હવે ટ્રેનો મોડી નહીં દોડે! ટ્રેનના સુચારુ સંચાલન માટે રેલવેએ બનાવ્યો ખાસ પ્લાન

રેલવેએ વેગનમાં તકનીકી સમસ્યાના કારણે ટ્રેનોના સંચાલનમાં આવતી સમસ્યાને દૂર કરવા માટે એક સંયુક્ત ટીમ બનાવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 5, 2026 at 7:02 PM IST

ચંચલ મુખર્જી

નવી દિલ્હી: મુસાફરો માટે સરળ અને વધુ વિશ્વસનીય મુસાફરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે, રેલ્વેએ વાણિજ્યિક, સંચાલન, મિકેનિકલ અને ઇલેક્ટ્રિકલ વિભાગોની સંયુક્ત ટીમ બનાવી છે. આ પહેલનો હેતુ વેગન સંબંધિત સમસ્યાઓને અગાઉથી ઓળખવા અને તેનું નિરાકરણ લાવવા, યાંત્રિક નિષ્ફળતા ઘટાડવા અને સલામત અને સરળ ટ્રેન સંચાલન સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.

રેલ્વેના જણાવ્યા મુજબ, વેગન ટ્રેનોમાં ટેકનિકલ ખામી ઘણીવાર કામગીરીમાં વિક્ષેપ પાડે છે, તેમની પાછળ આવતી પેસેન્જર ટ્રેનોને તે જ રૂટ પર લાંબા સમય સુધી ક્લિયરન્સ માટે રાહ જોવી પડે છે અથવા તેમને અન્ય રૂટ પર વાળવી પડે છે, જેના પરિણામે મુસાફરોને વિલંબ અને અસુવિધા થાય છે. આ ટીમ વિક્ષેપો ઘટાડશે અને રેલ સેવાઓને વધુ વિશ્વસનીય બનાવશે.

વિવિધ રેલ્વે ઝોનમાં વેગનમાં ગ્રીસ સીલને નુકસાન થવાની અસંખ્ય ઘટનાઓ નોંધાઈ છે, ખાસ કરીને ખુલ્લા વેગનમાં. આ નુકસાન ઘણીવાર ટ્રેન ચાલતી વખતે તાડપત્રી કવર, નાયલોન દોરડા, વાયર અને અન્ય છૂટક વસ્તુઓ એક્સલ બોક્સ વિસ્તારમાં ફસાઈ જવાથી થાય છે. આવી ઘટનાઓ યાંત્રિક નિષ્ફળતાઓનું કારણ બની શકે છે અને વેગનને રોકી શકે છે, જેનાથી કામગીરીમાં વિક્ષેપ પડી શકે છે. વધુ અગત્યનું, આ સલામતી માટે જોખમ ઊભું કરી શકે છે, જે ટ્રેનોની સલામત હિલચાલને અસર કરે છે, જે પેસેન્જર ટ્રેનો અને એકંદર રેલ સલામતીને સીધી અસર કરે છે.

રેલવેએ જણાવ્યું હતું કે રેલવેના સુગમ સંચાલન અને ઉચ્ચ સલામતી ધોરણો જાળવવા માટે આ મુદ્દાઓનું નિરાકરણ ખૂબ જ જરૂરી છે.

આ સમસ્યાની અસર સમજાવતા, ઓલ ઈન્ડિયા લોકો રનિંગ સ્ટાફ એસોસિએશન (AILRSA) ના કેન્દ્રીય પ્રમુખ રામ શરણએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "નાની નાની સમસ્યાઓ પણ ગંભીર ઓપરેશનલ પરિણામો લાવી શકે છે. દોરડા અથવા છૂટક વસ્તુઓ જેવી નાની સમસ્યાઓ ઘણીવાર વેગનમાં ટેકનિકલ સમસ્યાઓનું કારણ બને છે, જેના કારણે તેમની પાછળ આવતી ટ્રેનોની અવરજવરમાં અવરોધ ઉભો થાય છે. આને કારણે, ઘણી ટ્રેનો ક્લિયરન્સની રાહ જોતી વખતે બિનજરૂરી રીતે મોડી પડે છે અથવા અન્ય રૂટ પર વાળવામાં આવે છે."

તેમણે કહ્યું, "મોટાભાગની ટ્રેનો નિર્ધારિત અપ અને ડાઉન લાઇન પર ચાલે છે. જો કોઈ વેગનમાં સમસ્યા સર્જાય છે અને તેને રોકવી પડે છે, તો સમગ્ર વિભાગ અવરોધિત થઈ જાય છે. આનાથી પેસેન્જર, એક્સપ્રેસ કે મેલ ટ્રેનોની ગતિવિધિ પર અસર પડે છે, જેના કારણે સમગ્ર નેટવર્કમાં સતત વિલંબ થાય છે."

