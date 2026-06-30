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ભારતની પહેલી બુલેટ ટ્રેન 2027માં દોડશે; વાપી અને સુરત વચ્ચે કામગીરી માટે તૈયારીઓ

દેશની પહેલી બુલેટ ટ્રેન 2027માં દોડશે. શરૂઆતમાં, તે વાપી, બીલીમોરા અને સુરત વચ્ચે 98 કિમીનો રૂટ આવરી લેશે.

મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન
મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 30, 2026 at 3:13 PM IST

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હૈદરાબાદ: દેશની પહેલી બુલેટ ટ્રેન આગામી 15 મહિનામાં આંશિક રીતે કાર્યરત થઈ શકે છે. મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ પર કામ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે. નેશનલ હાઈ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NHSRCL) વાપી-બિલીમોરા-સુરત વચ્ચેના 98 કિમી લાંબા હાઈ-સ્પીડ કોરિડોરને ઓગસ્ટ 2027 સુધીમાં પૂર્ણ કરીને તેને જાહેર જનતા માટે ખુલ્લો મૂકવાનું લક્ષ્ય રાખે છે.

રેલ્વેએ તાજેતરમાં આ રૂટ પર ચાલતી બુલેટ ટ્રેનનો ફોટો જાહેર કર્યો છે. અહેવાલો અનુસાર, શરૂઆતમાં આ રૂટ પર બે બુલેટ ટ્રેન દોડશે. વાપીથી સાબરમતી સુધીનો ૩૫૨ કિમીનો હાઇ-સ્પીડ કોરિડોર ડિસેમ્બર 2027 સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનો લક્ષ્યાંક છે. તેવી જ રીતે, 492 કિમીનો થાણે-સાબરમતી રૂટ ડિસેમ્બર 2028 સુધીમાં અને મુંબઈથી ટર્મિનલ સ્ટેશન, સાબરમતી સુધીનો 508 કિમીનો રૂટ ડિસેમ્બર 2029 સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

અહેવાલો અનુસાર, રેલવેએ ડિસેમ્બર 2029 સુધીમાં આ રૂટ પર કુલ 30 બુલેટ ટ્રેન ચલાવવાની તૈયારી કરી છે. મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ માટે પિલર બાંધકામ આજ સુધીમાં પૂર્ણ થઈ ગયું છે, જેમાં ગર્ડર કાસ્ટિંગ અને ગર્ડર લોન્ચિંગનું 91 ટકા કામ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે.

320 કિમી/કલાકની મહત્તમ ગતિ સાથે, આ પ્રોજેક્ટ મુંબઈથી અમદાવાદનું અંતર મર્યાદિત સ્ટોપ સાથે માત્ર 2 કલાક અને 7 મિનિટમાં પૂર્ણ કરશે. જો ટ્રેન બધા સ્ટેશનો પર રોકાય છે, તો મુસાફરીમાં 2 કલાક અને 58 મિનિટનો સમય લાગશે.

તાજેતરમાં, NHSRCL ના અધિકારીઓએ ગુજરાત સરકારના મુખ્ય સચિવ, માર્ગ અને મકાન વિભાગના ખાસ મુખ્ય સચિવ (ખાસ CS) અને અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે મુલાકાત કરી હતી. તેમણે મુંબઈ-અમદાવાદ હાઇ સ્પીડ રેલ કોરિડોર પ્રોજેક્ટની વિશેષતાઓ અને તેના બાંધકામની પ્રગતિ વિશે વિગતવાર માહિતી આપી હતી.

બાંધકામ પ્રગતિ:

  • જમીન સંપાદન પૂર્ણ થયું છે.
  • પિયર બાંધકામ 91 ટકા પૂર્ણ થયું છે. મેટ્રો રેલની જેમ, બુલેટ ટ્રેન ટ્રેકને ચોક્કસ ઊંચાઈએ ટેકો આપવા માટે વિશાળ કોંક્રિટ થાંભલા બનાવવામાં આવી રહ્યા છે.
  • આ થાંભલાઓ પર મૂકવામાં આવનારા વિશાળ કોંક્રિટ ગર્ડરનું બાંધકામ 76 ટકા પૂર્ણ થયું છે.
  • થાંભલાઓ પર ગર્ડર લોન્ચિંગ અને ગર્ડર ઇન્સ્ટોલેશન 72 ટકા પૂર્ણ થયું છે.
  • ટ્રેક બિછાવે તે પહેલાં મજબૂત પાયા તરીકે કામ કરતું ટ્રેકબેડ 35 ટકા પૂર્ણ થયું છે.
  • પાવર કેબલ અને થાંભલાઓને જોડતું OHE કાર્ય 33 ટકા પૂર્ણ થયું છે.

મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટની ખાસ વાતો

  • કુલ લંબાઈ: 508.90 કિમી (ગુજરાતમાં 349.03 કિમી, દમણ અને દીવમાં 4.30 કિમી, મહારાષ્ટ્રમાં 154.76 કિમી)
  • વાયડક્ટ્સ: 465.38 કિમી (91.58 ટકા)
  • પુલ: 9.82 કિમી (1.93 ટકા)
  • સુરંગો: 26.22 કિમી (5.26 ટકા)
  • સૌથી લાંબી ટનલ 21 કિમી છે, જેમાંથી 7 કિમી પાણીની અંદર છે (મુંબઈમાં).
  • અન્ય: 6.75 કિમી (1.3 ટકા)
  • કુલ સ્ટેશન: 12 (ગુજરાતમાં 8, મહારાષ્ટ્રમાં 4)

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