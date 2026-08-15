નીતિ આયોગનો માસ્ટરપ્લાન: આ 12 સેક્ટર્સના દમ પર 2047 સુધી ગ્લોબલ મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ બનશે ભારત
નીતિ આયોગના મતે, નવી ટેક્નોલોજી, વધુ સારી નીતિઓ અને 12 મુખ્ય ક્ષેત્રોની તાકાતના આધારે ભારત 2047 સુધીમાં વૈશ્વિક મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ બની શકે છે
Published : August 15, 2026 at 3:44 PM IST
હૈદરાબાદ: નીતિ આયોગ અને ક્રિસિલની નવી રિપોર્ટ અનુસાર ભારત વર્ષ 2047 સુધીમાં દુનિયાનું સૌથી મોટું મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ બની શકે છે. દેશને 30 ટ્રિલિયન (લાખ કરોડ) ડોલરની મજબૂત અર્થવ્યવસ્થા બનાવવી હોય તો મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરે સૌથી આગળ રહેવું પડશે. હાલમાં ભારતની કુલ આવક (GVA)માં આ સેક્ટરનો હિસ્સો 17.5% છે, જેને ઝડપથી વધારવું સરકારનું મુખ્ય લક્ષ્ય છે.
દુનિયામાં પોતાનું સ્થાન મજબૂત બનાવવા માટે ભારતે માત્ર વસ્તુઓનું ઉત્પાદન જ નહીં કરવું પડે, પરંતુ મોટા પાયે ઉત્પાદન, યોગ્ય કિંમત, નવી ટેક્નોલોજી અને વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇનમાં પોતાનું સ્થાન વધુ મજબૂત કરવું પડશે.
12 મુખ્ય ક્ષેત્રોની ઓળખ
નીતિ આયોગ અને ક્રિસિલ ઇન્ટેલિજન્સે દેશના 62 ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રોની ઝીણવટપૂર્વક તપાસ કરી છે. તેમાંથી 12 એવા ક્ષેત્રોની પસંદગી કરવામાં આવી છે, જે ભારતને વૈશ્વિક સ્તરે અગ્રણી બનાવી શકે છે:
- ઑટોમોબાઈલ્સ
- કેમિકલ્સ
- કેપિટલ ગુડ્ઝ
- ઈલેક્ટ્રોનિક્સ
- ફાર્માસ્યૂટિકલ્સ
- ડિફેન્સ અને ડ્રોન્સ
- ફૂડ પ્રોસેસિંગ
- ટેક્સટાઈલ્સ
- સ્ટીલ
- લેધર એન્ડ ફૂટવેર
- ટેલિકૉમ ઈક્વિપમેન્ટ
- સોલાર પીવી
ચીનની સરખામણીએ ભારતની સ્થિતિ જોઈએ તો 1995થી 2023 દરમિયાન વૈશ્વિક મેન્યુફેક્ચરિંગમાં ચીનનો હિસ્સો 5%થી વધીને લગભગ 32% થઈ ગયો છે. જ્યારે આ જ સમયગાળા દરમિયાન ભારતનો હિસ્સો માત્ર 1.5%થી વધીને 3.2% થયો છે. હવે જ્યારે વિશ્વની કંપનીઓ ચીનમાંથી બહાર નીકળી રહી છે, ત્યારે ભારત પાસે આ અંતર ઘટાડવાની સુવર્ણ તક છે.
મુખ્ય ઉદ્યોગોની તાકાત અને સંભાવનાઓ
કેમિકલ સેક્ટર
વૈશ્વિક કંપનીઓ ચીનમાંથી બહાર નીકળી રહી હોવાથી તેનો સૌથી મોટો ફાયદો ભારતના કેમિકલ સેક્ટરને મળી શકે છે. ભારતીય બજાર ઘણું મોટું છે અને અહીં સંશોધનની સારી ક્ષમતાઓ પણ છે. વર્ષ 2025માં આ સેક્ટરની કિંમત 200-220 અબજ ડોલર આંકવામાં આવી છે. અનુમાન છે કે 2030 સુધીમાં દેશમાં કેમિકલ્સનો સ્થાનિક વપરાશ વધીને 290-310 અબજ ડોલર થઈ જશે.
કાપડ અને પરિધાન ઉદ્યોગ
કૃષિ પછી આ ક્ષેત્ર ભારતમાં સૌથી વધુ રોજગારી આપતું ક્ષેત્ર છે. આ ઉદ્યોગ લગભગ 4.5 કરોડ લોકોને આજીવિકા પૂરી પાડે છે. ભારતના કુલ ઘરેલુ ઉત્પાદન (GDP)માં તેનો ફાળો 2% અને દેશની કુલ નિકાસમાં 9% છે. વર્ષ 2025માં ભારતે 37.7 અબજ ડોલરના કપડાંની નિકાસ કરી હતી, જેના કારણે ભારત દુનિયાનો છઠ્ઠો સૌથી મોટો કાપડ નિકાસકાર દેશ બન્યો છે.
