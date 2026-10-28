રેલવેનો મોટો નિયમ: રાત્રે મોબાઇલ અને પાવર બેંક ચાર્જ નહીં કરી શકો, જાણો શા માટે
ભારતીય રેલવેએ રાત્રે 11 વાગ્યાથી સવારે 5 વાગ્યા સુધી મોબાઇલ ચાર્જિંગ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો, તમામ કોચમાં ચાર્જિંગ પોઇન્ટ બંધ રાખવાના નિર્દેશ આપ્યા.
Published : October 28, 2026 at 1:06 PM IST
નવી દિલ્હી: જો તમે ભારતીય રેલવેમાં વારંવાર મુસાફરી કરો છો, ખાસ કરીને રાત્રે, તો આ સમાચાર તમારે ધ્યાનથી વાંચવા જેવા છે. ભારતીય રેલવેએ તમારી સુરક્ષા માટે બે મોટા નિયમો પર કડકાઈ શરૂ કરી છે. પહેલો નિયમ છે - રાત્રે 11 વાગ્યાથી સવારે 5 વાગ્યા સુધી ટ્રેનમાં મોબાઇલ અને પાવર બેંક ચાર્જ કરી શકાશે નહીં. અને બીજો નિયમ છે - ટ્રેનમાં અને સ્ટેશન પર મોટા અવાજે મોબાઇલના સ્પીકર પર ગીતો, વીડિયો વગાડવા કે મોટા અવાજે વાત કરવા પર હવે 1000 રૂપિયા સુધીનો દંડ થઈ શકે છે.
આ બંને નિયમોનો હેતુ એક જ છે - બધા મુસાફરોની મુસાફરી સુરક્ષિત અને શાંતિપૂર્ણ બને. ઘણા લોકો આ નિયમોથી અજાણ હોય છે, તેથી આ નિયમો શા માટે બનાવવામાં આવ્યા છે, તેની પાછળનું કારણ શું છે, અને તમારે શું સાવચેતી રાખવી જોઈએ, તેની સંપૂર્ણ માહિતી અમે તમને સરળ ભાષામાં આપી રહ્યા છીએ.
1. રાત્રે 11 થી સવારે 5 સુધી ચાર્જિંગ કેમ બંધ? રેલવે બોર્ડનો નવો આદેશ શું કહે છે?
ભારતીય રેલવે બોર્ડે તમામ ઝોનને એક સ્પષ્ટ આદેશ આપ્યો છે. આ આદેશ મુજબ, દરરોજ રાત્રે 11 વાગ્યાથી સવારે 5 વાગ્યા સુધી ટ્રેનના ડબ્બામાં આવેલા તમામ મોબાઇલ ચાર્જિંગ પોઈન્ટ બંધ રાખવાના રહેશે. એટલે કે આ 6 કલાક દરમિયાન તમે તમારો ફોન, પાવર બેંક, ટેબ્લેટ કે બીજું કોઈ ઉપકરણ ચાર્જ કરી શકશો નહીં.
રેલવેના કર્મચારીઓ, જેમ કે કોચ એટેન્ડન્ટ, ટીટીઈ અને ઇલેક્ટ્રિશિયનને આ નિયમનું કડક પાલન કરાવવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. તેમને એ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે તેઓ અચાનક તપાસ કરતા રહે કે ક્યાંય ચાર્જિંગ પોઈન્ટ ચાલુ તો નથી. આ નિયમનો અમલ ન કરનારા કર્મચારીઓ સામે પણ કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
રેલવેએ આ નિર્ણય અચાનક નથી લીધો. આની પાછળ ઘણી ગંભીર ઘટનાઓ જવાબદાર છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ પૂર્વ રેલવેમાં એક ઘટના બની હતી, જ્યાં એક મુસાફરની પાવર બેંક ચાર્જિંગમાં મૂકેલી હતી અને તે ફાટી ગઈ હતી. તેમાંથી ઘણો ધુમાડો નીકળવા લાગ્યો હતો. ટ્રેનના ડબ્બામાં ધુમાડો ફેલાતા મુસાફરોમાં ગભરાટ ફેલાઈ ગયો હતો. જો સમયસર ધ્યાન ન ગયું હોત તો આગ પણ લાગી શકી હોત.
