નશા વિરુદ્ધ ભારતની લડાઈ: દારૂબંધી બાદ બિહારમાં 'ડ્રાય ડ્રગ્સ'નું સંકટ, ડ્રગ્સના વધતા આંકડા વચ્ચે યુવા પેઢી નશામાં સપડાઈ
દારૂબંધીના દસ વર્ષ પછી, બિહારમાં ડ્રગ્સના દૂષણનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. NDPSના કેસોમાં વધારો, રેકોર્ડ જપ્તીઓ અને રિહેબિલિટેશન ઇચ્છતા યુવાનોની સંખ્યામાં વધારો થયો છે.
Published : June 22, 2026 at 6:03 PM IST
પટના: બિહારમાં સંપૂર્ણ દારૂબંધી લાગુ થયાના એક દાયકા પછી પણ રાજ્ય સંપૂર્ણપણે વ્યસન મુક્ત નથી. દારૂને બદલે, માદક દ્રવ્યો અને સિન્થેટિક ડ્ર્ગસનો દુરુપયોગ એક પડકાર બની ગયો છે.
સામાજિક કાર્યકરો અને પૂર્વ વ્યસનીઓનું માનવું છે કે હેરોઈન, સ્મેક, બ્રાઉન સુગર, ગાંજો, કોડીન આધારિત કફ સિરપ, નાર્કોટિક ઇન્જેક્શન અને સિન્થેટિક ડ્રગ્સ જેવા પદાર્થો સરળતાથી ઉપલબ્ધ છે અને તે યુવાનોને વ્યસન તરફ ધકેલી રહ્યા છે.
હાજીપુરના રહેવાસી રાજ કુમાર છેલ્લા પાંચ મહિનાથી વ્યસન મુક્તિ કેન્દ્રમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે. તે સ્મેકના વ્યસની છે, તેમણે કહ્યું કે, તેમના એક મરઘાં ફાર્મમાં જ્યાં તે કામ કરતા હતા ત્યાના સાથીદારે તેમને સ્મેકની લત લગાવી હતી.
તેમણે કહ્યું કે, "મેં બીડીથી શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ પછીથી સ્મેકનું સેવન કરવાનું શરૂ કર્યું કારણ કે મારા સાથીદારો તેનો ઉપયોગ કરતા હતા." તેમણે સ્વીકાર્યું કે, રિહેબિલિટેશન મુશ્કેલ રહ્યું છે, પરંતુ તેનાથી તેમને મદદ મળી છે.
વ્યસન મુક્તિ કેન્દ્ર સાથે સંકળાયેલા સામાજિક કાર્યકર રાસ બિહારીએ જણાવ્યું હતું કે, દારૂબંધીએ બિહારમાં માદક દ્રવ્યોના ઉપયોગની પેટર્ન બદલી નાખી છે.
તેમણે કહ્યું કે, "દારૂ મળવાનું બંધ થયા પછી, ઘણા યુવાનો ડ્રાય ડ્રગ્સ તરફ વળ્યા. વ્યસનમુક્તિ કેન્દ્રોમાં હવે દારૂ કરતાં સ્મેક, બ્રાઉન સુગર અને અન્ય માદક દ્રવ્યોના વ્યસની દર્દીઓ વધુ આવે છે."
બિહારીએ અભિપ્રાય આપ્યો કે, ફક્ત પુનર્વસનથી આ કટોકટીનો ઉકેલ આવી શકતો નથી અને માતાપિતા, શિક્ષકો, સમુદાય સંગઠનો અને વહીવટીતંત્રમાં જાગૃતિ અભિયાનની જરૂર છે.
બિહાર સરકારના દારૂબંધી અને આબકારી વિભાગ અનુસાર, દારૂબંધી હોવા છતાં, દારૂ જપ્ત કરવાનું ચાલુ છે.
ઉપલબ્ધ માહિતી અનુસાર, અધિકારીઓએ 2016-17 માં 21.25 લાખ લિટર અને 2025 માં 37.75 લાખ લિટર દારૂ જપ્ત કર્યો હતો.
માત્ર મે 2026 માં, 17.36 લાખ લિટર દારૂ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત, માસિક દારૂ જપ્તીમાં પણ વધારો થયો છે. 2024 ની સરખામણીમાં 2025 માં સરેરાશ માસિક જપ્તિમાં 9 ટકાનો વધારો થયો છે અને 2026 ના પ્રથમ પાંચ મહિનામાં 18 ટકાનો વધારો થયો છે.
નાર્કોટિક ડ્રગ્સ એન્ડ સાયકોટ્રોપિક સબસ્ટન્સ (NDPS) એક્ટ હેઠળ નોંધાયેલા કેસોમાં વર્ષોથી વધારો થયો છે. સત્તાવાર આંકડા દર્શાવે છે કે 2019 માં નાર્કોટિક ડ્રગ્સ એન્ડ સાયકોટ્રોપિક સબસ્ટન્સ (NDPS) એક્ટ હેઠળ 697 કેસ નોંધાયા હતા. તેવી જ રીતે, 2020 માં 964, 2021 માં 1469, 2022 માં 1823, 2023 માં 2126 અને 2024 માં 2411 કેસ નોંધાયા છે.
