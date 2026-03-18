ETV Bharat / bharat

ઈરાનથી નીકળેલા 200 વિદ્યાર્થીઓ અઝરબૈજાન સરહદ પર ફસાયા, વિદેશ મંત્રાલયને કરી મદદની અપીલ

અઝરબૈજાન સરહદ પર પહોંચેલા ઈરાનની ઉર્મિયા યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓએ જણાવ્યું કે તેમને અઝરબૈજાની ચેકપોઇન્ટ પર એક્ઝિટ કોડ પૂછવામાં આવી રહ્યા હતા.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 18, 2026 at 9:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

શ્રીનગર: યુદ્ધગ્રસ્ત ઈરાનથી ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ ઘરે પરત ફરી રહ્યા છે. પરંતુ, અઝરબૈજાનના માર્ગેથી પર ફરવા પર તેઓ ફસાઈ ગયા છે, કારણ કે, ઈરાનના પડોશી દેશે સરહદ ક્રોસિંગ બંધ કરી દીધી છે. જેના કારણે ઈરાન યુનિવર્સિટી ઓફ મેડિકલ સાયન્સ, ઇસ્લામિક આઝાદ યુનિવર્સિટી અને તેહરાન યુનિવર્સિટી ઓફ મેડિકલ સાયન્સના 200 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ ઈરાની સરહદ પર અસ્તારા લેન્ડ બોર્ડર ચેકપોઇન્ટ પર ફસાયા છે.

ગત સપ્તાહથી, વિદ્યાર્થીઓને સુરક્ષા ચિંતાઓને કારણે ઈરાનથી બહાર કાઢવા માટે બસ દ્વારા અઝરબૈજાન અને આર્મેનિયા સરહદો સુધી લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે, કારણ કે ઇઝરાયલ અને અમેરિકા 28 ફેબ્રુઆરીથી રાજધાની તેહરાન અને અન્ય શહેરો પર હવાઈ હુમલા કરી રહ્યા છે.

ઓલ ઈન્ડિયા મેડિકલ સ્ટુડન્ટ્સ એસોસિએશન (AIMA) ના પ્રમુખ ડૉ. મોમિન ખાને જણાવ્યું કે, "પરંતુ હવે વિદ્યાર્થીઓને સરહદ પાર કરવાની મંજૂરી નથી,"

AIMA, જમ્મુ અને કાશ્મીર સ્ટુડન્ટ્સ એસોસિએશન (JKSA) સાથે મળીને, ભારતીય અધિકારીઓ સાથે વિદ્યાર્થીઓના સ્વદેશ પરત ફરવાનું સંકલન અને દેખરેખ રાખી રહ્યું છે.

તેમણે કહ્યું, "ભારતીય દૂતાવાસે વિદ્યાર્થીઓને અઝરબૈજાનથી ભારત માટે ટિકિટ અને વિઝા બુક કરાવવા કહ્યું હતું. જોકે, અઝરબૈજાની સરહદ સુરક્ષા અધિકારીઓ ચેકપોઇન્ટ પર વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી કેટલાક એક્ઝિટ કોડ માંગી રહ્યા છે. અમે આ મામલો વિદેશ મંત્રાલય સમક્ષ ઉઠાવ્યો છે, પરંતુ એવું લાગે છે કે ભારતીય દૂતાવાસ અને અઝરબૈજાની અધિકારીઓ વચ્ચે સંકલનનો અભાવ છે."

વિદેશ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, ગયા અઠવાડિયાથી લગભગ 640 ભારતીય નાગરિકો આર્મેનિયા અને અઝરબૈજાન થઈને ઈરાન છોડી ચૂક્યા છે. ગયા વર્ષના ઓપરેશન સિંધુથી વિપરીત, જ્યારે ભારતે 12 દિવસની લડાઈ દરમિયાન ઈરાનથી તેના નાગરિકોને બહાર કાઢ્યા હતા, આ વખતે ભારતે વિદ્યાર્થીઓ માટે સરહદ સુધી બસ મુસાફરીની વ્યવસ્થા કરી જેથી તેઓ પોતાના ખર્ચે પોતાના નાગરિકોને બહાર કાઢી શકે.

ભારતના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે ઈરાનમાં ભારતીય દૂતાવાસે 90 ભારતીય નાગરિકોને અઝરબૈજાનની જવામાં મદદ કરી હતી.

