ભારતીય નૌસેનામાં સામેલ થશે એડવાન્સ હથિયારથી સજ્જ INAS 335 હેલિકોપ્ટર
INAS 335 હેલિકોપ્ટર એડવાન્સ શસ્ત્રો, સેન્સર અને એવિઓનિક્સ સિસ્ટમ્સથી સજ્જ છે, જે ખતરાઓનો સામનો કરવા માટે એડવાન્સ ક્ષમતાઓ પ્રદાન કરે છે.
By ANI
Published : December 14, 2025 at 10:42 PM IST|
Updated : December 14, 2025 at 10:55 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય નૌકાદળને 17 ડિસેમ્બરના રોજ તેનું બીજું MH 60R હેલિકોપ્ટર સ્ક્વોડ્રન, INAS 335 (ઓસ્પ્રે) પ્રાપ્ત થશે. નેવલ સ્ટાફના વડા એડમિરલ દિનેશ ત્રિપાઠીની હાજરીમાં આ હેલિકોપ્ટરનું ગોવામાં INS હંસામાં કમિશનિંગ થશે. એક સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે, આ પ્રસંગ ભારતીય નૌકાદળના આધુનિકીકરણ અને ક્ષમતાઓને વધારવાના ચાલુ પ્રયાસોમાં એક મહત્વપૂર્ણ ક્ષણ હશે.
એડવાન્સ શસ્ત્રો, સેન્સર અને એવિઓનિક્સ સિસ્ટમ્સથી સજ્જ, આ હેલિકોપ્ટર ભારતીય નૌકાદળ માટે એક બહુમુખી અને સક્ષમ સંસાધન સાબિત થાય છે, જે પરંપરાગત અને અસમ્મિત બંને પ્રકારના જોખમોનો સામનો કરવા માટે અદ્યતન ક્ષમતાઓ પ્રદાન કરે છે. હેલિકોપ્ટરને નૌકાદળની કામગીરીમાં સંપૂર્ણપણે સંકલિત કરવામાં આવ્યા છે અને અનેક પ્રસંગોએ તેમની કિંમત સાબિત કરી છે. આ સ્ક્વોડ્રનના સમાવેશથી ભારતીય નૌકાદળની એકંદર ઉડ્ડયન ક્ષમતાઓમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે.
દરમિયાન, ભારતીય નૌકાદળ મંગળવાર, 16 ડિસેમ્બરના રોજ કોચીમાં દક્ષિણ નૌકાદળ કમાન્ડ હેઠળ સ્વદેશી રીતે ડિઝાઇન અને નિર્મિત ડાઇવિંગ સપોર્ટ ક્રાફ્ટ (DSC) નું પ્રથમ જહાજ, DSC A20, કમિશનિંગ કરવાનું આયોજન છે. આ જહાજને ઔપચારિક રીતે ફ્લેગ ઓફિસર કમાન્ડિંગ-ઇન-ચીફ (સધર્ન નેવલ કમાન્ડ) વાઇસ એડમિરલ સમીર સક્સેનાની હાજરીમાં સેવામાં સામેલ કરવામાં આવશે.
નૌકાદળના જણાવ્યા અનુસાર, આ કાર્યક્રમ નૌકાદળના સ્ટોકમાં એક મહત્વપૂર્ણ ઓપરેશનલ એસેટ ઉમેરશે, જે તેની ડાઇવિંગ અને પાણીની અંદર સપોર્ટ ક્ષમતાઓમાં વધારો કરશે.
કોલકાતાના મેસર્સ ટીટાગઢ રેલ સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ (TRSL) દ્વારા બનાવવામાં આવી રહેલી પાંચ ડાઇવિંગ સપોર્ટ ક્રાફ્ટ્સની શ્રેણીમાં DSC A20 મુખ્ય જહાજ છે.
સંરક્ષણ મંત્રાલયના નિવેદન અનુસાર, "તટીય પાણીમાં ડાઇવિંગ અને વિવિધ પાણીની અંદર મિશન માટે ખાસ રચાયેલ, આ જહાજ અદ્યતન અને અત્યાધુનિક ડાઇવિંગ સિસ્ટમ્સથી સજ્જ છે જે સલામતી અને કાર્યકારી કાર્યક્ષમતાના ઉચ્ચ ધોરણોને પૂર્ણ કરે છે."
કેટામારન હલ ફોર્મ સાથે, આ જહાજમાં સુધારેલ સ્થિરતા, વધેલા ડેક એરિયા અને સુધારેલ દરિયાઈ યોગ્યતા લાક્ષણિકતાઓ છે, અને લગભગ 390 ટનનું વિસ્થાપન છે.
DSC ને ભારતીય રજિસ્ટર ઓફ શિપિંગ (IRS) ના નૌકાદળના નિયમો અને નિયમો અનુસાર ડિઝાઇન અને બનાવવામાં આવ્યું છે. DSC A20 નું વિશાખાપટ્ટનમમાં નેવલ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીકલ લેબોરેટરી (NSTL) ખાતે વ્યાપક હાઇડ્રોડાયનેમિક વિશ્લેષણ અને મોડેલ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું, જેનાથી ઉત્તમ કામગીરી અને વિશ્વસનીયતા સુનિશ્ચિત થઈ.