વધુમાં, ડ્રગ્સ જપ્તીમાં પણ વધારો થયો છે. 2015માં હેરોઈન અને ગાંજાના નાના જથ્થાથી લઈને 2025માં 28,000 કિલો ગાંજો, 2400 કિલો અફીણ અને પોષ ડોડા, કોડીન આધારિત કફ સિરપની 3.25 લાખથી વધુ બોટલ અને 3.48 લાખ માદક દ્રવ્યોની ગોળીઓ જપ્ત કરવામાં આવી છે.
અધિકારીઓએ 23 એપ્રિલ, 2026 સુધીમાં 21,000 કિલોથી વધુ ગાંજો, 54 કિલો ચરસ, લગભગ 52 કિલો હેરોઈન, બ્રાઉન સુગર અને સ્મેક, 59 કિલોથી વધુ અફીણ, નવ લાખથી વધુ માદક દ્રવ્યોની ગોળીઓ અને કેપ્સ્યુલ્સ, 3.45 લાખ ઇન્જેક્શન અને લગભગ 2.83 લાખ બોટલ કફ સિરપ જપ્ત કરી હતી.
અધિકારીઓનું કહેવું છે કે બિહારમાં દેશભરમાં જપ્ત કરાયેલા 2.75 લાખ માદક દ્રવ્યોના ઇન્જેક્શનમાંથી 63,000 થી વધુ ઇન્જેક્શન નોંધાયા છે, જે દેશના કુલ રિકવરીના લગભગ એક ચતુર્થાંશ છે.
2023 થી ફેબ્રુઆરી 2026 દરમિયાન એકલા પટનામાં 137 કિલોથી વધુ હેરોઈન, સ્મેક અને બ્રાઉન સુગર જપ્ત થયા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન મોટી માત્રામાં ગાંજો, ચરસ અને કોડીન સીરપ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
તપાસ એજન્સીઓનું કહેવું છે કે બિહારનું ભૌગોલિક સ્થાન એક કેન્દ્રીય પરિવહન માર્ગ હોવાથી નેપાળ અને મ્યાનમારથી ઉત્તરપૂર્વમાં માદક દ્રવ્યો ભારતમાં પ્રવેશ કરે છે. સ્મગલરો કથિત રીતે રેલ દ્વારા ડ્રગ્સનું પરિવહન કરે છે અને સર્ચથી બચવા માટે નાના મોડ્યુલ દ્વારા કાર્ય કરે છે. ધરપકડ કરાયેલા તસ્કરોએ કથિત રીતે સ્વીકાર્યું છે કે તેઓ ઘણીવાર સીલબંધ પેકેટો તેમની સામગ્રી જાણ્યા વિના પહોંચાડે છે અને પ્રાપ્તકર્તાઓને ફક્ત કોડેડ સંદેશાવ્યવહાર દ્વારા ઓળખવામાં આવે છે.
સરહદી જિલ્લાઓ પણ તસ્કરીનું કેન્દ્ર છે કારણ કે આ વર્ષે જાન્યુઆરીથી મધ્ય એપ્રિલ દરમિયાન, અધિકારીઓએ 20 કેસ નોંધ્યા, 30 તસ્કરોની ધરપકડ કરી અને બ્રાઉન સુગર, સ્મેક અને મોર્ફિન ગોળીઓ સાથે 404 કિલો ગાંજો જપ્ત કર્યો. પટના, મુઝફ્ફરપુર, પૂર્ણિયા, કટિહાર, ગયા, ભાગલપુર, સીતામઢી અને પૂર્વ ચંપારણમાં પણ ડ્રગ્સની હેરાફેરી નોંધાઈ છે.
કહેવાતા "ઝોમ્બી ડ્રગ્સ"નો ઉપયોગ પણ થઈ રહ્યો છે, જેમાં ઝાયલાઝિન ધરાવતા પદાર્થોનો સમાવેશ થાય છે, જે ઘોડા અને ગાય જેવા મોટા પ્રાણીઓ માટે બનાવાયેલ પશુચિકિત્સા શામક છે. આ પદાર્થો મગજ અને ચેતાતંત્રને અસર કરે છે. તેનું સેવન કરનાર શરીરની ગતિવિધિઓને નિયંત્રિત કરી શકતા નથી અને લાંબા ગાળાની હલન ચલન બંધ થઈ શકે છે.
