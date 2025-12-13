ETV Bharat / bharat

ભારતીય રેલ્વેએ મોટી કાર્યવાહી કરી, 30 મિલિયનથી વધુ IRCTC એકાઉન્ટ્સ બંધ કર્યા

ભારતીય રેલ્વેએ ટિકિટ રિઝર્વેશન માટે ઉપયોગમાં લેવાતા 30.2 મિલિયનથી વધુ શંકાસ્પદ IRCTC યુઝર ID એકાઉન્ટ્સ નિષ્ક્રિય કર્યા છે.

રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ
રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ (File/ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 13, 2025 at 3:36 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારતીય રેલ્વેએ જાન્યુઆરી 2025 થી 30 મિલિયનથી વધુ શંકાસ્પદ IRCTC યુઝર ID ને નિષ્ક્રિય કર્યા છે. રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે લોકસભામાં આ માહિતી આપી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષે જાન્યુઆરીથી રેલ્વે ટિકિટ રિઝર્વેશન માટે ઉપયોગમાં લેવાતા 30.2 મિલિયન શંકાસ્પદ યુઝર ID એકાઉન્ટ્સ નિષ્ક્રિય કરવામાં આવ્યા છે.

એક પ્રશ્નના લેખિત જવાબમાં, અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે ભારતીય રેલ્વેની રિઝર્વેશન ટિકિટ બુકિંગ સિસ્ટમ એક મજબૂત અને અત્યંત સુરક્ષિત IT પ્લેટફોર્મ છે, જે અત્યાધુનિક સાયબર સુરક્ષા નિયંત્રણોથી સજ્જ છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ભારતીય રેલ્વેએ રિઝર્વેશન સિસ્ટમના પ્રદર્શનમાં સુધારો કરવા અને નિયમિત અને તત્કાલ ટિકિટોની ઉપલબ્ધતા વધારવા માટે ઘણા પગલાં લીધા છે.

રેલ્વે મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે તત્કાલ બુકિંગમાં ગેરરીતિઓને રોકવા અને પારદર્શિતા લાવવા માટે, ઓનલાઇન તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ માટે આધાર દ્વારા OTP ચકાસણી શરૂ કરવામાં આવી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે નવી સિસ્ટમ 322 ટ્રેનોમાં પહેલેથી જ કાર્યરત છે અને તેના પરિણામે આ ટ્રેનોમાં કન્ફર્મ તત્કાલ ટિકિટ મેળવવામાં લાગતા સમયમાં આશરે 65 ટકાનો વધારો થયો છે.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઓટોમેટેડ અથવા બિન-અસલી ટિકિટ બુકિંગ પ્રયાસોને રોકવા અને મુસાફરો માટે ખુલ્લી ઍક્સેસ જાળવવા માટે AKAMAI સહિત એન્ટી-બોટ ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આધાર-આધારિત OTP ચકાસણી પ્રક્રિયા રેલ્વે રિઝર્વેશન કાઉન્ટર પર લાગુ કરવામાં આવી છે અને હવે 211 ટ્રેનોમાં સક્રિય છે.

તત્કાલ ટિકિટોની વિસ્તૃત ઉપલબ્ધતા

રેલ્વે અનુસાર, નવા પગલાંના અમલીકરણ પછી ઘણી મોટી ટ્રેનોમાં કન્ફર્મ તત્કાલ ટિકિટ માટે ઉપલબ્ધતાનો સમય પણ વધ્યો છે. રાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઇમ પોર્ટલ પર શંકાસ્પદ રીતે બુક કરાયેલા PNR સંબંધિત ફરિયાદો નોંધાઈ છે. રેલ્વેની રિઝર્વેશન સિસ્ટમ નેટવર્ક ફાયરવોલ, ઘુસણખોરી નિવારણ પ્રણાલી (IPS), એપ્લિકેશન ડિલિવરી કંટ્રોલર્સ અને વેબ એપ્લિકેશન ફાયરવોલ સહિત અનેક સુરક્ષા સ્તરોનો ઉપયોગ કરે છે.

રેલ્વે મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે મુસાફરો અને જનપ્રતિનિધિઓ તરફથી વિનંતીઓ અને સૂચનો સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન રેલ્વેના વિવિધ સ્તરે પ્રાપ્ત થાય છે. આની તપાસ કરવામાં આવે છે અને શક્ય હોય ત્યાં પગલાં લેવામાં આવે છે.

