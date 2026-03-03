ETV Bharat / bharat

હનીમૂન માટે લંડન જઈ રહ્યા હતા, અધવચ્ચે જ શરૂ થઈ ગયું યુદ્ધ!, કંપાવી દેશે પીયૂષનો ઘરવાપસીનો સંઘર્ષ

ઈરાન-અમેરિકા-ઈઝરાયલ યુદ્ધને કારણે મધ્ય પૂર્વમાં ફસાયેલા ઘણા ભારતીયોના પરિવારો ચિંતિત છે.

ઈરાન-અમેરિકા-ઈઝરાયલ યુદ્ધને કારણે મધ્ય પૂર્વમાં ફસાયેલા ઘણા ભારતીયોના પરિવારો ચિંતિત છે.
ઈરાન-અમેરિકા-ઈઝરાયલ યુદ્ધને કારણે મધ્ય પૂર્વમાં ફસાયેલા ઘણા ભારતીયોના પરિવારો ચિંતિત છે. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 3, 2026 at 7:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: અમેરિકા-ઇઝરાયલ-ઈરાન સંઘર્ષ દરમિયાન મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલાના અહેવાલો બાદ મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ ચરમ છે, જેના કારણે સેંકડો ભારતીય પ્રવાસીઓ આ પ્રદેશમાં ફસાયેલા છે. એરલાઇન્સ તેમને ઘરે પાછા લાવવા માટે ખાસ ફ્લાઇટ્સ ગોઠવવા માટે દોડધામ કરી રહી છે. દરમિયાન, ભારતમાં તેમના પરિવારો ખૂબ ચિંતિત છે. તેઓ તેમના પ્રિયજનોની ભારત પાછા ફરવાની મુશ્કેલ મુસાફરી અને ખતરનાક પરિસ્થિતિઓમાંથી બચી જવાની વાર્તાઓ શેર કરી રહ્યા છે.

આવી જ એક વાર્તા ગુરુગ્રામના રહેવાસી પીયૂષની છે. પીયૂષ 14 ફેબ્રુઆરીએ પોતાના લગ્ન પછી તરત જ હનીમૂન માટે લંડન જવા રવાના થયા હતા. શરૂઆતમાં તે ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટ લેવાના હતા. પરંતુ ટિકિટના અભાવે, તેમણે દુબઈ થઈને જર્મની જવાની ફ્લાઇટ લીધી. 28 ફેબ્રુઆરીએ લંડન જતા પહેલા તેમને વિમાનમાં ત્રણ કલાક રાહ જોવી પડી. જોકે, પ્રદેશમાં બદલાતી સુરક્ષા પરિસ્થિતિને કારણે, ત્યાંના તમામ એરપોર્ટને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા અને કામગીરી સ્થગિત કરવામાં આવી હતી. વધુમાં, યુએસ અથવા ભારતથી તે વિસ્તારમાં જતી બધી ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી.

પીયૂષે દુબઈમાં મિસાઇલ્સને હવામાં જ રોકેલી હોવાના દ્રશ્યનું વર્ણન કર્યું. તેમણે જણાવ્યું કે, "મેં વિસ્ફોટોનો અવાજ સાંભળ્યો અને આકાશમાં ધુમાડો જોયો. ત્યારે મને ખ્યાલ આવ્યો કે પરિસ્થિતિ કેટલી ગંભીર છે," તેમણે કહ્યું. ફ્લાઇટ રદ્દ થવા અને વધતી જતી અનિશ્ચિતતા વચ્ચે, તેમણે પરિસ્થિતિ સામાન્ય થાય ત્યાં સુધી રાહ ન જોવાનું નક્કી કર્યું.

તેના બદલે, તેઓ દુબઈથી હટ્ટા બોર્ડર થઈને ઓમાન ગયા અને ત્યાંથી દિલ્હીના ઈન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ માટે ફ્લાઇટ પકડવામાં સફળ રહ્યા. તેમના ઘરે પાછા ફરવાથી તેમના પરિવારને રાહતનો શ્વાસ લીધો. એરપોર્ટ પર તેમને લેવા આવેલા પિયુષના પિતાએ કહ્યું કે, પરિવાર ખૂબ જ ચિંતિત હતો. "જ્યારે તે દુબઈમાં ફસાઈ ગયો, ત્યારે અમે ખૂબ જ તણાવમાં હતા. હું ફક્ત પ્રાર્થના કરી રહ્યો હતો કે તે સુરક્ષિત રીતે પાછો ફરે."

દુબઈ અને શ્રીલંકામાં વ્યવસાય કરતા અન્ય એક મુસાફર, સૌમ્ય રંજનને પણ અનિશ્ચિતતા વચ્ચે પોતાની મુસાફરીની યોજનાઓ બદલવી પડી. ETV ભારત સાથે વાત કરતા, તેમણે કહ્યું કે તેઓ નસીબદાર છે કે પરિસ્થિતિ વધુ વણસે તે પહેલાં જ શ્રીલંકા પહોંચી ગયા.

