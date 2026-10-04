પાકિસ્તાની મહિલા જાસૂસને ગોપનીય માહિતી આપવાના આરોપમાં ઈન્ડિયન નેવીના નાવિકની ધરપકડ
આંધ્ર પ્રદેશ પોલીસના કાઉન્ટર ઈન્ટેલિજન્સ (CI) સેલે કોઈમ્બતૂરમાં આવેલા નૌકાદળના નેતૃત્વ તાલીમ કેન્દ્ર 'INS અગ્રણી' (INS Agrani)થી પ્રદીપ મુખર્જીની ધરપકડ કરી
By PTI
Published : October 4, 2026 at 5:08 PM IST
કોઈમ્બતુર (તમિલનાડુ): રવિવારે અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, પાકિસ્તાની જાસૂસને દરિયાઈ ગુપ્ત માહિતી મોકલવાના આરોપસર ભારતીય નૌકાદળના એક નાવિકની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
અધિકારીક સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, સોશિયલ મીડિયા પર 'હની ટ્રેપ' (આકર્ષક જાળ) દ્વારા ભારત-વિરોધી તત્વોએ આ નાવિકને ફસાવ્યો હતો.
આંધ્રપ્રદેશ પોલીસના કાઉન્ટર ઈન્ટેલિજન્સ (CI) સેલે 3 ઓક્ટોબરના રોજ કોઈમ્બતુર સ્થિત નૌકાદળના નેતૃત્વ તાલીમ કેન્દ્ર 'INS અગ્રણી' (INS Agrani) ખાતેથી ૩૧ વર્ષીય પ્રદીપ મુખર્જીની ધરપકડ કરી હતી.
પશ્ચિમ બંગાળના વતની એવા મુખર્જી ૨૦૧૪માં નાવિક તરીકે નૌકાદળમાં જોડાયા હતા અને વિશાખાપટ્ટનમ સ્થિત ઈસ્ટર્ન નેવલ કમાન્ડમાં તૈનાત હતા. ધરપકડ સમયે તેઓ મેનેજમેન્ટ ડેવલપમેન્ટ કોર્સમાં ભાગ લઈ રહ્યા હતા અને લગભગ એક અઠવાડિયાથી કોઈમ્બતુરના તાલીમ કેન્દ્રમાં રોકાયેલા હતા.
અહેવાલો સૂચવે છે કે થોડા મહિનાઓ પહેલાં પાકિસ્તાની મહિલા જાસૂસે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા મુખર્જીનો સંપર્ક કર્યો હતો. સમય જતાં, તેણે આ ઓનલાઇન પરિચયનો લાભ ઉઠાવીને વિશાખાપટ્ટનમ નૌકાદળ મથક સાથે સંકળાયેલી વ્યૂહાત્મક નૌકાદળની સંપત્તિઓ, કાફલાની હિલચાલ અને કાર્યકારી પ્રોટોકોલ અંગેની સંવેદનશીલ માહિતી મેળવી હતી.
સરહદ પારની જાસૂસી અને આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓથી થતા જોખમોનો સામનો કરવા માટે રચાયેલા કાઉન્ટર-ઇન્ટેલિજન્સ (CI) યુનિટે, નાવિક સાથે સંકળાયેલી શંકાસ્પદ ડિજિટલ પ્રવૃત્તિની જાણ થતાં તપાસ શરૂ કરી હતી અને ત્યારબાદ તેને દેખરેખ હેઠળ રાખ્યો હતો.
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