કાળા સમુદ્રમાં કોમર્શિયલ જહાજ પર હુમલામાં ભારતીય નાવિકનું મોત; વિદેશ મંત્રાલયે હુમલાની નિંદા કરી
વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે 18 જુલાઈના રોજ કાળા સમુદ્રમાં પસાર થતી વખતે જહાજ MV OMORFI પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.
Published : July 25, 2026 at 7:50 AM IST
નવી દિલ્હી: વિદેશ મંત્રાલય (MEA) એ શુક્રવારે જાહેરાત કરી કે 18 જુલાઈના રોજ કાળા સમુદ્રમાં રશિયન હદ ધરાવતા સમુદ્રમાં પસાર થઈ રહેલા એક કોમર્શિયલ જહાજ પર થયેલા હુમલામાં એક ભારતીય નાગરિકનું મોત થયું છે.
આ નવી ઘટના વિદેશ મંત્રાલયે 19 જુલાઈના રોજ યુક્રેનિયન દરિયાકાંઠે એક વાણિજ્યિક જહાજ પર થયેલા હુમલામાં માર્યા ગયેલા 10 લોકોમાં ચાર ભારતીયો હોવાના અહેવાલ આપ્યાના થોડા દિવસો પછી જ બની છે. વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, "અમને માહિતી મળી છે કે 18 જુલાઈના રોજ કાળા સમુદ્રમાં વાણિજ્યિક જહાજ MV OMORFI પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, સંભવતઃ રશિયન સમુદ્રી પાણીમાં પસાર થઈ રહ્યો હતો. ઘટના સમયે ત્રણ ભારતીય નાગરિકો સહિત દસ ક્રૂ સભ્યો તેમાં હતા."
Our statement on attack on Commercial Vessel MV OMORFI ⬇️— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 24, 2026
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મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, આ હુમલામાં એક ભારતીય નાગરિકનું દુઃખદ મૃત્યુ થયું હતું. અમે મૃતકોના પરિવાર પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરીએ છીએ. બોર્ડ પર સવાર અન્ય બે ભારતીય નાગરિકો સુરક્ષિત હોવાનું જાણવા મળ્યું છે."
મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે રશિયામાં ભારતીય મિશને સંબંધિત અધિકારીઓનો સંપર્ક કર્યો છે અને અસરગ્રસ્ત પરિવારોને શક્ય તમામ સહાય પૂરી પાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, "ભારત કોમર્શિયલ શિપિંગને લક્ષ્ય બનાવતા અને નિર્દોષ નાગરિકો (ક્રૂ સભ્યો) ના જીવનને જોખમમાં મૂકતા આવા હુમલાઓની સખત નિંદા કરે છે. એ ગંભીર ચિંતાનો વિષય છે કે નેવિગેશનની સ્વતંત્રતા અને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર પર વધતા જોખમો આવી રહ્યા છે."
વિદેશ મંત્રાલયે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "ભારત તમામ સંબંધિત પક્ષોને દરિયાઈ નેવિગેશનની સલામતી અને વૈશ્વિક વેપારના અવિરત પ્રવાહને સુનિશ્ચિત કરવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય જવાબદારીઓનું પાલન કરવા હાકલ કરે છે."
દરમિયાન, 19 જુલાઈના રોજ એમવી ગોલ્ડન લીઓ પર થયેલા હુમલા બાદ મંગળવારે રશિયન ચાર્જ ડી'અફેર્સ (રાજદૂતની ગેરહાજરીમાં મિશનના વડા) ને સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં ચાર ભારતીયો માર્યા ગયા હતા.