ જળાશયો છે. આ પ્રદેશમાં પ્રારંભિક સર્વેક્ષણ 1970 ના દાયકામાં શરૂ થયું હતું, પરંતુ તકનીકી મર્યાદાઓ અને મુશ્કેલ ભૂપ્રદેશને કારણે કોમર્શિયલ વિકાસ ક્યારેય આગળ વધ્યો નહીં.
ONGC અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, કંપનીએ 2025 માં લદ્દાખનો સૌથી ઊંડો જીઓથર્મલ કૂવો સફળતાપૂર્વક ખોદ્યો હતો, જે ભારે હવામાન પરિસ્થિતિઓ હોવા છતાં 405 મીટરની ઊંડાઈ સુધી પહોંચ્યો હતો. ડ્રિલિંગ દરમિયાન હાથ ધરવામાં આવેલા જીઓથર્મલ અભ્યાસોએ 240 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી ઉપરના સપાટીના તાપમાનને દર્શાવ્યું હતું, જે વીજળી ઉત્પાદન માટે યોગ્ય માનવામાં આવે છે.
પાયલોટ પ્લાન્ટ લગભગ 200 ડિગ્રી સેલ્સિયસના ટર્બાઇન ઇનલેટ તાપમાન પર કાર્યરત થવાની અપેક્ષા છે અને લગભગ એક મેગાવોટ વીજળી ઉત્પન્ન કરે છે. પ્રોજેક્ટના બીજા તબક્કામાં ચુમાથાંગ જીઓથર્મલ બેલ્ટમાં વધારાના ડ્રિલિંગ અને સર્વેક્ષણનો સમાવેશ થશે. 2026-27 નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન પરીક્ષણ અને કમિશનિંગ પ્રવૃત્તિઓની અપેક્ષા છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, આ પ્રોજેક્ટ વ્યૂહાત્મક રીતે પણ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે લદ્દાખના સરહદી વિસ્તારોમાં ડીઝલનું પરિવહન અને પરંપરાગત પાવર સિસ્ટમની જાળવણી ખર્ચાળ અને મુશ્કેલ રહે છે, ખાસ કરીને શિયાળાના મહિનાઓમાં.
લદ્દાખ હાલમાં ડીઝલ જનરેટર અને મોસમી વીજ પુરવઠા સિસ્ટમ પર ખૂબ આધાર રાખે છે. શિયાળા દરમિયાન દિવસમાં સૂર્ય પ્રકાશના કલાકો ઓછા થવા અને બરફના કારણે સૌર ઉર્જા ઉત્પાદનમાં પણ તીવ્ર ઘટાડો થાય છે.
સક્સેનાએ પ્રોજેક્ટના મહત્વનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે, જીઓથર્મલ એનર્જી "લદ્દાખ માટે ગેમ ચેન્જર" અને ભારતના સ્વચ્છ ઊર્જા ટ્રાન્ઝિશનમાં એક સીમાચિહ્નરૂપ પગલું બની શકે છે.
તેમણે કહ્યું કે, "પુગા વેલીમાં જીઓથર્મલ એનર્જી પ્રોજેક્ટ લદ્દાખ માટે ગેમ ચેન્જર અને ભારતની ક્લિન ઊર્જા યાત્રામાં એક સીમાચિહ્નરૂપ પહેલ બનવાની ક્ષમતા ધરાવે છે." જીઓથર્મલ એનર્જીનો ટકાઉ ઉપયોગ લદ્દાખની ઊર્જા સુરક્ષાને મજબૂત બનાવશે અને પ્રદેશને કાર્બન-તટસ્થ અને પર્યાવરણીય રીતે ટકાઉ બનાવવાના પ્રયાસોને ટેકો આપશે."
આ દરમિયાન, અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, આ પહેલ પરંપરાગત ઇંધણ પર નિર્ભરતા ઘટાડવામાં મદદ કરશે અને રિન્યૂએબલ ઊર્જા કેન્દ્ર તરીકે લદ્દાખની સ્થિતિને મજબૂત બનાવશે.
વૈશ્વિક સ્તરે, આઇસલેન્ડ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ઇન્ડોનેશિયા અને ન્યુઝીલેન્ડ જેવા દેશો પહેલાથી જ વીજળી ઉત્પાદન અને હિટિંગ સિસ્ટમ માટે જીઓથર્મલ એનર્જીનો ઉપયોગ કરે છે. ભારત, લદ્દાખ, હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ અને ગુજરાતમાં જીઓથર્મલ રિઝર્વ ધરાવતું હોવા છતાં, હજુ સુધી કોમર્શિયલ જીઓથર્મલ પાવર પ્લાન્ટ સ્થાપિત કર્યો નથી.
