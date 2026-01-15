ETV Bharat / bharat

ઈરાનમાં ફસાયેલા ભારતીય વિદ્યાર્થીઓના 'પૈસા પૂરા થઈ ગયા', માતા-પિતાએ ભારત લાવવા સરકારને કરી અપીલ

ઈરાનમાં ફસાયેલા ભારતીય વિદ્યાર્થીઓના માતા-પિતાએ કેન્દ્ર સરકારને અશાંતિ અને વધતા મુસાફરી ખર્ચ વચ્ચે તાત્કાલિક સ્થળાંતરની વ્યવસ્થા કરવા વિનંતી કરી.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (File/ANI)
Published : January 15, 2026 at 6:11 PM IST

શ્રીનગર: ભારત દ્વારા પોતાના નાગરિકોને ઈરાન છોડવા માટે કહેવામાં આવેલી સલાહ બાદ, મુશ્કેલીગ્રસ્ત દેશમાં અભ્યાસ કરતા ભારતીય વિદ્યાર્થીઓના માતા-પિતા તેમની સલામતી અંગે વધુ ચિંતિત છે અને તાત્કાલિક સ્થળાંતરની માંગ કરી રહ્યા છે.

તાજેતરની સલાહમાં, તેહરાનમાં ભારતીય દૂતાવાસે વિદ્યાર્થીઓ, મુસાફરો, ઉદ્યોગપતિઓ અને પ્રવાસીઓ સહિત ભારતીય નાગરિકોને વાણિજ્યિક ફ્લાઇટ્સ સહિત પરિવહનના ઉપલબ્ધ માધ્યમોનો ઉપયોગ કરીને વિલંબ કર્યા વિના ઈરાન છોડવાની સલાહ આપી છે.

કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ જમ્મુ અને કાશ્મીરમાંથી MBBS અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ મેળવનારા 2000 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ તે દેશમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે.

શ્રીનગરની રહેવાસી આફરોઝા શફી, જેની પુત્રી અરક યુનિવર્સિટીમાં છે, તેણે કહ્યું કે, તે તેના દીકરીની સલામતી અંગે ચિંતિત છે, જે તેના અભ્યાસક્રમના ત્રીજા વર્ષમાં છે, અને તેના પૈસા પણ પુરા થઈ રહ્યા છે.

ઈરાનમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીના વાલીઓ ચિંતિત
ઈરાનમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીના વાલીઓ ચિંતિત (ANI)

તેમણે ETV ભારતને જણાવ્યું, “મારી પુત્રીએ ગઈકાલે પાંચ દિવસ પછી મને ફોન કર્યો. વિદ્યાર્થીઓ દેશની બહાર કૉલ કરી શકતા નથી, કારણ કે તેઓએ આંતરરાષ્ટ્રીય કૉલ્સ બ્લોક કરી દીધા છે. મની એક્સચેન્જ કામ કરી રહ્યું નથી, અને તેઓ ડોલર એક્સચેન્જ કરવામાં અસમર્થ છે, જેના કારણે તેમની પાસે લગભગ કોઈ પૈસા નથી,”

આફ્રોઝાએ જણાવ્યું કે, ઈરાનથી નવી દિલ્હીનું વિમાન ભાડું આસમાને પહોંચ્યું છે, ટિકિટનો ભાવ રૂ. 20,000-25,000 ના સામાન્ય ભાડાની સરખામણીમાં રૂ. 70,000 થી રૂ. 80,000 ની વચ્ચે પહોંચી ગયો છે.

તેમની જેમ, અન્ય એક વાલી, સુહેલ મુઝામિલ કાઝમીએ જણાવ્યું હતું કે, નવી એડવાઈઝરી જારી કરવામાં આવ્યા બાદ તેઓ ચિંતિત છે અને કેન્દ્ર સરકારને ઈરાનમાંથી વિદ્યાર્થીઓને બહાર કાઢવા વિનંતી કરી છે.

તેમણે કહ્યું કે, "કરિયાણું ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓને સાંજે 6:00 વાગ્યા પછી તેમની હોસ્ટેલ ન છોડવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. ગઈકાલે તેહરાનમાં ભારતીય દૂતાવાસ દ્વારા ભારતીય નાગરિકોને શક્ય તેટલી વહેલી તકે ઈરાન છોડવા માટે જણાવવામાં આવેલી સલાહ બાદ અમે ચિંતિત છીએ. અમે તેમની ટિકિટનો ખર્ચ ચૂકવવા તૈયાર છીએ, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓની સલામતી માટે પીએમ, મુખ્યમંત્રી અને ઉપરાજ્યપાલને ભારત લાવવાની અપીલ કરીએ છીએ."

28 ડિસેમ્બરથી ફુગાવા અને ઈરાનના ચલણમાં ભારે ઘટાડા સામે શરૂ થયેલા વિરોધ પ્રદર્શનો બાદ ઈરાન દેશવ્યાપી અશાંતિથી ઘેરાયેલું છે. યુએસ સ્થિત હ્યુમન રાઈટ્સ એક્ટિવિસ્ટ્સ ન્યૂઝ એજન્સી (HRANA) એ અહેવાલ આપ્યો છે કે તેણે અત્યાર સુધીમાં નવ બાળકો સહિત 1,850 વિરોધીઓના મોત અને 16,700 થી વધુ ધરપકડની પુષ્ટિ કરી છે.

અમેરિકા સાથે વધતા તણાવ અને ઈરાનના અનેક શહેરોમાં વ્યાપક વિરોધ વચ્ચે ઈરાની અધિકારીઓએ દેશના હવાઈ ક્ષેત્રને બંધ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. એર ઈન્ડિયા, ઈન્ડિગો અને સ્પાઈસજેટ જેવી અનેક ભારતીય એરલાઈન્સને ફ્લાઇટ્સનો માર્ગ બદલવા અથવા રદ કરવાની ફરજ પડી છે.

જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં, મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લાએ જણાવ્યું હતું કે, તેમને ઈરાનના કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના નાગરિકોની સલામતી અંગે વિદેશ મંત્રી (EAM) એસ જયશંકર તરફથી ખાતરી મળી છે, તેમણે કહ્યું કે, ‘વિદ્યાર્થીઓના હિત અને જીવનની સુરક્ષા માટે તમામ પગલાં લેવામાં આવશે.’

તેમણે ઉમેર્યું કે, “ઈરાનમાં વિકસતી પરિસ્થિતિ વિશે EAM સાથે હમણાં જ વાત કરી. તેમણે જમીની પરિસ્થિતિ અને MEA જે યોજનાઓ પર કામ કરી રહી છે તેનું પોતાનું મૂલ્યાંકન શેર કર્યું. હું તેમના આશ્વાસન બદલ આભારી છું કે ઈરાનમાં રહેલા JK ના વિદ્યાર્થીઓ અને અન્ય લોકોના હિત અને જીવનની સુરક્ષા માટે તમામ પગલાં લેવામાં આવશે.”

જમ્મુ અને કાશ્મીર વિદ્યાર્થી સંગઠનના રાષ્ટ્રીય સંયોજક, નાસિર ખુહેમીએ જણાવ્યું હતું કે, તેમણે નવી દિલ્હીમાં વિદ્યાર્થીઓ તેમજ MEA સાથે વાત કરી છે, ઈરાનથી વિદ્યાર્થીઓને લાવવામાં તેમની મદદ માંગી છે.

