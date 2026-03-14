શિવાલિક અને નંદા દેવી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટથી નીકલ્યા, 92,000 મેટ્રિક ટન LPG લઈને આવી રહ્યા છે ભારતીય જહાજ

પશ્ચિમ એશિયામાં હાલના ઘટનાક્રમ અંગે પ્રેક કોન્ફરન્સમાં જણાવાયું કે 92,700 મેટ્રિક ટન LPG લઈને ભારતીય જહાજ પહોંચી રહ્યા છે.

સુજાતા શર્મા, સંયુક્ત સચિવ, પેટ્રોલિયમ અને પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રાલય (PTI)
Published : March 14, 2026 at 7:45 PM IST

નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષની અસર ભારતમાં પણ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. ભારત મધ્ય પૂર્વના તમામ દેશો સાથે રાજદ્વારી વાતચીત જાળવી રહ્યું છે. પશ્ચિમ એશિયામાં તાજેતરના ઘટનાક્રમ અંગે એક આંતર-મંત્રીસ્તરીય પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન, એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે દેશમાં કોઈ ઉર્જા સંકટ નથી. LPG વહન કરતા બે જહાજો હાલમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટથી ભારત તરફ આવી રહ્યા છે.

પેટ્રોલિયમ અને પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ (માર્કેટિંગ અને ઓઇલ રિફાઇનરીઓ) સુજાતા શર્માએ LPG સપ્લાય અંગે જણાવ્યું હતું કે: "વર્તમાન ભૂરાજકીય પરિસ્થિતિને જોતાં, આ અમારા માટે ચિંતાનો વિષય છે. જોકે, તેમણે ઉમેર્યું હતું કે અત્યાર સુધી સ્ટોક ખતમ થવાના કોઈ અહેવાલ નથી. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, LPG માટે પેનિક બુકિંગના કિસ્સાઓ નોંધપાત્ર સંખ્યામાં બની રહ્યા છે. શુક્રવારે તેમણે જે આંકડા શેર કર્યા તેમાં શરે 7.5 થી 7.6 મિલિયન બુકિંગ હતા જે હવે લગભગ 8.8 મિલિયન થઈ ગયા છે..."

પેનિક બુકિંગ ટાળો; ગેસની કોઈ અછત નથી: સુજાતા શર્મા
એલપીજી બુકિંગ અંગે અપીલ કરતા, સુજાતા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, લોકોએ પેનિક બુકિંગથી દૂર રહેવું જોઈએ. તેમણે ભાર મૂક્યો હતો કે, બુકિંગ ફક્ત ત્યારે જ થવું જોઈએ જ્યારે ખૂબ જ જરૂરી હોય. તેમણે નોંધ્યું હતું કે, કોમર્શિયલ સિલિન્ડરો અંગે ઘણી ચર્ચા થઈ હતી, જેના પગલે કોમર્શિયલ સિલિન્ડરો માટે પણ એલપીજીનો નિશ્ચિત ક્વોટા ફાળવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. આ બાબતે રાજ્ય સરકારો સાથે પણ પરામર્શ કરવામાં આવી છે. પરિણામે, ગ્રાહકોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ કોમર્શિયલ સિલિન્ડરો રાજ્ય સરકારોને સોંપવામાં આવ્યા છે.

આ સંદર્ભમાં, લગભગ 29 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં કોમર્શિયલ સિલિન્ડરનું વિતરણ શરૂ થઈ ગયું છે, અને તે ગ્રાહકો સુધી પહોંચી ગયા છે. હાલમાં, કુલ બુકિંગના લગભગ 84 ટકા ઓનલાઇન બુકિંગ છે. જોકે, આ આંકડો લગભગ 100 ટકા સુધી વધારવાની જરૂર છે..."

પેટ્રોલિયમ અને નેચકલ ગેસ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ (માર્કેટિંગ અને તેલ રિફાઇનરી) સુજાતા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, "જ્યાં સુધી ક્રૂડ ઓઇલ અને રિફાઇનરીઓનો સંબંધ છે, ત્યાં સુધી આપણી પાસે ક્રૂડ ઓઇલનો પૂરતો પુરવઠો છે, અને આપણી રિફાઇનરીઓ સંપૂર્ણ ક્ષમતાથી કાર્યરત છે."

દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલનો પુષ્કળ સ્ટોક છે
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, રિટેલ આઉટલેટ્સ પર સ્ટોક ખતમ થવાના કોઈ અહેવાલ નથી; પેટ્રોલ અને ડીઝલનો પુષ્કળ પુરવઠો ઉપલબ્ધ છે. સુજાતાએ નોંધ્યું હતું કે, દેશ પોતાની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે સ્થાનિક સ્તરે પૂરતું પેટ્રોલ અને ડીઝલ ઉત્પન્ન કરે છે; તેથી, આયાત કરવાની કોઈ જરૂર નથી. સુજાતા શર્માએ એમ પણ ટિપ્પણી કરી હતી કે, "કુદરતી ગેસ અંગે, મેં ગઈકાલે તમારું ધ્યાન સરકારના ઉદ્દેશ્ય તરફ દોર્યું હતું: જ્યાં પણ વાણિજ્યિક ગ્રાહકોને તેમના LPG પુરવઠામાં મુશ્કેલીઓ અથવા વિક્ષેપોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, તેમને PNG કનેક્શનમાં ટ્રાન્સફર કરવા જોઈએ."

આ ઉદ્દેશ્યને આગળ વધારવા માટે, GAIL (ગેસ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ) એ વિવિધ CGD ઓપરેટરો સાથે બેઠક યોજી અને તેમને સલાહ આપી કે શક્ય હોય ત્યાં બધા લાયક વાણિજ્યિક ગ્રાહકોને PNG કનેક્શનની જોગવાઈ ઝડપી બનાવવામાં આવે.

શિપિંગ મંત્રાલયે જાહેરાત કરી કે 92,700 મેટ્રિક ટન LPG ભારત પહોંચી રહ્યું છે
શિપિંગ મંત્રાલયના રાજેશ કુમાર સિંહાએ જણાવ્યું કે, પર્શિયન ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં બધા ભારતીય નાવિક સુરક્ષિત છે, અને છેલ્લા 24 કલાકમાં તેમની સાથે કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના બની નથી.

તેમણે નોંધ્યું કે, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની પશ્ચિમમાં આવેલા પર્શિયન ગલ્ફમાં 24 ભારતીય ધ્વજવાળા જહાજો હતા. આમાંથી, બે ભારતીય ધ્વજવાળા જહાજો - શિવાલિક અને નંદા દેવી - બંને LPG કેરિયર છે. તેઓ ગઈકાલે મોડી રાત્રે/આજે વહેલી સવારે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી સુરક્ષિત રીતે બહાર નીકળી ગયા અને હવે ભારત તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. આ જહાજો આશરે 92,700 મેટ્રિક ટન LPG વહન કરી રહ્યા છે. તેમના ગંતવ્ય સ્થાન મુન્દ્રા અને કંડલા બંદરો છે, જ્યાં તેઓ અનુક્રમે 16 માર્ચ અને 17 માર્ચે પહોંચવાની અપેક્ષા છે. પરિણામે, હવે પર્સિયન ગલ્ફમાં 22 ભારતીય ધ્વજવાળા જહાજો બાકી છે, જેમાં કુલ 611 નાવિકો છે.

રાજેશ કુમાર સિંહાએ ઉમેર્યું હતું કે, શિપિંગ મહાનિર્દેશાલય (DG શિપિંગ) આ તમામ ભારતીય ધ્વજવાળા જહાજો અને તેમાં રહેલા ભારતીય નાવિકોની પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે. આ પ્રયાસો જહાજ માલિકો, RPSN એજન્સીઓ અને ભારતીય રાજદ્વારી મિશન સાથે સંકલનમાં હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા 24 કલાકમાં, DG શિપિંગના સંચાર કેન્દ્ર - DG કોમ - ને 312 ફોન કોલ્સ અને 460 ઇમેઇલ પ્રાપ્ત થયા છે. આ સંદેશાવ્યવહાર નાવિકો, તેમના પરિવારો અને દરિયાઈ ક્ષેત્રના અન્ય હિસ્સેદારો તરફથી પ્રાપ્ત થયા હતા, અને યોગ્ય પ્રતિભાવો આપવામાં આવ્યા છે. આ બાબતમાં છેલ્લા 15 દિવસ પર નજર કરીએ તો, અમને 2,500 થી વધુ ફોન કોલ્સ અને આશરે 5,000 ઇમેઇલ પ્રાપ્ત થયા છે, જે બધાના યોગ્ય જવાબ આપવામાં આવ્યા છે.

