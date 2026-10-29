ટ્રેનમાં ફુલ અવાજે REEL જોનારા લોકો માટે રેલવેએ લીધો મોટો નિર્ણય! હવે થશે આટલા હજારનો દંડ અને 6 મહિનાની જેલ
ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતી વખતે સાચવજો; તમારા સહ-મુસાફરોની સુવિધા અને ગોપનીયતાનું ધ્યાન રાખો. નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ તમારી વિરુદ્ધ કાર્યવાહી થઈ શકે છે. રાકેશ પટેલનો અહેવાલ.
Published : October 29, 2026 at 1:10 PM IST
નર્મદાપુરમ: ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતી વખતે મોબાઈલ ફોન પર મોટા અવાજે ગીત સાંભળવું, વીડિયો કે રીલ્સ જોવા અથવા સ્પીકર દ્વારા ઓડિયો વગાડવો મુસાફરોને ભારે પડી શકે છે. પશ્ચિમ મધ્ય રેલવેના ભોપાલ ડિવિઝને મુસાફરોને તેમના મોબાઈલ ફોનનો જવાબદારીપૂર્વક ઉપયોગ કરવા અનુરોધ કર્યો છે અને સાથે જ રેલવેના નિયમો અંગે જાગૃતિ પણ ફેલાવી છે. રેલવેના જણાવ્યા અનુસાર, લાગુ કાયદાકીય જોગવાઈઓ હેઠળ, આવી પ્રવૃત્તિઓ બદલ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ₹1000 સુધીનો દંડ, છ મહિના સુધીની જેલની સજા અથવા બંને થઈ શકે છે.
રેલવેના પીઆરઓ (PRO) નવલ અગ્રવાલના જણાવ્યા અનુસાર, "‘જન વિશ્વાસ (જોગવાઈઓમાં સુધારા) અધિનિયમ, 2026’ હેઠળ ‘રેલવે અધિનિયમ, 1989’ની કલમ 145માં કરવામાં આવેલા સુધારાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, નિયમોના પાલન પર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. ટ્રેનના ડબ્બાઓ, પ્લેટફોર્મ અને વેઇટિંગ હોલ જેવા જાહેર સ્થળોએ મોટો અવાજ કરવો અન્ય મુસાફરો માટે અસુવિધાનું કારણ બની શકે છે. આવી વર્તણૂક બદલ સંબંધિત કાયદાકીય જોગવાઈઓ મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવી શકે છે."
ઈયરફોન લગાવો, બીજાની પરેશાનીથી બચો
વરિષ્ઠ વિભાગીય વાણિજ્ય વ્યવસ્થાપક (Senior Divisional Commercial Manager) સૌરભ કટારિયાએ મુસાફરોને અપીલ કરી છે કે, તેઓ તેમના મોબાઈલ ઉપકરણો પર ગીત સાંભળતી વખતે, વીડિયો જોતી વખતે અથવા સોશિયલ મીડિયા રીલ્સ જોતી વખતે ઈયરફોનનો ઉપયોગ કરે. મુસાફરોએ સ્પીકર દ્વારા મોટેથી અવાજ વગાડવાનું ટાળવું જોઈએ અને ફોન પર વાત કરતી વખતે અવાજ (વોલ્યુમ) ધીમો રાખવો જોઈએ.
તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, મુસાફરોએ અન્ય સહ-મુસાફરોની સુવિધા, આરામ અને ગોપનીયતાનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. મોટો અવાજ ખાસ કરીને રાત્રિના સમયે અથવા એસી (AC) કોચની અંદર અન્ય મુસાફરોની ઊંઘ અને આરામમાં ખલેલ પહોંચાડી શકે છે.
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