બિહાર રાજ્ય એઇડ્સ નિયંત્રણ સોસાયટીએ અહેવાલ આપ્યો છે કે રાજ્યના 1.06 લાખ HIV દર્દીઓમાંથી 11,836 દર્દીઓને ડ્રગ ઇન્જેક્શન માટે વપરાતી શેર કરેલી સોય દ્વારા ચેપ લાગ્યો હતો. માદક દ્રવ્યોની ઊંચી કિંમત ઘણીવાર બહુવિધ વપરાશકર્તાઓને સિરીંજ શેર કરવા તરફ દોરી જાય છે, જે HIV અને અન્ય રક્તજન્ય ચેપનું જોખમ વધારે છે.
દરમિયાન, પ્રતિબંધ લાગુ થયા પછી વ્યસન મુક્તિ કેન્દ્રોની સંખ્યામાં વધારો થયો છે. 2016 પહેલા બિહારમાં ફક્ત 13-14 પુનર્વસન કેન્દ્રો હતા. આજે, એકલા પટનામાં 20 થી વધુ કેન્દ્રો છે, જ્યારે રાજ્યભરમાં લગભગ 200 સરકારી અને ખાનગી પુનર્વસન સુવિધાઓ કાર્યરત હોવાનું નોંધાયું છે.
ડ્રગ્સ મુક્તિ જાગૃતિ અભિયાનમાં રોકાયેલા સામાજિક કાર્યકર અંકુર કુમારે જણાવ્યું હતું કે, દર વર્ષે વ્યસન મુક્તિ કેન્દ્રો શોધવા માટે 8000 થી 15000 ગુગલ સર્ચ કરવામાં આવે છે. એકવાર લોકો વ્યસની થઈ જાય છે, ત્યારે તેઓ ઘણીવાર આક્રમક અને હિંસક બની જાય છે. ઘણા લોકો વ્યસન માટે પૈસા ન હોવાથી ચોરી અને લૂંટ કરે છે અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં, તેમના પોતાના પરિવારના સભ્યો પાસેથી પણ ચોરી કરે છે.
તેમણે ઉમેર્યું કે, 12 થી 75 વર્ષની વયના લોકોને તેમના પરિવારની સંમતિથી વ્યસન મુક્તિ કેન્દ્રોમાં દાખલ કરવામાં આવે છે અને સામાન્ય રીતે તેમને ત્રણથી છ મહિનાના પુનર્વસનની જરૂર પડે છે. "તેમને રજા આપ્યા પછી, અમે પરિવારના સભ્યોને તેમની સાથે પ્રેમથી વર્તવાની અને તેમની ભૂતકાળની ભૂલો સતત યાદ ન કરાવવાની સલાહ આપીએ છીએ. ભાવનાત્મક ટેકો આપતા પરિવારોએ લગભગ 100 ટકા સફળતા જોઈ છે."
વિકાસના જણાવ્યા મુજબ, 2023 માં સમગ્ર ભારતમાં 2,669 કરોડ રૂપિયાનો ગાંજો જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાંથી 91 કરોડ રૂપિયાનો ગાંજો બિહારમાં જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. તેવી જ રીતે, દેશભરમાં 2,000 કરોડ રૂપિયાનું હેરોઈન જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં બિહારમાં 40 કરોડ રૂપિયાનું હેરોઈન જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું.
ડૉ. વિકાસે કહ્યું કે, "સરકાર અને કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓએ ડ્રગ કાયદાઓને વધુ કડક રીતે લાગુ કરવાની જરૂર છે. તે જ સમયે, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓએ ડ્રગના દુરુપયોગ પર સંશોધન કરવું જોઈએ, અને સરકારે તે તારણો પર આધારિત પુરાવા-આધારિત નીતિઓ બનાવવી જોઈએ."
ભૂતપૂર્વ IPS અધિકારી પ્રાંતોષ કુમાર દાસે જણાવ્યું હતું કે, સ્થાનિક ડ્રગ નેટવર્ક્સ પર કાર્યવાહી કરવામાં કોમ્યુનિટી પોલીસિંગ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે. બીજી તરફ, અર્થશાસ્ત્રીઓ પુરાવા-આધારિત નીતિનિર્માણની હાકલ કરે છે.
પટણા પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, અમલીકરણ વધુ કડક બનાવવામાં આવ્યું છે અને છેલ્લા ત્રણથી ચાર મહિનામાં લગભગ 45 કરોડ રૂપિયાના માદક દ્રવ્યો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરીએ તાજેતરમાં વિધાનસભાને માહિતી આપી હતી કે, 2025 માં 2,161 NDPS કેસ નોંધાયા હતા અને 3,520 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, ડ્રગ વિરોધી કામગીરીને મજબૂત બનાવવા માટે સપ્ટેમ્બર 2025 માં રાજ્ય નાર્કોટિક્સ બ્યુરોની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી.
બિહાર દારૂબંધી અને આબકારી મંત્રી મદન સાહનીએ જણાવ્યું હતું કે, દારૂ પ્રતિબંધ કાયદો અમલમાં રહેશે અને ગેરકાયદેસર ડ્રગના વેપારમાં સામેલ લોકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
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