ટેલિકોમ સેક્ટર
ભારત આજે દુનિયાનું બીજું સૌથી મોટું ટેલિકોમ બજાર છે, જ્યાં 120 કરોડથી વધુ ગ્રાહકો છે. દેશમાં ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ 75% સુધી પહોંચી ગયો છે. ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને 5G ઉપકરણોની વધતી માંગને કારણે આ ક્ષેત્રમાં ભારત પાસે વૈશ્વિક હબ બનવાની મોટી તક છે.
રિન્યુએબલ એનર્જી અને સોલર મેન્યુફેક્ચરિંગ
ભારતનું સોલર પેનલ મેન્યુફેક્ચરિંગ ક્ષેત્ર ખૂબ ઝડપથી વિકસ્યું છે. સોલર મોડ્યુલ બનાવવાની ક્ષમતા વર્ષ 2014માં 2.3 ગીગાવોટ (GW) હતી, જે વધીને ઓગસ્ટ 2025માં 100 ગીગાવોટ થઈ ગઈ છે. તેવી જ રીતે, સોલર સેલ બનાવવાની ક્ષમતા પણ 1.2 ગીગાવોટથી વધીને 25 ગીગાવોટ થઈ ગઈ છે. ભારતના ‘પંચામૃત’ લક્ષ્ય (2030 સુધીમાં 50% વીજળી રિન્યુએબલ સોર્સમાંથી ઉત્પન્ન કરવી)ને કારણે આ ક્ષેત્રમાં માંગ ખૂબ જ વધારે છે.
ભારતની વર્તમાન નિકાસ બાસ્કેટ
રિપોર્ટ અનુસાર, ભારતની કુલ નિકાસમાં 70% હિસ્સો મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોડક્ટ્સનો છે, જ્યારે 30% હિસ્સો કાચા અથવા ઓછા પ્રોસેસ્ડ માલનો છે. ભારતના સૌથી મોટા નિકાસ ઉત્પાદનો આ પ્રમાણે છે:
પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો: ભારતની આ સૌથી મોટી નિકાસ છે, જે કુલ નિકાસમાં 14% હિસ્સો ધરાવે છે. તેનું મૂલ્ય 2017માં 31,137 મિલિયન ડોલરથી વધીને 2025માં 62,550 મિલિયન ડોલર થઈ ગયું છે.
હીરા અને આભૂષણો: કુલ નિકાસમાં 6% હિસ્સા સાથે આ બીજા ક્રમે છે, જેનું મૂલ્ય 26,319 મિલિયન ડોલર છે.
દવાઓ: 5% હિસ્સા સાથે આ ચોથા ક્રમનું સૌથી મોટું નિકાસ ઉત્પાદન છે, જેનું મૂલ્ય 22,026 મિલિયન ડોલર રહ્યું છે.
મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ બનવાનો માર્ગ અને સૂચનો
રિપોર્ટમાં સ્પષ્ટપણે જણાવાયું છે કે ભારત માત્ર ઉત્પાદન વધારીને વૈશ્વિક હબ બની શકે નહીં. તેના માટે ભારતીય કંપનીઓએ નવી ટેક્નોલોજી અપનાવવી પડશે, મોટા પાયે માલનું ઉત્પાદન કરવું પડશે અને કિંમત તથા ગુણવત્તા બંને ક્ષેત્રે દુનિયા સાથે સ્પર્ધા કરવી પડશે.
સફળતા માટે જરૂરી પગલાં
અલગ-અલગ નીતિઓ: કાપડ, કેમિકલ, ટેલિકોમ અને સોલર સેક્ટરની પડકારો અલગ-અલગ છે. તેથી સરકારે દરેક સેક્ટર માટે અલગ અને વિશેષ નિયમો બનાવવા જોઈએ.
ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ક્લસ્ટર્સ: એક જ સ્થળે તમામ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવતા મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ વિકસાવવામાં આવે, જેથી લોજિસ્ટિક્સનો ખર્ચ ઘટાડી શકાય.
સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ: નવી પેઢીને આધુનિક ટેક્નોલોજીની તાલીમ આપવામાં આવે.
સરકાર-ઉદ્યોગ ભાગીદારી: જ્યારે સરકાર અને દેશના મોટા ઉદ્યોગપતિઓ સાથે મળીને સંકલન સાથે કામ કરશે, ત્યારે જ ભારત 2047 સુધીમાં ‘વિકસિત ભારત’ના સપનાને સાકાર કરી શકશે.
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