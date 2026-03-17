હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ભારતીય જહાજોના સલામત માર્ગ માટે ભારતીય નૌકાદળે યુદ્ધ જહાજો તૈનાત કર્યા

ઈરાનના હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પાસે ભારતીય નૌકાદળે વેપારી વહાણો અને ટેન્કરોને સુરક્ષિત પહોંચાડવા માટે 2 ટાસ્ક ફોર્સ તૈનાત કરી છે.

હોર્મુઝની સામુદ્રધુની પાર કરનાર LPG વાહક જહાજ શિવાલિક મુન્દ્રા બંદરે પહોંચ્યું
હોર્મુઝની સામુદ્રધુની પાર કરનાર LPG વાહક જહાજ શિવાલિક મુન્દ્રા બંદરે પહોંચ્યું
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 17, 2026 at 12:24 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારતીય નૌકાદળે ઈરાનની નજીક હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પાર કરીને ભારતમાં ક્રુડ તેલ અને ગેસ લાવતા કોમર્શિયલ જહાજો અને ટેન્કરોને સુરક્ષિત રીતે પહોંચાડવા માટે 2 ટાસ્ક ફોર્સ તૈનાત કરી છે. આ જહાજોને નૌકાદળ તરફથી તમામ પ્રકારની સહાય અને સમર્થન આપવામાં આવી રહ્યું છે.

મળતી માહિતી મુજબ, ઈરાને ભારત પાસે 3 જપ્ત કરેલા ટેન્કરોના વિનિમયની માંગ કરી છે. આ ટેન્કરોને ભારતે પહેલાં જપ્ત કર્યા હતા કારણ કે તેઓએ પોતાની ઓળખ છુપાવી અથવા બદલી હતી અને સમુદ્રમાં ગેરકાયદેસર જહાજ-થી-જહાજ ટ્રાન્સફર કરતા હતા. આ 3 ટેન્કરો છે – એસ્ફાલ્ટ સ્ટાર, અલ જાફઝિયા અને સ્ટેલર રુબી. સ્ટેલર રુબી ઈરાની ફ્લેગવાળું છે જ્યારે બીજા 2 નિકારાગુઆ અને માલીના ફ્લેગવાળા છે.

તેહરાને કેટલીક દવાઓ અને મેડિકલ સાધનોની પણ માંગ કરી છે. ઈરાનના નવી દિલ્હીમાં રહેલા એમ્બેસેડરે સોમવારે ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયના અધિકારીઓ સાથે મુલાકાત કરીને આ વિષય પર વાત કરી હતી.

આ દરમિયાન ભારતીય LPG વાહક જહાજ ‘શિવાલિક’ આશરે 40,000 મેટ્રિક ટન પ્રવાહી પેટ્રોલિયમ ગેસ સાથે સોમવારે સાંજે ગુજરાતના મુંદ્રા પોર્ટ પર સુરક્ષિત પહોંચી ગયું છે. આ જહાજ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી વહેલી સવારે પસાર થઈને આવ્યું છે.

આજે વહેલી સવારે વિદેશ મંત્રાલયના વિશેષ સેક્રેટરી રાજેશ કુમાર સિંહાએ પશ્ચિમ એશિયામાં તાજેતરના વિકાસ વિશેની ઈન્ટર મિનિસ્ટ્રીયલ બ્રીફિંગમાં કહ્યું કે પોર્ટ પર દસ્તાવેજી અને પ્રાથમિકતા બર્થિંગની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે જેથી કાર્ગો ઉતારવામાં કોઈ વિલંબ ન થાય.

એક વિશેષ એમઈએ કંટ્રોલ રૂમ કાર્યરત છે જે ભારતીય નાગરિકો અને તેમના પરિવારોના પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે. રાજ્ય સરકારો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો સાથે સંકલન ચાલુ છે. વિસ્તારમાં ભારતીય મિશનો અને પોસ્ટ્સ 24 કલાક હેલ્પલાઈન ચલાવે છે, ભારતીય સમુદાય સાથે સંપર્કમાં રહે છે અને અદ્યતન સલાહ આપે છે. તેઓ સ્થાનિક અધિકારીઓ સાથે સંપર્કમાં રહીને અટવાયેલા ભારતીયો અને ટૂંકા સમયના મુલાકાતીઓને વિઝા સપોર્ટ, લોજિસ્ટિક મદદ અને ટ્રાન્ઝિટ સુવિધા આપે છે. ભારતીય સીફારર્સને મદદ માટે પોર્ટ્સ, શિપિંગ અને વોટરવેઝ મંત્રાલય સાથે સંકલન થઈ રહ્યું છે. 28 ફેબ્રુઆરી 2026થી પશ્ચિમ એશિયા અને ગલ્ફ વિસ્તારમાંથી આશરે 2,20,000 મુસાફરો ભારત પરત આવ્યા છે.

