રેલ્વેએ ટ્રેન ભાડામાં કર્યો વધારો, જાણો તમારા ખિસ્સા પર કેટલો પડશે બોજ ?

ભારતીય રેલ્વેએ ભાડામાં વધારો કરવાની જાહેરાત કરી છે. 26 ડિસેમ્બરથી ટ્રેન મુસાફરી વધુ મોંઘી થશે. RAILWAY FARE HIKE

રેલ્વેએ ટ્રેન ભાડામાં કર્યો વધારો
રેલ્વેએ ટ્રેન ભાડામાં કર્યો વધારો (PIB)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 21, 2025 at 2:40 PM IST

1 Min Read
નવી દિલ્હી: નવા વર્ષ પહેલા, રેલ મુસાફરોને મોટો આંચકો લાગ્યો છે. રેલ્વેએ ભાડામાં સુધારો કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. પરિણામે, જનરલ, મેઇલ/એક્સપ્રેસ અને એસી ક્લાસની ટિકિટ વધુ મોંઘી થશે.

રેલ્વે અનુસાર, આ ભાડા વધારો 26 ડિસેમ્બર, 2025થી લાગુ કરવામાં આવશે. જોકે, રેલ્વેએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે સ્થાનિક ટ્રેનો સિવાય માસિક સીઝન ટિકિટ (MST) ભાડામાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.

કઈ શ્રેણીમાં કેટલો ભાડા વધારો ?

રેલ્વે અનુસાર, 215 કિમીથી વધુની મુસાફરી માટે સામાન્ય વર્ગમાં પ્રતિ કિમી 1 પૈસાનો વધારો થશે.

મેલ/એક્સપ્રેસ વર્ગમાં નોન-એસી ભાડામાં પ્રતિ કિમી 2 પૈસાનો વધારો થશે.

એસી વર્ગના ભાડામાં પણ પ્રતિ કિમી 2 પૈસાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.

500 કિમીની નોન-એસી મુસાફરી માટે, મુસાફરોએ ફક્ત ₹10 વધુ ચૂકવવા પડશે.

રેલ્વેના ભાડામાં વધારા પાછળના કારણો?

રેલ્વે અનુસાર, છેલ્લા 10 વર્ષમાં નેટવર્ક અને ટ્રેનોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. સલામતી અને સુધારેલા સંચાલન માટે રેલ્વે કર્મચારીઓની સંખ્યામાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેના પરિણામે પગાર અને ભથ્થામાં વધારો થયો છે. રેલ્વે અનુસાર, માનવબળ ખર્ચ વધીને ₹1.15 લાખ કરોડ થયો છે. વધુમાં, રેલ્વે કર્મચારીઓ માટે પેન્શન પર વાર્ષિક ખર્ચ ₹60,000 કરોડ છે. રેલ્વેનો કુલ સંચાલન ખર્ચ (2024-25) ₹2.63 લાખ કરોડ છે.

આ ખર્ચને સરભર કરવા માટે, રેલવેએ મુસાફરોના ભાડામાં મર્યાદિત વધારો કરવાની જાહેરાત કરી છે, સાથે સાથે માલ પરિવહનમાં પણ વધારો કર્યો છે. વધુમાં, રેલવેનો દાવો છે કે સલામતીના પગલાંથી સલામતીમાં નોંધપાત્ર સુધારો થયો છે. ભારત, જે હવે વિશ્વમાં બીજા ક્રમનું સૌથી મોટું માલ પરિવહન નેટવર્ક ધરાવે છે, તેણે તહેવારોની મોસમ દરમિયાન 12,000 થી વધુ ટ્રેનોનું સંચાલન કરીને કાર્યક્ષમતાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.

સંપાદકની પસંદ