તેમણે કહ્યું, "મારો દુબઈ અને શ્રીલંકામાં વ્યવસાય છે. સદભાગ્યે, હું યુદ્ધ શરૂ થયા પહેલા શ્રીલંકા પહોંચ્યો હતો. ત્યાંથી, હું ભારત આવ્યો કારણ કે મારે અહીં થોડું કામ હતું. ત્યાં પરિસ્થિતિ સારી નથી. હું ભગવાનનો આભાર માનું છું કે હું પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થાય તે પહેલાં ભારત પહોંચી ગયો."

ફસાયેલા મુસાફરોનું આ સ્વદેશ પરત ફરવાના અહેવાલો વચ્ચે આવ્યું છે કે ઈરાની ડ્રોન અને મિસાઇલોએ પ્રદેશના કેટલાક ભાગોને નિશાન બનાવ્યા છે, જેના કારણે મધ્ય પૂર્વના ઘણા દેશોમાં એરપોર્ટ કામગીરી અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરવામાં આવી છે અને એરસ્પેસ બંધ કરવામાં આવી છે.

યુએઈમાં હજારો ભારતીય નાગરિકોને ફ્લાઇટ્સ ગ્રાઉન્ડ થવાને કારણે ફ્લાઇટ રદ કરવામાં આવી છે અને લાંબા વિલંબનો સામનો કરવો પડ્યો છે. તેના જવાબમાં, ભારતીય એરલાઇન્સે ખાસ રાહત સેવાઓ શરૂ કરી છે. નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, ઇન્ડિગો ફસાયેલા મુસાફરોને પાછા લાવવામાં મદદ કરવા માટે જેદ્દાહથી ભારત માટે 10 ખાસ ફ્લાઇટ્સ ચલાવવાની યોજના બનાવી રહી છે.

દરમિયાન, સ્પાઇસજેટે યુએઈથી ચાર ખાસ ફ્લાઇટ્સની જાહેરાત કરી છે, જે ફુજૈરાહથી દિલ્હી, મુંબઈ અને કોચી (મુંબઈની બે સેવાઓ સહિત) માટે કાર્યરત છે. એરલાઇને જણાવ્યું હતું કે, આ પગલું અચાનક એરસ્પેસ બંધ થયા પછી ભારતીય નાગરિકોના ઝડપી પાછા ફરવાની ખાતરી કરવા માટે છે. વધુમાં, ધીમે ધીમે કનેક્ટિવિટી પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે, સ્પાઇસજેટ 4 માર્ચથી ફુજૈરાહ-દિલ્હી અને ફુજૈરાહ-મુંબઈ વચ્ચે તેની નિયમિત ફ્લાઇટ્સ ફરી શરૂ કરશે.

સોમવારે રાત્રે, મધ્ય પૂર્વના તણાવથી પ્રભાવિત મુસાફરોને લઈને અબુ ધાબીથી એક ફ્લાઇટ નવી દિલ્હી સુરક્ષિત રીતે પહોંચી. મંગળવારે સવારે, દુબઈથી એમિરેટ્સ ફ્લાઇટ પણ મુંબઈના છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક પર ઉતરી, જે ફ્લાઇટ્સને સામાન્ય બનાવવા તરફ એક પગલું છે. જ્યારે પરિસ્થિતિ સતત બદલાતી રહે છે, ત્યારે રાજદ્વારી સંબંધો ચાલુ રાખવાની આશા રહે છે.

સોમવાર, 24 ફેબ્રુઆરીના રોજ, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાજા અબ્દુલ્લા દ્વિતીય સાથે વાત કરી અને પ્રદેશમાં શાંતિ અને સ્થિરતા પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે સક્રિય રીતે જોડાયેલા રહેવા અને સમર્થન આપવાની યોજના બનાવી. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટમાં, મોદીએ કહ્યું કે તેમણે "પ્રદેશમાં બદલાતી પરિસ્થિતિ પર ભારતની ઊંડી ચિંતા" વ્યક્ત કરી. તેમણે આ "મુશ્કેલ સમય" દરમિયાન જોર્ડનમાં ભારતીય સમુદાયની સલામતી અને સુખાકારી સુનિશ્ચિત કરવા બદલ જોર્ડનના રાજાનો પણ આભાર માન્યો.

આ પણ વાંચો:

Conclusion:

TAGGED:

INDIANS RETURN HOME
IRAN US ISRAEL WAR
MIDDLE EAST WAR
AIR SERVICES EFFECTED DUE TO WAR
INDIANS RETURN HOME

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.