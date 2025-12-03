OTP વેરિફિકેશન વગર કન્ફર્મ નહીં થાય તત્કાલ ટ્રેન ટિકિટ, 52 સ્ટેશનો પર છે વ્યવસ્થા, ટૂંક સમયમાં દેશભરમાં થશે લાગુ
સુરક્ષા અને સાચા મુસાફરોની સુવિધા માટે, ભારતીય રેલ્વેએ તત્કાલ બુકિંગ માટે OTP વેરિફિકેશન ફરજિયાત બનાવ્યું છે.
Published : December 3, 2025 at 2:37 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય રેલ્વે ટૂંક સમયમાં તત્કાલ ટિકિટ માટે OTP ફરજિયાત બનાવશે. આ સેવા આગામી દિવસોમાં દેશભરની ટ્રેનોમાં લાગુ કરવામાં આવશે. આ અંતર્ગત, તત્કાલ ટ્રેન ટિકિટ બુકિંગ માટે OTP વેરિફિકેશન ફરજિયાત બની ગયું છે. સુરક્ષા કારણોસર અને વાસ્તવિક મુસાફરો માટે પારદર્શક બુકિંગ સુનિશ્ચિત કરવા માટે, OTP વેરિફિકેશન જરૂરી બન્યું છે. ઘણા રેલ્વે સ્ટેશનો પર બુકિંગ કાઉન્ટર પર OTP વેરિફિકેશન પછી જ ટિકિટ આપવામાં આવી રહી છે. આ સિસ્ટમ ટૂંક સમયમાં સમગ્ર ભારતમાં લાગુ કરવામાં આવશે.
ભારતીય રેલ્વેએ તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ માટે એક નવી સુરક્ષા સુવિધા રજૂ કરી છે. મુસાફરોને હવે OTP વેરિફિકેશન વિના ટિકિટ જારી કરવામાં આવશે નહીં. આ હેઠળ, મુસાફરોને બુકિંગ કરતી વખતે તેમના મોબાઇલ ફોન પર OTP (વન-ટાઇમ પાસવર્ડ) પ્રાપ્ત થશે. આ OTP વેરિફિકેશન સિસ્ટમ હવે અમલમાં છે.
દક્ષિણ મધ્ય રેલ્વેએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "રેલ્વે બોર્ડની માર્ગદર્શિકા અનુસાર, તત્કાલ બુકિંગ સિસ્ટમમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. તત્કાલ ટિકિટ હવે સિસ્ટમ દ્વારા જનરેટ કરાયેલ વન-ટાઇમ પાસવર્ડ (OTP) ના પ્રમાણીકરણ પછી જ ફાળવવામાં આવશે. આ OTP બુકિંગ સમયે મુસાફરના મોબાઇલ નંબર પર મોકલવામાં આવશે, અને સફળ OTP વેરિફિકેશન પછી જ ટિકિટ ફાળવવામાં કરવામાં આવશે."
આ નવી સિસ્ટમ IRCTC વેબસાઇટ, મોબાઇલ એપ્લિકેશન અને રેલ્વે કાઉન્ટર સહિત તમામ બુકિંગ ચેનલોમાં લાગુ કરવામાં આવશે. અધિકારીઓ કહે છે કે આ ફેરફારનો હેતુ વાસ્તવિક મુસાફરોને પારદર્શક તત્કાલ બુકિંગ લાવવાનો અને વાસ્તવિક મુસાફરોને તત્કાલ ટિકિટની વધુ સારી સુવિધા પૂરી પાડવાનો છે.
રેલવેના એક અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, આ નવા ફેરફાર પછી, તત્કાલ ટ્રેન ટિકિટ હવે OTP વગર જારી કરવામાં આવશે નહીં. શરૂઆતમાં, આ ફેરફાર ટ્રેનોમાં લાગુ કરવામાં આવ્યો છે અને ભવિષ્યમાં દેશભરની અન્ય ટ્રેનોમાં પણ લાગુ કરવામાં આવશે.
Railway plans to implement OTP based window tickets in tatkal within the next few days. pic.twitter.com/25wRn2wtwt— South Central Railway (@SCRailwayIndia) December 3, 2025
આ અંગે, પશ્ચિમ રેલવેએ X પર જણાવ્યું હતું કે, તત્કાલ બુકિંગ સિસ્ટમમાં આ ફેરફાર ટિકિટિંગને વધુ પારદર્શક બનાવવા અને મુસાફરો માટે મુસાફરી સરળ બનાવવા માટે કરવામાં આવ્યો છે. ટિકિટ બુકિંગ ફોર્મમાં દાખલ કરેલા જ મોબાઇલ નંબર પર OTP મોકલવામાં આવશે.
એ પણ નોંધનીય છે કે, નવેમ્બરમાં, રેલવેએ OTP-આધારિત તત્કાલ ટિકિટિંગ સિસ્ટમ માટે એક પાયલોટ પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો હતો. શરૂઆતમાં તે કાઉન્ટર બુકિંગ માટે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આ સિસ્ટમ હવે 52 ટ્રેનોમાં લાગુ કરવામાં આવી છે.
આ સિસ્ટમ હેઠળ, કાઉન્ટર પર તત્કાલ ટિકિટ બુક કરતી વખતે, મુસાફર દ્વારા ફોર્મમાં દાખલ કરેલા મોબાઇલ નંબર પર OTP મોકલવામાં આવે છે. OTP કન્ફર્મ થયા પછી જ ટિકિટ જારી કરવામાં આવે છે. આગામી દિવસોમાં, રેલ્વે આ સિસ્ટમ બધી ટ્રેનોમાં લાગુ કરશે.