આવી જ એક બીજી ઘટના મુંબઈ-હાવડા મેલમાં બની હતી. ત્યાં પણ એક પાવર બેંક ફાટવાને કારણે ટ્રેનને બાંદામુંડા સ્ટેશન પાસે થોડી મિનિટો માટે રોકવી પડી હતી. આ બંને ઘટનાઓ પછી રેલવે બોર્ડે નક્કી કર્યું કે રાત્રે ચાર્જિંગ બંધ કરવું જરૂરી છે.
રાત્રે આ નિયમ શા માટે? તેનું કારણ ખૂબ જ સરળ છે. રાત્રે 11 થી 5 ના સમયગાળામાં મોટાભાગના મુસાફરો ઊંઘતા હોય છે. જો દિવસ દરમિયાન કોઈ ફોન કે પાવર બેંક ગરમ થાય કે તેમાંથી ધુમાડો નીકળે તો તરત જ ખબર પડી જાય છે. પરંતુ રાત્રે જ્યારે બધા ઊંઘતા હોય ત્યારે કોઈ ઉપકરણમાં ખામી આવે તો તેની જાણ મોડેથી થાય છે. ત્યાં સુધી ઘણું નુકસાન થઈ શકે છે. ટ્રેનના ડબ્બામાં જગ્યા ઓછી હોય છે, લોકો પાસે કપડાં, ચાદર, સામાન હોય છે, જે આગને ઝડપથી ફેલાવી શકે છે. વૃદ્ધ લોકો અને નાના બાળકો માટે તો આવી સ્થિતિમાં એક ડબ્બામાંથી બીજા ડબ્બામાં જવું પણ ખૂબ મુશ્કેલ બની જાય છે.
2. પાવર બેંક કેમ ફાટે છે? થર્મલ રનઅવે એટલે શું? તમારે શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ?
ઘણા લોકોને લાગે છે કે મોબાઇલ કે પાવર બેંક ચાર્જમાં મૂકવાથી કંઈ ન થાય. પણ હકીકત એ છે કે પાવર બેંકની અંદર લિથિયમ-આયન અથવા લિથિયમ-પોલિમર બેટરી હોય છે. આ બેટરી ખૂબ જ શક્તિશાળી હોય છે, પણ જો તેને નુકસાન થયું હોય, તે ફૂલી ગઈ હોય, કે તેમાં કોઈ ખામી હોય તો તે ખતરનાક બની શકે છે.
જો બેટરીને વધુ પડતી ગરમી મળે, તેના પર દબાણ આવે, અથવા તેની અંદર શોર્ટ સર્કિટ થાય તો એક સ્થિતિ બને છે જેને ‘થર્મલ રનઅવે’ કહેવામાં આવે છે. આ સ્થિતિમાં બેટરીનું તાપમાન ખૂબ જ ઝડપથી વધવા લાગે છે. થોડી જ મિનિટોમાં તે 100 ડિગ્રીથી વધુ ગરમ થઈ શકે છે. ત્યારબાદ તેમાંથી ધુમાડો નીકળે છે, આગ લાગે છે અને ક્યારેક તે ફાટી પણ જાય છે.
ઘણી વખત આપણે ભૂલ કરીએ છીએ. આપણે પાવર બેંકને ચાર્જ કરતી વખતે તકિયા નીચે મૂકી દઈએ છીએ, પથારીમાં રાખીએ છીએ, કે પછી કપડાં ભરેલી બેગમાં મૂકી દઈએ છીએ. આમ કરવાથી બેટરીમાંથી નીકળતી ગરમી બહાર નથી નીકળી શકતી. ગરમી અંદર જ ભેગી થતી રહે છે અને આગનું જોખમ વધી જાય છે.
