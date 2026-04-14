ETV Bharat / bharat

પશ્ચિમ એશિયાના તણાવ વચ્ચે હોર્મુઝ જળમાર્ગ પાર કરી 'Jag Vikram' 20400 ટન LPG લઈને કંડલા પહોંચવાની તૈયારમાં

ઈરાન-અમેરિકા તણાવ વચ્ચે વિશ્વના સૌથી જોખમી દરિયાઈ માર્ગમાંથી ભારતીય જહાજનું સુરક્ષિત પસાર થવું એ ભારતીય નૌકા પરિવહન અને રાજદ્વારી સંકલનની મોટી જીત ગણાઈ રહી છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 14, 2026 at 4:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

કંડલા: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા ભૌગોલિક-રાજકીય તણાવ અને અનિશ્ચિતતાના માહોલ વચ્ચે ભારત માટે એક મહત્વપૂર્ણ અને રાહતભર્યા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ભારતીય ધ્વજ ધરાવતું અને પ્રવાહી પેટ્રોલિયમ ગેસ (LPG) નો મોટો જથ્થો લઈને આવી રહેલું જહાજ ‘Jag Vikram’ અત્યંત સંવેદનશીલ ગણાતા હોર્મુઝ જળમાર્ગમાંથી સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત રીતે પસાર થઈ ગયું છે.

આ જહાજ હવે ગુજરાતના કંડલા બંદર તરફ આગળ વધી રહ્યું છે અને તે 14 એપ્રિલના રોજ કંડલા પહોંચવાની ધારણા છે. જહાજ પોતાની સાથે 20,400 મેટ્રિક ટન જેટલો LPGનો જથ્થો લાવી રહ્યું છે, જે દેશની ઊર્જા સુરક્ષા અને ઘરેલું રસોઈ ગેસના પુરવઠા માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યો છે.

હોર્મુઝ જળમાર્ગ વૈશ્વિક સ્તરે સૌથી વધુ વ્યૂહાત્મક અને સંવેદનશીલ દરિયાઈ માર્ગ તરીકે ઓળખાય છે. વિશ્વનો મોટા ભાગનો ક્રૂડ તેલ અને ગેસનો પુરવઠો આ જ માર્ગ પરથી પસાર થાય છે. હાલમાં ગલ્ફ વિસ્તારમાં વધી રહેલા તણાવ અને અહીં થયેલી લશ્કરી કાર્યવાહીઓને કારણે આ માર્ગ પરથી પસાર થતા જહાજોની સલામતી અંગે વિશ્વભરમાં ચિંતા વ્યાપી ગઈ હતી.

આવી વિકટ પરિસ્થિતિમાં પણ ‘Jag Vikram’નું સંપૂર્ણ સુરક્ષિત રીતે આ માર્ગ પાર કરી લેવું એ ભારત માટે એક અત્યંત સકારાત્મક અને વિશ્વાસ વધારનાર સંકેત માનવામાં આવી રહ્યું છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, જહાજે 11 એપ્રિલના રોજ હોર્મુઝ જળમાર્ગ સફળતાપૂર્વક પાર કરી લીધો હતો અને ત્યારથી તે સતત કંડલા બંદર તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.

આ જહાજમાં કુલ 24 ભારતીય નાવિકો (ક્રૂ મેમ્બર્સ) સવાર છે અને તેઓ તમામ સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત હોવાનું સત્તાવાર રીતે જાણવા મળ્યું છે. ગલ્ફ વિસ્તારમાં યુદ્ધ જેવા હાલાત હોવા છતાં ભારતીય નાવિકોની સલામતી જાળવવામાં અને જહાજને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં ભારતીય તંત્રને મળેલી આ સફળતા દેશની ક્ષમતા દર્શાવે છે.

આ સમગ્ર સફર દરમિયાન કોઈપણ પ્રકારની અનિચ્છનીય કે અપ્રિય ઘટના નોંધાઈ નથી, જે વર્તમાન સંકટગ્રસ્ત પરિસ્થિતિમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ગણાય છે.

‘Jag Vikram’ દ્વારા લાવવામાં આવી રહેલો 20,400 મેટ્રિક ટન LPGનો જથ્થો ભારતના ઊર્જા ક્ષેત્રમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપશે અને ઘરેલું ગેસ સિલિન્ડરોની અવિરત ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવામાં મદદરૂપ થશે. ગલ્ફ વિસ્તારમાં અસ્થિરતા અને અનિશ્ચિતતાના વાદળો હોવા છતાં આટલો મોટો જથ્થો સમયસર અને સુરક્ષિત રીતે દેશમાં પહોંચી રહ્યો છે તે દર્શાવે છે કે ભારત પોતાની આંતરરાષ્ટ્રીય સપ્લાય ચેઈનને ખૂબ જ મજબૂત અને કુશળતાપૂર્વક સંચાલિત કરી રહ્યું છે.

ખાસ કરીને જ્યારે વૈશ્વિક સ્તરે ઊર્જા પુરવઠાના ભાવ અને ઉપલબ્ધતા અંગે અનિશ્ચિતતા પ્રવર્તી રહી હોય ત્યારે આવા સુરક્ષિત આગમન દેશની અદ્યતન તૈયારીઓ અને મજબૂત સંકલન ક્ષમતાનું પ્રતિબિંબ બની રહે છે.

આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ માત્ર એક જહાજના આગમન પૂરતો સીમિત ન રહેતા, તે ભારતની દૂરંદેશીપૂર્ણ વ્યૂહાત્મક યોજના, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કરવામાં આવેલા અસરકારક રાજદ્વારી સંકલન અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાની અસરકારકતાને પણ ઉજાગર કરે છે.

‘Jag Vikram’નું કંડલા બંદરે આગમન હવે માત્ર ઔપચારિકતા બની ગયું છે, પરંતુ તેની પાછળ રહેલી જોખમી છતાં સફળ સફર દેશ માટે એક મોટી સિદ્ધિ તરીકે જોવામાં આવી રહી છે. આ રીતે ગલ્ફ વિસ્તારમાં ચાલી રહેલા તણાવ અને યુદ્ધના માહોલ વચ્ચે પણ ભારતે પોતાની ઊર્જા પુરવઠાની સ્થિરતા અને સાતત્યતા જાળવી રાખી છે. ‘Jag Vikram’નું સુરક્ષિત આગમન આ જ સ્થિરતા અને સ્વાવલંબનનું એક મજબૂત પ્રતીક બનીને ઉભરી આવ્યું છે.

TAGGED:

JAG VIKRAM LPG VESSEL KUTCH
STRAIT HORMUZ PASSAGE
INDIAN LPG CARRIER
KANDLA PORT ARRIVAL
JAG VIKRAM HORMUZ

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.