જોકે, સરહદ પર પહોંચેલા ઉર્મિયા યુનિવર્સિટી ઓફ મેડિકલ સાયન્સ (UMSU) ના વિદ્યાર્થીઓએ જણાવ્યું હતું કે શરૂઆતની બેચ ક્રોસ કરી ત્યારથી સરહદ બંધ કરી દેવામાં આવી છે. વિદ્યાર્થીઓએ જણાવ્યું હતું કે, "15 માર્ચથી ઘણા લોકો સુનિશ્ચિત ફ્લાઇટ્સ ચૂકી ગયા છે કારણ કે સરહદ અધિકારીઓ સરહદ પર 16-અંકનો એક્ઝિટ કોડ માંગી રહ્યા છે. પરંતુ અમારી પાસે તે નથી અને અમે ભારતીય દૂતાવાસ પાસેથી મદદ માંગી રહ્યા છીએ,"

દરમિયાન, શ્રીનગરમાં ઘણા વાલીઓ ચિંતિત છે કારણ કે તેમના બાળકો, જે MBBSનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, તેમની ઘરે પાછા ફરવાની ફ્લાઇટ ચૂકી ગઈ. નસીમા બાનોએ કહ્યું, "આ પરિસ્થિતિએ અમારા બાળકોની ચિંતાઓ વધારી દીધી છે. મારી પુત્રી અને તેના સાથી વિદ્યાર્થીઓ 13 માર્ચથી સરહદ પર રાહ જોઈ રહ્યા છે. ટિકિટ અને વિઝાનો અમને લગભગ 60,000 રૂપિયાનો ખર્ચ થયો હતો, પરંતુ હવે આ ટિકિટો રદ કરવામાં આવી છે. અમે ફરીથી ખરીદી શકીશું નહીં." તેમણે ભારતીય દૂતાવાસને વિનંતી કરી કે તેઓ આ મામલો અઝરબૈજાનમાં તેમના સમકક્ષો સાથે ઉઠાવે જેથી તેમના બાળકોને સરળતાથી પ્રવેશ મળી શકે.

બીજી એક માતા, આસિફા, ચિંતિત છે કે તેમના પુત્ર, જે IUMS માં અભ્યાસ કરે છે, તેનું પણ આવી જ હાલત થશે, કારણ કે તેની ટિકિટ 18 માર્ચની છે. તેમણે મંગળવારે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "તેઓએ આજે ​​સરહદ પાર કરીને, તેમની હોટેલ પર પહોંચવાની અને કાલે રાત્રે 9 વાગ્યે નવી દિલ્હી જવાની ફ્લાઇટ પકડવાની જરૂર હતી. પરંતુ તેમની પાસે અઝરબૈજાનમાં પ્રવેશવા માટે ભારતીય દૂતાવાસનો કોડ નથી. ત્યાં ઠંડીને કારણે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ બીમાર છે, અને કેટલાકને ગભરાટના કારણે હુમલા પણ આવી રહ્યા છે. અમે અધિકારીઓને અમારા બાળકોને પાછા લાવવામાં મદદ કરવા વિનંતી કરીએ છીએ."

આસિફાના મતે, ગયા મહિને યુદ્ધ શરૂ થયા પછી આ બીજી વખત છે જ્યારે તેણીને ફ્લાઇટ રદ કરવાનો સામનો કરવો પડ્યો છે. તેણીએ કહ્યું, "મેં 5 માર્ચે તેહરાનથી નવી દિલ્હીની ટિકિટ 60,000 રૂપિયામાં બુક કરાવી હતી. પરંતુ એરસ્પેસ બંધ થવાને કારણે તે રદ કરવામાં આવી હતી. આ વખતે, મારે ટિકિટ અને વિઝા માટે બીજા 60,000 રૂપિયા ચૂકવવા પડ્યા. અમે ટિકિટ અને વિઝા બુક કરાવીને વિદેશ મંત્રાલયની સૂચનાઓનું પાલન કર્યું."

TAGGED:

INDIAN STUDENTS
AZERBAIJAN DENIES ENTRY
STUDENTS AT AZERBAIJAN BORDER
AZERBAIJAN BORDER
IRAN ISRAEL WAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.