તો તમારે શું કરવું જોઈએ?
- હંમેશા સારી કંપનીનું અસલી ચાર્જર અને કેબલ વાપરો. સસ્તા અને નકલી ચાર્જરથી બેટરીને નુકસાન થાય છે.
- જો તમારો ફોન કે પાવર બેંક ફૂલી ગયો હોય, ક્ષતિગ્રસ્ત હોય કે ચાર્જ કરતી વખતે ખૂબ ગરમ થતો હોય તો તેને ચાર્જ ન કરો.
- ચાર્જ કરતી વખતે ઉપકરણને ખુલ્લી જગ્યાએ રાખો. તેને પથારી, તકિયા, કપડાં કે બેગની અંદર ન મૂકો.
- ઉપકરણને આખી રાત ચાર્જમાં મૂકીને ઊંઘી ન જાઓ. જ્યારે તમને ખબર હોય કે ઉપકરણ ચાર્જ થઈ રહ્યું છે ત્યારે જ તેને ચાર્જમાં રાખો.
- આજકાલના ફોનમાં સુરક્ષા સર્કિટ હોય છે જે ઓવરચાર્જિંગ અટકાવે છે, પણ જૂની કે ખરાબ બેટરી પર ભરોસો ન કરવો.
3. સ્પીકર પર ગીત વગાડવા પર 1000 રૂપિયાનો દંડ - પશ્ચિમ રેલવેની નવી અપીલ
બીજો મહત્વનો નિયમ પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. પશ્ચિમ રેલવેએ પ્રેસ જાહેરાત ક્રમાંક 2026/10, મુંબઈ, 26 ઓક્ટોબર 2026 ના રોજ મુસાફરોને અપીલ કરી છે.
આ અપીલમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ઘણા મુસાફરો ટ્રેનમાં કે રેલવે સ્ટેશન પર પોતાના મોબાઇલના સ્પીકર પર મોટા અવાજે ગીતો, વીડિયો કે રીલ્સ વગાડતા હોય છે. કેટલાક લોકો મોટા અવાજે ફોન પર વાતો પણ કરતા હોય છે. તેનાથી બાજુમાં બેઠેલા કે સૂતેલા સહમુસાફરોને ખૂબ જ તકલીફ પડે છે. કોઈ બીમાર હોય, નાનું બાળક સૂતું હોય, કે વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરતા હોય ત્યારે આ અવાજ ખૂબ જ ખલેલ પહોંચાડે છે.
તેથી રેલવેએ તમામ મુસાફરોને વિનંતી કરી છે કે તેઓ મોબાઇલ ફોન અને ઓડિયો ડિવાઇસનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરે. જો તમારે ગીત સાંભળવું હોય કે વીડિયો જોવો હોય તો કૃપા કરીને ઇયરફોન કે હેડફોનનો ઉપયોગ કરો. સ્પીકર મોડ પર ગીત ન વગાડો અને મોટા અવાજે વાત કરવાનું ટાળો.
જો તમે આ નિયમનું પાલન નહીં કરો તો તેને રેલવે અધિનિયમની કલમ 145 હેઠળ ‘ઉપદ્રવ’ એટલે કે Nuisance ગણવામાં આવશે. આવા કૃત્ય બદલ ₹1,000 સુધીનો દંડ થઈ શકે છે. જો કોઈ અધિકૃત રેલવે કર્મચારી તમને અવાજ બંધ કરવાનું કહે અને તમે તે છતાં પણ મોટા અવાજે ગીત વગાડવાનું ચાલુ રાખો, તો તમારી સામે વધુ કડક કાર્યવાહી પણ થઈ શકે છે.
રેલવેનું કહેવું છે કે આ નાનો શિષ્ટાચાર દરેક મુસાફરની મુસાફરીને સુખદ બનાવી શકે છે. તમારી એક નાની સાવચેતી બીજા સો લોકોની શાંતિ જાળવી શકે છે.
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