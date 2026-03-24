રેલવેને મોટો ઝટકો! 1લી એપ્રિલથી બદલાઈ જશે ટિકિટ કેન્સલેશનના નિયમ, ખિસ્સા પર પડશે ભારે અસર

રેલવેએ ટિકિટ કેન્સલેશન નિયમ બદલ્યા છે. 1લી એપ્રિલ 2026થી 8 કલાક પહેલા કેન્સલેશન પર શૂન્ય રિફંડ મળશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 24, 2026 at 3:30 PM IST

અમદાવાદ: લાખો મુસાફરોને મોટો ફટકો આપતા, ભારતીય રેલ્વેએ તેના ટિકિટ કેન્સલેશન અને રિફંડ નિયમોમાં મોટા ફેરફારો લાગુ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલી નવી માર્ગદર્શિકા અનુસાર, કન્ફર્મ ટિકિટ કેન્સલેશનથી હવે મુસાફરો પર પહેલા કરતાં વધુ નાણાકીય બોજ પડશે. આ નિયમો લાગુ કરવા પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ટિકિટના કાળાબજારને રોકવાનો અને છેલ્લી ઘડીએ કેન્સલેશન માટે ટિકિટ 'હોલ્ડ' રાખવાની પ્રથાને અટકાવવાનો છે.

તબક્કાવાર લાગુ કરવાના નિયમો
રેલ્વેએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ નવા નિયમો 1 એપ્રિલ, 2026 અને 15 એપ્રિલ, 2026 વચ્ચે અલગ અલગ તબક્કાઓ (પગલાં) માં લાગુ કરવામાં આવશે. આનો અસરકારક અર્થ એ છે કે એપ્રિલના મધ્ય સુધીમાં, નવી રિફંડ નીતિ સમગ્ર દેશમાં સંપૂર્ણપણે કાર્યરત થઈ જશે.

સમયના આધારે રિફંડ રકમ નક્કી કરવામાં આવશે
નવા નિયમોની સૌથી મહત્વપૂર્ણ વિશેષતા એ છે કે રિફંડ રકમ તમે ટ્રેનના પ્રસ્થાન સમયના કેટલા સમય પહેલા તમારી ટિકિટ રદ કરો છો તેના આધારે નક્કી કરવામાં આવશે. જેમ જેમ ટ્રેનનો પ્રસ્થાન સમય નજીક આવશે તેમ તેમ કેન્સલેશન દંડ ક્રમશઃ કડક બનશે.

72 કલાકથી વધુ
જો તમે તમારી મુસાફરીના 72 કલાક (3 દિવસ) પહેલાં તમારી ટિકિટ રદ કરો છો, તો તમને મહત્તમ શક્ય રિફંડ મળશે. આ સ્થિતિમાં, ફક્ત ન્યૂનતમ નિર્ધારિત ફ્લેટ કેન્સલેશન ચાર્જ કાપવામાં આવશે.

72 થી 24 કલાકની વચ્ચે
જો ટ્રેનના પ્રસ્થાન પહેલાં 72 કલાકથી ઓછા સમય પહેલાં પરંતુ 24 કલાકથી વધુ સમય પહેલાં ટિકિટ રદ કરવામાં આવે છે, તો કુલ ભાડાના 25% કાપવામાં આવશે. વધુમાં, ન્યૂનતમ કેન્સલેશન ચાર્જ પણ લાગુ થશે.

24 થી 8 કલાકની વચ્ચે
આ શ્રેણીમાં સૌથી નોંધપાત્ર ફેરફાર છે. હવે, જો ટ્રેનના પ્રસ્થાનના 24 થી 8 કલાક પહેલાં ટિકિટ રદ કરવામાં આવે છે, તો ભાડાના 50% ફ્લેટ કાપવામાં આવશે. અગાઉ, આ નિયમ પ્રસ્થાનના 12 થી 4 કલાક પહેલાં કરવામાં આવેલા રદ કરવા પર લાગુ પડતો હતો.

8 કલાકથી ઓછો સમય
રેલ્વેએ હવે 'છેલ્લી ઘડી' રિફંડ માટેની સુવિધા અસરકારક રીતે નાબૂદ કરી દીધી છે. જો ટ્રેન ઉપડવા સુધી 8 કલાકથી ઓછો સમય બાકી રહે, તો તમારી ટિકિટ રદ કરવાથી શૂન્ય (0) રિફંડ મળશે. અગાઉ, મુસાફરો પ્રસ્થાનના ચાર કલાક પહેલા સુધી આંશિક રિફંડ માટે પાત્ર હતા; જો કે, આ સમય મર્યાદા હવે આઠ કલાક સુધી લંબાવવામાં આવી છે.

મુસાફરો પર અસર
નિષ્ણાતો માને છે કે આ કડક નીતિથી મુસાફરી કરવાનો ઇરાદો ધરાવતા લોકોને ફાયદો થશે, કારણ કે લોકો હવે છેલ્લી ઘડી સુધી ટિકિટ રાખવા માટે બિનજરૂરી રીતે ટિકિટ બુક નહીં કરે. જો કે, આ સામાન્ય મુસાફરો માટે આર્થિક રીતે નુકસાનકારક સાબિત થશે જેમને અચાનક કટોકટીના કારણે તેમની મુસાફરી યોજનાઓ રદ કરવાની ફરજ પડે છે.

રેલ્વે જણાવે છે કે, ડિજિટલ વ્યવહારો અને પારદર્શિતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, TDR (ટિકિટ ડિપોઝિટ રિસિપ્ટ) પ્રક્રિયાને પણ વધુ સરળ બનાવવામાં આવી રહી છે જેથી યોગ્ય કારણોસર મુસાફરી કરવામાં અસમર્થ લોકોને રાહત મળી શકે.

