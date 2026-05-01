રેલવેએ બિનજરૂરી ચેઈન પુલિંગમાં સામેલ લોકો પર કાર્યવાહી કરી, હજારોની ધરપકડ અને લાખોનો દંડ
રેલવેને ઘણા સ્ટેશનો પરથી એલાર્મ ચેઇન પુલિંગના દુરુપયોગની વધતી ઘટનાઓના અહેવાલો મળી રહ્યા હતા.
Published : May 1, 2026 at 7:14 PM IST
નવી દિલ્હી : લાખો ટ્રેન મુસાફરો માટે ચેઈન પુલિંગ એક મોટી સમસ્યા બની ગઈ છે. વારંવાર થતી ચેઈન પુલિંગની ઘટનાઓ, ઘણીવાર કોઈ યોગ્ય કારણ વગર, માત્ર ટ્રેનોને ધીમી પાડે છે એટલું જ નહીં પરંતુ હજારો મુસાફરોનો કિંમતી સમય પણ બગાડે છે. રેલ્વે અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે, વધતી જતી ચિંતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, રેલ્વે વારંવાર બિનજરૂરી ચેઈન પુલિંગને રોકવા માટે ખાસ ઝુંબેશ ચલાવે છે.
આ મુસાફરોની અસુવિધા અને ટ્રેન વિલંબને દૂર કરવા માટે, ભારતીય રેલ્વેએ હવે "ઝીરો ટોલરન્સ" નીતિ અપનાવી છે. આ સંદર્ભમાં, રેલ્વેએ ખાસ ઝુંબેશ શરૂ કરી છે, જેમાં હજારો લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને ભારે દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. રેલ્વેનું હવે લક્ષ્ય આ બિનજરૂરી સ્ટોપને ઘટાડવાનું છે, જેથી મુસાફરો માટે સલામત અને સમયસર મુસાફરી સુનિશ્ચિત થાય.
ઉત્તર મધ્ય રેલ્વેના પ્રયાગરાજ વિભાગના જનસંપર્ક અધિકારી અમિત કુમાર સિંહે જણાવ્યું હતું કે, "ટ્રેનોનું સુગમ સંચાલન અને મુસાફરોની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે, બિનજરૂરી એલાર્મ ચેઇન પુલિંગ (ACP)ની ઘટનાઓને રોકવા માટે તાજેતરમાં ઘણા સ્ટેશનો પર એક ખાસ ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી હતી. બિનજરૂરી ચેઇન પુલિંગ માત્ર ટ્રેનોની સમયસરતા પર પ્રતિકૂળ અસર કરતું નથી પરંતુ મુસાફરોની સલામતી માટે પણ ગંભીર ખતરો છે."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ પ્રયાસોના પરિણામે, 1 જાન્યુઆરીથી 29 એપ્રિલના સમયગાળા દરમિયાન બિનજરૂરી એલાર્મ ચેઇન પુલિંગ બદલ કુલ 1,171 વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેમની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. જાન્યુઆરીમાં 274, ફેબ્રુઆરીમાં 244, માર્ચમાં 341 અને એપ્રિલમાં 312 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
પૂર્વ રેલવેના ACP સામે કાર્યવાહી
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર પોસ્ટ કરાયેલી માહિતી અનુસાર, પૂર્વીય રેલ્વેના આસનસોલ ડિવિઝને 2025-26 નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન એલાર્મ ચેઇન પુલિંગ (ACP) સિસ્ટમના દુરુપયોગ સામે કાર્યવાહી કરી છે. કુલ 1,484 કેસ નોંધાયા હતા, જેમાં 1,455 ગુનેગારોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને રુ.8.78 લાખનો દંડ વસૂલવામાં આવ્યો હતો.
તેવી જ રીતે, ડીઆરએમ હાવડાએ લખ્યું છે કે, આરપીએફ (પ્રાદેશિક દંડ સંહિતા) હાવડા ડિવિઝને કડક કાર્યવાહી કરી છે અને છેલ્લા 11 દિવસમાં 34 કેસ નોંધ્યા છે. માન્ય કારણ વગર એલાર્મ ચેઇન ખેંચવા બદલ જવાબદાર 25 ગુનેગારોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. 'ઓપરેશન ટાઇમ મેનેજમેન્ટ' હેઠળ, રેલ્વેએ સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે: ટ્રેનની સમયસરતા સર્વોપરી છે.
ACP કેસ ઘટાડવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો
દેશભરમાં ટ્રેન મોડી પડવાનું મુખ્ય કારણ એવી ઘટનાઓને રોકવા માટે રેલવે તેના પ્રયાસો કરી રહી છે. આવી ઘટનાઓના તાત્કાલિક પ્રતિભાવ અને ઝડપી નિરાકરણ કરીને, અધિકારીઓ ટ્રેનના સ્ટોપેજનો સરેરાશ સમય ઘટાડવાનો લક્ષ્ય રાખે છે. રેલવે ખાતરી કરવા માંગે છે કે આવા કોઈપણ બિનજરૂરી વિલંબને મહત્તમ પાંચ મિનિટ સુધી મર્યાદિત રાખવામાં આવે.
ચેઈન પુલિંગને કારણે ટ્રેનો મોડી પડે છે
પેસેન્જર ટ્રેનોમાં એલાર્મ ચેઇનનો દુરુપયોગ ટ્રેનના સમયપાલનને અસર કરે છે અને તેના પરિણામે રેલવેને ઓપરેશનલ નુકસાન થાય છે. આનાથી માત્ર ટ્રેન જ મોડી પડે છે, પરંતુ તેને અનુસરતી અન્ય ટ્રેનોને પણ અસર થાય છે. સરેરાશ, એક વાર ચેઇન પુલ કરવાથી ટ્રેનનો નિર્ધારિત સમય 5 થી 20 મિનિટ સુધી મોડો થઈ શકે છે.
ગુના માટે સજા
વાજબી અને પૂરતા કારણ વગર એલાર્મ ચેઇન ખેંચવી એ ભારતીય રેલ્વે અધિનિયમ, 1989ની કલમ 141 હેઠળ સજાપાત્ર ગુનો છે. દોષિત ઠેરવવા બદલ એક વર્ષ સુધીની કેદ અથવા રુ.1,000 સુધીનો દંડ અથવા બંને સજા થઈ શકે છે.
સમગ્ર ભારતમાં ટ્રેન મોડી પડવાનું એક મુખ્ય કારણ એસીપી છે. કોઈપણ બિનજરૂરી સ્ટોપેજ માત્ર સંબંધિત ટ્રેનના સમયપાલનને અસર કરતું નથી, પરંતુ તેની પાછળ આવતી ટ્રેનોની અવરજવરમાં પણ અવરોધ ઉભો કરે છે, જેના કારણે મુસાફરોને અસુવિધા થાય છે અને કિંમતી સમયનો બગાડ થાય છે.
