‘બધે ધુમાડો હતો’: આ ભારતીય સીફેરરે 3 ગલ્ફ દેશોમાંથી રોડ માર્ગે પોતાના ઘર મહારાષ્ટ્ર સુધી મુસાફરી કરી
રેક્સ પેરેરા, મહારાષ્ટ્રના નલાસોપારાના રહેવાસી, વેસલ ડીવા પર માર્ચ 26થી અટવાયેલા ચાર ભારતીય સીફેરર્સમાંના એક છે.
Published : April 8, 2026 at 5:58 PM IST
મુંબઈ: જોયસ અને ચેસ્ટર પેરેરા 7 એપ્રિલ સુધી ચિંતામાં હતા, જ્યારે તેઓએ અંતે પોતાના પુત્ર રેક્સને મુંબઈ એરપોર્ટમાંથી બહાર નીકળતો જોયો. પુનર્મિલનનો આનંદ અનુભવવા જેવો હતો. મહારાષ્ટ્રના નલાસોપારાના રહેવાસી રેક્સ, મધ્ય પૂર્વના સંઘર્ષને કારણે ઇરાકના બસરા નજીક અબુ અલ કસીબમાં વેસલ ડીવા પર અટવાયેલા ચાર ભારતીય સીફેરર્સમાંનો એક હતો.
રેક્સના ચિંતિત માતા-પિતાએ ભારતીય દૂતાવાસનો સંપર્ક કર્યો હતો અને ETV ભારતને વિનંતી કરી હતી, "મારા પુત્રને પાછો લાવો", જ્યારે ૨૬ માર્ચે આ સમાચાર પ્રકાશિત થયા હતા."
હા, મારા માતા-પિતા હવે રાહત અનુભવી રહ્યા છે અને મારી માતાની તબિયત પણ નિયંત્રણમાં છે," ખુશ રેક્સે ETV ભારતને કહ્યું. "મને લાગતું નથી કે મારા માતા-પિતા મને ફરીથી જહાજ પર જવા દેશે. તે પહેલાં હું એક એરલાઇન સાથે સેફ્ટી ઓફિસર તરીકે કામ કરતો હતો અને હું તે જોબ પર પાછો જઈ શકું છું. જોઈએ," તેમણે ઉમેર્યું.
રેક્સે પોતાની મુસાફરી વિશે વર્ણન કર્યું જ્યારે તેના માતા-પિતાએ ફોર્વર્ડ સીમેન્સ યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયાની મદદ માંગી અને વિદેશ મંત્રાલય તેમજ ઇરાકમાં ભારતીય દૂતાવાસ સાથે વાત કરી. રેક્સ સાથે અન્ય ત્રણ વ્યક્તિઓ પણ હતા — બે ઉત્તર પ્રદેશના અને એક કોલકાતાના. તદનુસાર, દૂતાવાસના અધિકારીઓએ ચારેય સીફેરર્સને લેખિતમાં આપવાનું કહ્યું કે તેઓને ઘર મોકલવામાં આવે તો તેઓ ફરી પાછા નહીં આવે.
રેક્સે કહ્યું કે દૂતાવાસે તેમના કાગળો એકત્ર કર્યા પછી કોર્ટે તેમનો કેસ લીધો. ઇરાકી જહાજ માલિકને તમામ દસ્તાવેજો પરત આપવાનું કહેવામાં આવ્યું અને તેને રેક્સના બાકીના તમામ પગાર પણ ચૂકવવા પડ્યા. "જ્યારે મને કોર્ટમાં બોલાવવામાં આવ્યો ત્યારે ઇરાકી ઇમિગ્રેશન અધિકારીએ ઇરાકી જહાજ માલિકને મારો પાસપોર્ટ અને અન્ય કાનૂની દસ્તાવેજો પરત આપવા માટે ફરજ પાડી. તેને મારા બાકીના તમામ પગાર પણ ચૂકવવા પડ્યા. તેણે અમને ચાર મહિનાથી પગાર નહોતો આપ્યો," રેક્સે કહ્યું.
રેક્સની વાપસીની મુસાફરીમાં 17 કલાકની રોડ યાત્રા હતી અને રિયાધ (સાઉદી અરેબિયા) પહોંચ્યા પછી પણ તે તણાવપૂર્ણ હતી. તેણે ત્રણ વાર ટેક્સી બદલવી પડી અને અજાણ્યા લોકો પર વિશ્વાસ મૂકીને પહેલા ઇરાકથી કુવૈતની સરહદ ક્રોસ કરવી પડી. "ભારતીય દૂતાવાસ સતત મારા સંપર્કમાં હતું. ઇમિગ્રેશન અધિકારી મને ઇરાક-કુવૈત સરહદ સુધી પોતાની ગાડીમાં લઈ ગયા. સરહદ ક્રોસ કર્યા પછી તેમણે મને ટેક્સી સ્ટેન્ડ પર મૂકી દીધો. કુવૈતમાં મારે ટેક્સી શોધવી પડી. રસ્તામાં મેં કેટલાક ખાણી-પીણીના સામાન પણ લીધા," રેક્સે કહ્યું.
