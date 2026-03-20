હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ફસાયેલા ભારતીય જહાજના કેપ્ટનનું અવસાન, પરિવારે મૃતદેહ તાત્કાલિક સ્વદેશ પરત મોકલવાની માંગ કરી

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ફસાયેલા જહાજના કેપ્ટન રાકેશ રંજન સિંહનું સારવારમાં વિલંબને કારણે મૃત્યુ થયું છે.

કેપ્ટન રાકેશ રંજન (ફાઈલ ફોટો, ETV Bharat)
Published : March 20, 2026 at 1:59 PM IST

રાંચી : ઝારખંડની રાજધાની રાંચીના રહેવાસી અને મર્ચન્ટ નેવીના અનુભવી 47 વર્ષીય જહાજ કેપ્ટન રાકેશ રંજન સિંહનું અવસાન થયું છે. તેઓ હૃદયરોગના હુમલાનો ભોગ બન્યા હોવાનું જાણવા મળે છે. તેઓ "અવાના" જહાજમાં સેવા આપી રહ્યા હતા, જે પશ્ચિમ એશિયામાં ઈરાન-ઈઝરાયલ તણાવને કારણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ફસાઈ ગયું હતું. રાંચીમાં તેમનો પરિવાર આ દુ:ખદ ઘટના પર શોક વ્યક્ત કરી રહ્યો છે.

કેપ્ટન રાકેશ 2 ફેબ્રુઆરીએ રાંચીથી દુબઈ પહોંચ્યા હતા

અહેવાલો અનુસાર, કેપ્ટન રાકેશ રંજન સિંહ 2 ફેબ્રુઆરીના રોજ રાંચીથી દુબઈ જવા રવાના થયા હતા અને રજા પછી "અવાના" જહાજમાં જોડાયા હતા. જહાજ તેલ લેવા માટે હોર્મુઝની સામુદ્રધુની તરફ ગયું હતું. લોડિંગ પછી, તે 1 માર્ચે ભારત માટે રવાના થયું હતું. જોકે, આ પ્રદેશમાં તણાવ અને યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિઓને કારણે, જહાજ દરિયામાં રોકાયેલું હતું. જહાજ દુબઈથી આશરે 60 કિલોમીટર દૂર આશરે 18 થી 20 દિવસ સુધી લંગરાયેલું રહ્યું.

રાકેશ રંજન ઉપરાંત, જહાજમાં 35 લોકો સવાર

અહેવાલ મુજબ કેપ્ટન રાકેશ રંજન સિંહ ઉપરાંત, લગભગ 35 અન્ય સ્ટાફ સભ્યો જહાજમાં હતા. લાંબા દરિયાઈ સમય અને તણાવપૂર્ણ પરિસ્થિતિઓને કારણે, કેપ્ટન રાકેશ સિંહની તબિયત 18 માર્ચે અચાનક બગડી ગઈ. પરિસ્થિતિ ગંભીર બનતી જોઈને, જહાજ પરના જુનિયર અધિકારીઓએ દુબઈ એટીસીનો સંપર્ક કર્યો અને એર એમ્બ્યુલન્સની વિનંતી કરી. જોકે, વિસ્તારમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે, એર એમ્બ્યુલન્સની પરવાનગી નકારી કાઢવામાં આવી હતી.

હોસ્પિટલ પહોંચવામાં વિલંબ

ત્યારબાદ તેમને જહાજમાંથી બોટ દ્વારા દુબઈ કિનારે લઈ જવામાં આવ્યા. જોકે, તબીબી સારવારમાં વિલંબ થવાથી તેમનું મૃત્યુ થયું. હોસ્પિટલ પહોંચતા પહેલા જ તેમને હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યો અને તેમનું અવસાન થયું. તેમનો મૃતદેહ હાલમાં દુબઈની શેખ રશીદ હોસ્પિટલના શબઘરમાં રાખવામાં આવ્યો છે. તેમના મૃતદેહને ભારત પરત લાવવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. કેપ્ટન રાકેશ રંજન સિંહનો પરિવાર રાંચીના અરગોરામાં વસુંધરા એપાર્ટમેન્ટમાં રહે છે. તેઓ મૂળ બિહારના નાલંદા જિલ્લાના બિહાર શરીફના વતની હતા.

મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી: પરિવાર

પરિવારના સભ્યોએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે તેમના મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી અસ્પષ્ટ છે. જોકે પ્રારંભિક અહેવાલો હૃદયરોગના હુમલાનું સૂચન કરે છે, પરિવાર તેમના સ્વાસ્થ્યને કયા સંજોગોમાં બગાડ્યું તે અંગે અનિશ્ચિત છે અને સંપૂર્ણ સત્ય જાણવા માંગે છે. એવું અહેવાલ છે કે કેપ્ટન રાકેશ રંજન સિંહ તેમની પત્ની અને બે નાના બાળકોને છોડી ગયા છે. આખો પરિવાર રાંચીમાં સાથે રહેતો હતો. તેમના અચાનક અવસાનથી પરિવાર શોકમાં ડૂબી ગયો છે અને બાળકોના ભવિષ્ય વિશે ચિંતાઓ વધી ગઈ છે.

ETV ભારત ટીમે રાંચીમાં તેમના પરિવાર સાથે વાત કરી. તેમના મોટા ભાઈ ઉમેશ કુમારે જણાવ્યું કે કેપ્ટન રાકેશ રંજન એક હિંમતવાન, શિસ્તબદ્ધ અને આધ્યાત્મિક વ્યક્તિ હતા. તેમણે કેન્દ્ર સરકારને તેમના મૃતદેહને ભારત પરત લાવવા અને પરિવારને શક્ય તેટલી બધી સહાય પૂરી પાડવા અપીલ કરી.

કેપ્ટન રાકેશના મિત્ર કેપ્ટન સંજીવે માહિતી આપી

કેપ્ટન રાકેશ રંજનના નજીકના મિત્ર અને મર્ચન્ટ નેવીના 28 વર્ષના અનુભવી કેપ્ટન સંજીવ કુમારે આ ઘટના પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો. તેમણે કહ્યું કે આ સમગ્ર મામલે કંપનીની કેટલીક જવાબદારી છે. તેમનું માનવું છે કે જો સમયસર યોગ્ય તબીબી સંભાળ પૂરી પાડવામાં આવી હોત તો કેપ્ટનનો જીવ બચાવી શકાયો હોત. તેમણે પરિવાર માટે સરકાર અને કંપની બંને પાસેથી નાણાકીય અને માનવતાવાદી સહાયની માંગ કરી છે.

કેપ્ટન રાકેશ મૂળ બિહારના નાલંદાના વતની હતા

કેપ્ટન સિંહના સસરાએ પણ ભીની આંખો સાથે તેમની યાદો શેર કરી. તેમણે કહ્યું કે રાકેશ એક જવાબદાર પરિવારનો માણસ હતો અને હંમેશા પોતાની ફરજોને પ્રાથમિકતા આપતો હતો. તેમનું અકાળે અવસાન સમગ્ર પરિવાર માટે એક ન ભરવાપાત્ર નુકસાન છે. અહેવાલો અનુસાર, દુબઈથી ભારત લાવતાની સાથે જ, તેને પહેલા પટના એરપોર્ટ લઈ જવામાં આવશે. ત્યાંથી, તેને નાલંદા જિલ્લાના બિહાર શરીફ લઈ જવામાં આવશે, જ્યાં તેમનું પૈતૃક ઘર છે, જ્યાં અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે.

આ ઘટના માત્ર એક પરિવાર માટે ઊંડો આઘાત જ નથી, પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય પાણીમાં ખતરનાક પરિસ્થિતિઓમાં કામ કરતા મર્ચન્ટ નેવીમાં સેવા આપતા ભારતીયો દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા પડકારોને પણ ઉજાગર કરે છે. યુદ્ધ અને તણાવના સમયમાં તેમની સલામતી અને આરોગ્યસંભાળ અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે.

હાલમાં, રાંચી અને બિહાર બંનેમાં શોકનું વાતાવરણ છે. પરિવાર, મિત્રો અને પરિચિતો કેપ્ટન રાકેશ રંજન સિંહને આંસુભરી આંખોથી યાદ કરી રહ્યા છે અને તેમના પાર્થિવ દેહની ભારત પહોંચવાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.

