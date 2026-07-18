દુનિયામાં સૌથી વધુ ડેટ વાપરી રહ્યાં છે ભારતીયો, ગુજરાતીઓ ટૉપ પર, 2031 સુધી 1.1 અબજને પાર કરી જશે 5G યૂઝર્સ
સ્વીડિશ કંપનીના એક અહેવાલ મુજબ આગામી ચાર વર્ષમાં દરેક ભારતીય દર મહિને આશરે 70GB ડેટાનો વપરાશ કરશે, દેશમાં 4G કનેક્શન હજુ પણ સૌથી વધુ
Published : July 18, 2026 at 7:25 PM IST
Mobile data Record consumption: દેશમાં મોબાઇલ યૂઝર્સની સંખ્યા ઝડપથી વધી રહી છે અને તેની સાથે મોબાઇલ ડેટાનો વપરાશ પણ સતત વધી રહ્યો છે. આ મામલે ભારત અમેરિકા અને ચીન જેવા વિકસિત દેશોને પણ પાછળ છોડી ચૂક્યું છે. ભારતીય સ્માર્ટફોન યૂઝર્સ દર મહિને સરેરાશ 37 GB મોબાઇલ ડેટાનો ઉપયોગ કરે છે, એટલે કે દરરોજ પ્રતિ વ્યક્તિ લગભગ 1.23 GB ડેટાની ખપત થાય છે. આવનારા વર્ષોમાં આ વપરાશમાં વધુ વધારો થવાની શક્યતા છે. અંદાજ મુજબ વર્ષ 2031 સુધી દેશમાં 5G વપરાશકર્તાઓની સંખ્યા 111 કરોડથી વધુ થઈ જશે.
તાજેતરમાં જાહેર થયેલા સ્વીડિશ કંપની એરિક્સનના અહેવાલ મુજબ વર્ષ 2031 સુધી ભારતમાં કુલ મોબાઇલ ગ્રાહકોમાંથી લગભગ 81 ટકા લોકો 5G ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરશે. દેશના દૂરદૂરના વિસ્તારો સુધી ઇન્ટરનેટની પહોંચ વધતાં ડેટાનો વપરાશ પણ નોંધપાત્ર રીતે વધ્યો છે. 5G ફિક્સ્ડ વાયરલેસ એક્સેસ (FWA) ટેક્નોલોજીનો ઝડપી વિકાસ થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે લોકોને કેબલ કે વાયર વગર જ ઝડપી Wi-Fi સેવા મળી રહી છે.
અહેવાલ મુજબ, વિશ્વમાં સરેરાશ સ્માર્ટફોન યૂઝર્સ દર મહિને લગભગ 22 GB ડેટાનો ઉપયોગ કરે છે, જ્યારે ભારતમાં આ આંકડો 37 GB છે. એટલે કે ભારતીયો વૈશ્વિક સરેરાશ કરતાં લગભગ 68 ટકા વધુ ડેટાનો ઉપયોગ કરે છે. અંદાજ છે કે વર્ષ 2031 સુધી દરેક ભારતીય દર મહિને લગભગ 70 GB ડેટાનો ઉપયોગ કરશે, જ્યારે તે સમયે વૈશ્વિક સરેરાશ માત્ર 42 GB રહેશે.
દેશમાં 43 કરોડ 5G યૂઝર્સ
અહેવાલ અનુસાર ભારતમાં 5G સેવાઓનો ઝડપથી વિસ્તાર થઈ રહ્યો છે. વર્ષ 2025ના અંત સુધી દેશમાં 43 કરોડ 5G યૂઝર્સ નોંધાયા હતા. વર્ષ 2031 સુધી આ સંખ્યા વધીને 111 કરોડ સુધી પહોંચી શકે છે. વિશ્વભરમાં મોબાઇલ ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરતા લોકોમાંથી લગભગ અડધાએ હવે 4G છોડીને 5G કનેક્શન અપનાવ્યું છે, જોકે હાલમાં પણ સૌથી વધુ ઉપયોગ 4G નેટવર્કનો જ થઈ રહ્યો છે.