તેણે કહ્યું કે પહેલા તે કુવૈત સિટીમાંથી પસાર થયો, જે જોવા જેવું હતું. "5 એપ્રિલે જ્યારે અમે કુવૈત સિટીમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા ત્યારે બધે ધુમાડો જ હતો. કુવૈતના ઓઇલ રિફાઇનરીઓ બળી રહ્યા હતા અને તે ખૂબ જ ડરામણું હતું," રેક્સે કહ્યું.
કુવૈત સિટી પછી તેને રિયાધ સુધી લઈ જવાનું હતું, જે તેની રોડ મુસાફરીનો છેલ્લો તબક્કો હતો. "મારે ફરીથી ટેક્સી બદલવી પડી, જે ડ્રાઇવરે મારા માટે વ્યવસ્થિત કરી. હું ટેન્શનમાં હતો કારણ કે મને કોઈપણ ટેક્સી ડ્રાઇવરને ખબર નહોતી. મારે અજાણ્યા લોકો પર વિશ્વાસ મૂકવો પડ્યો. મને રિયાધ એરપોર્ટ પર સવારે 4 વાગ્યે મૂકી દેવામાં આવ્યો અને મારી ફ્લાઇટ બીજા દિવસે હતી," રેક્સે કહ્યું.
સમય પસાર થઈ રહ્યો હતો અને રેક્સની અધીરતા પણ વધી રહી હતી. રિયાધ એરપોર્ટ પર તેણે અન્ય અનેક ભારતીય સીફેરર્સને જોયા જેઓ યુદ્ધને કારણે રદ થયેલી ફ્લાઇટ્સના કારણે ભારત પરત જવાની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. "જ્યારે અન્ય ભારતીયોએ મને કહ્યું કે તેઓ 24 કલાકથી વધુ સમયથી રાહ જોઈ રહ્યા છે અને તેમની ફ્લાઇટ્સ રદ થઈ ગઈ છે ત્યારે હું નર્વસ થઈ ગયો. મને સમજાયું કે હું વિમાનમાં બેસીને નીકળી ન જાઉં ત્યાં સુધી કોઈ ગેરંટી નથી. તેમ છતાં ઇરાકના ઇમિગ્રેશન અધિકારી અને અમારા દૂતાવાસના લોકો સતત મારા સંપર્કમાં હતા," રેક્સે કહ્યું.
અંતે ફ્લાઇટ ઊડી અને 7 એપ્રિલે રેક્સ મુંબઈ પહોંચ્યો. "જ્યારે મેં મુંબઈ એરપોર્ટ જોયું ત્યારે મને શ્વાસ લેવામાં સરળતા અનુભવાઈ. મારા માતા-પિતાને મળીને હું ખૂબ જ ખુશ હતો. લેન્ડિંગ પછી મારો પહેલો સંપર્ક ભારતીય દૂતાવાસના અધિકારીઓ અને ઇરાકી ઇમિગ્રેશન અધિકારી સાથે થયો. આ બધું મનોજ યાદવ અને ફોર્વર્ડ સીમેન્સ યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા (FSUI)ના પ્રયાસોને કારણે શક્ય બન્યું છે," રેક્સે કહ્યું.
બીજી તરફ, અન્ય સીફેરર્સે પોતાની અન્ડરટેકિંગ પાછી ખેંચી લીધી જ્યારે ઇરાકી જહાજ માલિકે તેમને પગાર બમણો કરવાની ખાતરી આપી અને પછી તેમના પાસપોર્ટ તેમજ દસ્તાવેજો આપવાની ના પાડી."
FSUI સામેની મુશ્કેલી એ છે કે જ્યારે સીફેરર્સ પોતાની રિપેટ્રિએશનની અપીલ પાછી ખેંચી લે છે, જેમ કે બસરામાં અટવાયેલા અન્ય ત્રણ કેસમાં થયું. જ્યારે જહાજ માલિકે તેમને ચાર મહિનાથી પગાર નથી આપ્યો, તો તે તેમને બમણો પગાર કેવી રીતે આપશે? પરંતુ એક વખત તેઓએ પોતાની અપીલ પાછી ખેંચી લીધા પછી અમે હસ્તક્ષેપ કરી શકતા નથી," મનોજ યાદવે ETV ભારતને કહ્યું.
FSUIએ 8 એપ્રિલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પત્ર લખીને ઇરાનના પોર્ટ્સ પર અટવાયેલા ભારતીય સીફેરર્સ માટે માર્ગ મોકળો કરવાની વિનંતી કરી છે, કારણ કે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા 48 કલાકની સીઝફાયર જાહેર કરવામાં આવી છે.