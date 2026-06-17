'ભારતની શિક્ષણ પ્રણાલી વિદ્યાર્થીઓ પર જુલમ કરે છે': રાહુલ ગાંધીએ કોટામાં NDA સરકાર પર પ્રહાર કર્યા
'છાત્રો કી ગૂંજ' કાર્યક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓને સંબોધતા ગાંધીએ કહ્યું કે દરેક વિદ્યાર્થીની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવી એ દેશના નેતૃત્વની ફરજ છે.
Published : June 17, 2026 at 9:13 PM IST
કોટા: NEET પેપર લીક અને CBSE OSM અનિયમિતતાઓ અંગે કેન્દ્રની NDA સરકાર પર નિશાન સાધતા, કોંગ્રેસના સાંસદ અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ બુધવારે કહ્યું કે ભારતની શિક્ષણ પ્રણાલી "તેના વિદ્યાર્થીઓ પર દબાણ લાવે છે, જુલમ કરે છે અને કચડી નાખે છે", અને ઉમેર્યું કે આ "દેશ માટે સારું નથી."
રાજસ્થાનના કોચિંગ હબ કોટામાં "છાત્રો કી ગૂંજ" (વિદ્યાર્થીનો અવાજ) કાર્યક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓની મોટી ભીડને સંબોધતા, ગાંધીએ NEET પેપર લીક પછી વિદ્યાર્થીઓની આત્મહત્યા પર ચિંતા વ્યક્ત કરી અને લોકોને આવી ઘટનાઓ ફરીથી ન બને તે માટે સાથે મળીને કામ કરવાની અપીલ કરી.
LIVE: #ChhatronKiGoonj | Kota Maha Rally | Rajasthan https://t.co/aSefoR18fI— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 17, 2026
પેપર લીક પછી તાજેતરમાં એક છોકરીની આત્મહત્યાનો ઉલ્લેખ કરતા, કોંગ્રેસના સાંસદે કહ્યું, "ભારતની શિક્ષણ પ્રણાલી તેના વિદ્યાર્થીઓ પર દબાણ, તણાવ, દમન અને જુલમ કરે છે, અને આ દેશ માટે સારું નથી. હું ઇચ્છું છું કે આપણે બધા સાથે મળીને કામ કરીએ જેથી આ ભીડમાં કે દેશમાં કોઈ અન્ય વિદ્યાર્થી ક્યારેય આ છોકરી જેવું અનુભવે નહીં અને આત્મહત્યા કરવાની ઇચ્છા ન અનુભવે." તેમણે કહ્યું કે યુવાનો ભારતનું ભવિષ્ય છે અને દેશના નેતૃત્વની ફરજ છે કે તેઓ "દરેક યુવાન ભારતીય, દરેક વિદ્યાર્થીનું રક્ષણ કરે."
તેમણે કહ્યું, "ભારતની શિક્ષણ પ્રણાલીમાં, આપણે વિદ્યાર્થીઓની પસંદગીનો આદર કરતા નથી."