વર્ષ 2031 સુધી વિશ્વમાં 600 કરોડ 5G યૂઝર્સ
ભારત ઉપરાંત અન્ય દેશોમાં પણ 5Gનો વ્યાપ ઝડપથી વધી રહ્યો છે. અહેવાલ મુજબ વર્ષ 2026ના પ્રથમ ત્રણ મહિનામાં (જાન્યુઆરીથી માર્ચ) વિશ્વભરમાં 5G યૂઝર્સની સંખ્યા 300 કરોડને પાર પહોંચી ગઈ હતી. આ જ સમયગાળામાં 16.2 કરોડ નવા લોકોએ 5G સેવા અપનાવી હતી. વર્ષ 2031 સુધીમાં વિશ્વમાં 5G યૂઝર્સની કુલ સંખ્યા 600 કરોડ સુધી પહોંચી શકે છે.
હવે નવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરથી મળી રહી છે 5G સેવા
લોકો સુધી ઝડપી ઇન્ટરનેટ પહોંચાડવા માટે ટેલિકૉમ કંપનીઓ નવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું નિર્માણ કરી રહી છે. અગાઉ 5G સેવા જૂના 4G ટાવર અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર આધારિત હતી, જેને નૉન-સ્ટેન્ડઅલોન (NSA) તરીકે ઓળખવામાં આવતું હતું. હવે કંપનીઓ ખાસ 5G સ્ટેન્ડઅલોન (SA) ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકસાવી રહી છે, જેના કારણે ગ્રાહકોને વધુ ઝડપ, ઓછી લેટન્સી અને અનેક પ્રીમિયમ સુવિધાઓ મળી રહી છે.
390થી વધુ કંપનીઓ આપી રહી છે 5G સેવા
અહેવાલ મુજબ હાલમાં વિશ્વભરમાં 390થી વધુ ઇન્ટરનેટ અને મોબાઇલ કંપનીઓ 5G સેવા પ્રદાન કરી રહી છે. તેમાંની 90 કંપનીઓ સંપૂર્ણ નવા 5G ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર આધારિત સેવા આપી રહી છે. વર્ષ 2025 દરમિયાન વિશ્વમાં મોબાઇલ ડેટાના કુલ વપરાશમાંથી લગભગ 48 ટકા ટ્રાફિક 5G નેટવર્ક દ્વારા સંચાલિત થયો હતો. વર્ષ 2031 સુધી આ હિસ્સો વધીને લગભગ 85 ટકા થવાની સંભાવના છે.
અમેરિકા, ચીન અને જાપાનમાં પણ વધશે 5G વપરાશ
અહેવાલ મુજબ આગામી વર્ષોમાં 4G નેટવર્ક ધીમે ધીમે જૂનું બનશે અને સમૃદ્ધ દેશોમાં મોટા પ્રમાણમાં લોકો 5G નેટવર્ક સાથે જોડાશે. પશ્ચિમ યુરોપ, ઉત્તર અમેરિકા તેમજ ઉત્તર-પૂર્વ એશિયાના ચીન અને જાપાન જેવા દેશોમાં વર્ષ 2031 સુધીમાં દર 10માંથી લગભગ 9 લોકો 5G નેટવર્ક પર શિફ્ટ થઈ જશે. એટલે કે આ દેશોમાં 90 ટકાથી વધુ લોકો 5G સેવાનો ઉપયોગ કરતા હશે. સાઉદી અરેબિયા સહિતના ખાડી દેશોમાં પણ આવો જ વલણ જોવા મળશે.
ગ્રાહકોની જરૂરિયાત મુજબ સેવા આપી રહી છે કંપનીઓ
અહેવાલ મુજબ હવે ટેલિકૉમ કંપનીઓ તમામ ગ્રાહકોને એકસરખી ઇન્ટરનેટ સેવા આપવાને બદલે તેમની જરૂરિયાત પ્રમાણે અલગ-અલગ યોજનાઓ આપી રહી છે. તેમાં નેટવર્ક સ્લાઇસિંગ (Network Slicing), ગેરંટીયુક્ત ક્વૉલિટી ઑફ સર્વિસ (Guaranteed Quality of Service) અને ડિફરેન્શિએટેડ કનેક્ટિવિટી (Differentiated Connectivity) જેવી સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે. નવેમ્બર 2025માં વિશ્વભરમાં આવી 65 યોજનાઓ ઉપલબ્ધ હતી, જે હવે વધીને 84 થઈ ગઈ છે.