રેલ્વેએ જણાવ્યું હતું કે, સંયુક્ત ટીમે લોડિંગ અને અનલોડિંગ પોઈન્ટ પર તમામ સંબંધિત વિભાગોની જવાબદારીઓ અને પ્રક્રિયાઓ સ્પષ્ટ રીતે વર્ણવી છે. આ માર્ગદર્શિકાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સલામતીનું નિરીક્ષણ કરવાનો છે અને ખાતરી કરવાનો છે કે વેગન સુરક્ષિત રીતે અને યોગ્ય રીતે તાડપત્રીથી ઢંકાયેલા છે, અને લોડિંગ અથવા અનલોડિંગ પછી કોઈ છૂટા કે લટકતા કવર, દોરડા, વાયર અથવા અન્ય વસ્તુઓ બાકી ન રહે. મૂળ સ્થાને આ મુદ્દાઓને સંબોધીને, રેલ્વે ટાળી શકાય તેવી તકનીકી સમસ્યાઓને રોકવા અને સુરક્ષિત અને વધુ વિશ્વસનીય ટ્રેન કામગીરી સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.

ઓલ ઈન્ડિયા ગાર્ડ્સ કાઉન્સિલના ઝોનલ સલાહકાર તાપસ ચત્તરાજે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "એક સ્પષ્ટ સંચાલન નિયમ છે. જો કોઈ ખામી જોવા મળે છે, તો ટ્રેનને સાઇડિંગ (સાઇડ ટ્રેક) પર ખસેડવામાં આવે છે જેથી તે અન્ય ટ્રેનોના સંચાલનને અસર ન કરે. જો કે, જો કોઈ ટ્રેનમાં ખામી સર્જાય છે અને તે વિભાગના મધ્યમાં અટકી જાય છે, તો તે અન્ય ટ્રેનોની અવરજવરમાં વિલંબનું કારણ બને છે. જ્યારે પણ આવી ઘટના બને છે, ત્યારે ખામી શા માટે અગાઉ શોધી શકાઈ ન હતી અને ઘટનાનું મૂળ કારણ શોધવા માટે વિગતવાર તપાસ શરૂ કરવામાં આવે છે. તેના આધારે, રેલ્વે સંબંધિત વ્યક્તિ સામે શિસ્તભંગના પગલાં લે છે."

રેલ્વે અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રારંભિક લોડિંગ પોઇન્ટ અથવા સાઇડિંગ પર ચીફ ગુડ્સ સુપરવાઇઝર અને સ્ટેશન સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ખોટી રીતે સ્થાપિત તાડપત્રીના કેસોનો માસિક અહેવાલ તૈયાર કરવા માટે જવાબદાર છે. રિપોર્ટમાં લાદવામાં આવેલા અને એકત્રિત કરવામાં આવેલા ડિટેન્શન ચાર્જની વિગતો પણ શામેલ હોવી જોઈએ. આ અહેવાલ રેકોર્ડ રાખવા માટે સિનિયર DCM ની ઓફિસમાં સબમિટ કરવો આવશ્યક છે. સચોટ માહિતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે, વિભાગીય વાણિજ્યિક નિરીક્ષકો આ અહેવાલોની ક્રોસ-ચેક કરશે અને પરિણામોની ચકાસણી કરશે.

રેલવેના જણાવ્યા અનુસાર, જે સ્થળોએ ટ્રેન કોચનું નિરીક્ષણ કરવા માટે સમર્પિત સ્ટાફ હાજર ન હોય, ત્યાં લોડિંગ અથવા અનલોડિંગ પછીના નિરીક્ષણ દરમિયાન અસુરક્ષિત તાડપત્રી અથવા લટકતા માલની કાળજીપૂર્વક તપાસ કરવાની જવાબદારી ક્રૂ અને ગાર્ડ (TMR) ની છે. જો તેમને કોઈ વિસંગતતા દેખાય તો તેની તાત્કાલિક સંબંધિત સ્ટેશન માસ્ટર, યાર્ડ માસ્ટર અથવા ચીફ ગુડ્સ સુપરવાઇઝરને જાણ કરવી જોઈએ જેથી ખાતરી કરી શકાય કે સમર્પિત સ્ટાફની ગેરહાજરીમાં પણ સલામતી અને સંચાલન ધોરણો જાળવવામાં આવે છે.

સંપાદકની પસંદ

