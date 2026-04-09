ભારતીય જહાજ 15,400 ટન LPG લઇને નવી મુંબઇ પહોચ્યું, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને સફળતાપૂર્વક કર્યું પાર
Published : April 9, 2026 at 8:43 PM IST
થાણે: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે ભારતીય ધ્વજ ધરાવતું એક જહાજ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી સુરક્ષિત પસાર થઇને 15,400 ટન LPG સાથે નવી મુંબઇના જવાહરલાલ નેહરૂ પત્તન પ્રાધિકરણ (JNPA) પહોંચી ગયું છે. JNPAએ આ માહિતી આપી છે.
JNPAની પ્રેસ રિલીઝમાં કહેવામાં આવ્યું, "JNPAએ ભારતીય ધ્વજ ધરાવતા LPG જહાજ 'ગ્રીન આશા'નું સ્વાગત કર્યું. આ જહાજે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને સફળતાપૂર્વક પાર કર્યું છે અને BPCL-IOCL દ્વારા સંચાલિત JNPAનું 'લિક્વિડ બર્થ' પર લંગર નાખ્યું હતું."
પ્રેસ રિલીઝ અનુસાર, આ ઘટનાક્રમ મહત્ત્વનો છે કારણ કે યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને પાર કરીને JNPA પહોંચનારૂં આ પ્રથમ જહાજ છે. આ જહાજ 15,400 ટન LPG લઇને પહોચ્યું છે.
JNPAના સત્તાધિશોએ કહ્યું, "જહાજ અને તેના પર ભરેલો માલ અને ચાલક દળના તમામ સભ્ય સુરક્ષિત છે. આ આગમન જટિલ ભૂ-રાજકીય પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે દરિયાઇ સંચાલનની ક્ષમતાને દર્શાવે છે અને દેશ માટે જરૂરી LPGનો નિરંતર પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરે છે." અધિકારીઓ અનુસાર JNPA દેશના મુખ્ય પોર્ટમાંથી એક છે.
ડીજી શિપિંગે અત્યાર સુધી 1,803 કરતા વધુ ભારતીય નાવિકોને સુરક્ષિત પરત લાવવામાં મદદ કરી છે જેમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં ગલ્ફ દેશોની અલગ અલગ જગ્યાએથી 49 નાવિક સામેલ છે. આખા ભારતમાં પોર્ટ ઓપરેશન સામાન્ય રીતે ચાલુ છે અને કોઇ પણ રીતની ભીડના કોઇ સમાચાર નથી. ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, ગોવા, કેરળ, આંધ્ર પ્રદેશ અને પુડુચેરીના સ્ટેટ મેરીટાઇમ બોર્ડે યોગ્ય કામકાજની પૃષ્ટી કરી છે. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું કે મંત્રાલય ભારતીય નાવિકોની ભલાઇ અને કોઇ વિલંબ વગર દરિયાઇ ઓપરેશન સુનિશ્ચિત કરવા માટે વિદેશ મંત્રાલય, ભારતીય મિશન અને દરિયાઇ હિતધારકો સાથે મળીને કામ કરી રહ્યું છે.