5G સ્ટેન્ડઅલોન (SA) નેટવર્કનો વ્યાપ વધશે
અહેવાલ અનુસાર ભવિષ્યમાં સ્માર્ટ શહેરો અને સ્માર્ટ વાહનોમાં આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AI) આધારિત સ્વચાલિત સિસ્ટમો કાર્યરત થશે, જે પરસ્પર 5G નેટવર્ક દ્વારા જોડાયેલી હશે. આ કારણે સમગ્ર વિશ્વમાં 5G સ્ટેન્ડઅલોન (SA) નેટવર્કનું મહત્વ ઝડપથી વધી રહ્યું છે. કંપનીઓ ગ્રાહકોને નેટવર્ક સ્લાઇસિંગ જેવી સુવિધા પણ આપી રહી છે, જેમાં નેટવર્કનો એક નિશ્ચિત ભાગ ખાસ ઉપયોગ માટે અનામત રાખવામાં આવે છે.
ઇન્ટરનેટની સ્પીડ મુજબ વસૂલાય છે ચાર્જ
અહેવાલ મુજબ હવે ઘણી કંપનીઓ ઇન્ટરનેટની સ્પીડ પ્રમાણે ચાર્જ વસૂલે છે. ઓછી ઝડપવાળા ઇન્ટરનેટ માટે ઓછો ખર્ચ થાય છે, જ્યારે વધુ સ્પીડ માટે વધુ ચાર્જ ચૂકવવો પડે છે. ઉપરાંત ફિક્સ્ડ વાયરલેસ એક્સેસ (FWA) દ્વારા કેબલ વગર ઘર અને ઑફિસ સુધી 5G ઇન્ટરનેટ પહોંચાડવાની સેવા પણ ઝડપથી લોકપ્રિય બની રહી છે. આવી સેવા આપતી કંપનીઓનો હિસ્સો જૂન 2025માં 57 ટકા હતો, જે હવે વધીને 71 ટકા થઈ ગયો છે. છેલ્લા ચાર વર્ષમાં આ ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ જોવા મળી છે.
ઇન્ટરનેટ વપરાશની પદ્ધતિમાં પણ આવ્યો બદલાવ
અગાઉ લોકો મુખ્યત્વે વિડિયો ડાઉનલોડ કરવા, ઑનલાઇન ફિલ્મો જોવા અને ઓફિસ સંબંધિત માહિતી મેળવવા માટે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરતા હતા. હવે વપરાશકર્તાઓની આદતોમાં મોટો ફેરફાર આવ્યો છે. અહેવાલ મુજબ હવે લોકો સ્માર્ટફોન એપ્સનો વધુ ઉપયોગ, સોશિયલ મીડિયા પર રીલ્સ અને વિડિયો અપલોડ કરવાનું તેમજ પોતાનું ડિજિટલ કન્ટેન્ટ બનાવવાનું વધુ પસંદ કરી રહ્યા છે. અંદાજ છે કે વર્ષ 2031 સુધીમાં ડેટા અપલોડિંગમાં ત્રણ ગણો વધારો થઈ શકે છે.
ગુજરાતમાં સૌથી વધુ મોબાઇલ ડેટાનો વપરાશ
ભારત સરકારના સંચાર મંત્રાલય દ્વારા જૂન 2026માં જાહેર કરાયેલા અહેવાલ મુજબ ગુજરાતના લોકો દેશમાં સૌથી વધુ મોબાઇલ ડેટાનો ઉપયોગ કરે છે. ગુજરાતમાં પ્રતિ વ્યક્તિ દર મહિને સરેરાશ 28.5 GB ડેટાનો વપરાશ થાય છે.
રાજ્યવાર માસિક પ્રતિ વ્યક્તિ ડેટા વપરાશ આ મુજબ છે:
- ગુજરાત: 28.5 GB
- બિહાર: 24.2 GB
- ઉત્તર પ્રદેશ: 23.9 GB
- તમિલનાડુ: 23.7 GB
- મહારાષ્ટ્ર: 23.3 GB
- કર્ણાટક: 21.8 GB
- હરિયાણા: 21.1 GB
- દિલ્હી: 14.9 GB
આ આંકડાઓ દર્શાવે છે કે દેશમાં મોબાઇલ ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ સતત વધી રહ્યો છે અને તેમાં ગુજરાત સૌથી આગળ છે.
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