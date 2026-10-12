સાઉદીના રિયાધ એરપોર્ટ પર હુમલામાં ઘાયલ ભારતીયનું મોત, મૃતકોની સંખ્યા વધીને 13 થઇ
નવી દિલ્હીએ જણાવ્યું કે ગલ્ફ દેશમાં નાગરિકો પર થતા વારંવારના હુમલા મંજૂર નથી અને તેને તરત જ બંધ કરવા જોઇએ.
Published : October 12, 2026 at 6:53 AM IST
નવી દિલ્હી: સાઉદી અરબમાં ભારતીય દૂતાવાસે જણાવ્યું કે એક દિવસ પહેલા રિયાધ એરપોર્ટ પર થયેલા હુમલામાં ઘાયલ થયા બાદ એક નાગરિકનું મોત થયું છે.
દૂતાવાસે X પર પોસ્ટ કરવામાં આવેલા નિવેદનમાં લખ્યુ, "ખબર પડી છે કે રિયાધ હુમલામાં એક ભારતીય નાગરિકનું આજે દુર્ભાગ્યથી મોત થયું છે. અમે મૃતકોના પરિવાર પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરીએ છીએ."
સરકારે રિયાધમાં સાઉદી અરબના ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર થયેલા હુમલાની નિંદા કરી છે જેમાં 13 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 300થી વધુ ઘાયલ થયા હતા. નવી દિલ્હીએ ગલ્ફ દેશમાં નાગરિકો અને સિવિલિયન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર વારંવાર થતા હુમલા પર કહ્યું કે, આ મંજૂર નથી અને તેને તરત જ બંધ કરવા જોઇએ.
Update regarding Riyadh Airport attack on October 10. It is learnt that one Indian national injured in the Riyadh attack has unfortunately lost his life today. We convey our heartfelt condolences to the family of the deceased. We are in touch with the family and will provide all support for ensuring the early repatriation of mortal remains. @MEAIndia— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) October 11, 2026
વિદેશ મંત્રાલય (MEA)એ એક નિવેદનમાં કહ્યું, "અમે છેલ્લા કેટલાક દિવસમાં રિયાધના કિંગ ખાલિદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર થતા વારંવારના હુમલાની નિંદા કરીએ છીએ જેમાં 01 ઓક્ટોબરનો કાયરતાપૂર્ણ હુમલો પણ સામેલ છે જેમાં કેટલાક લોકોના જીવ ગયા છે અને કેટલાક લોકો ઘાયલ થયા છે તેમજ પ્રોપર્ટીને પણ નુકસાન થયું છે."
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું, "અમે મૃતકોના પરિવાર પ્રત્યે ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરીએ છીએ અને ઘાયલ લોકોના જલદી સ્વસ્થ થવાની પ્રાર્થના કરીએ છીએ." સાઉદી અરબે આ હુમલા માટે હુથી ઉગ્રવાદીઓને જવાબદાર ઠેરવ્યા છે.
વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું, "અમે સાઉદી અરબના લોકો અને સરકાર સાથે સાર્વભૌમત્વની રક્ષા કરવા મામલે એકતા વ્યક્ત કરીએ છીએ અને આશા રાખીએ છીએ કે આ ક્ષેત્રમાં શક્ય તેટલી વહેલી તકે શાંતિ અને સામાન્ય સ્થિતિ પુન:સ્થાપિત થશે."
Embassy of India, Riyadh has been following up on the dastardly attack on Riyadh airport yesterday in which 12 people unfortunately died and more than 300 were injured. It is learnt that 11 Indians are among those injured in the attack. Embassy has been in touch with local authorities to enquire about their well being. Our officials have also reached out to the hospital authorities. We will provide further updates as they become available. @MEAIndia— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) October 11, 2026
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટમાં, સાઉદી અરબમાં ભારતીય દૂતાવાસે કહ્યું કે હુમલામાં ઘાયલ થયેલા લોકોમાં 11 ભારતીય પણ સામેલ છે. દૂતાવાસે કહ્યું, "દૂતાવાસ તેમનું સ્વાસ્થ્ય જાણવા માટે સ્થાનિક અધિકારીઓના સંપર્કમાં છે. અમારા અધિકારીઓએ હોસ્પિટલ અધિકારીઓનો સંપર્ક કર્યો છે, જેવા જ તે ઉપલબ્ધ હશે અમે આગળની અપડેટ આપીશું."
સાઉદી જનરલ ઓથોરિટી ઓફ સિવિલ એવિએશન દ્વારા જાહેર આંકડા અનુસાર, શનિવાર બપોરે હુમલામાં માર્યા ગયેલા 12 પીડિતોમાં ચાર સાઉદી અરબના નાગરિક અને આઠ વિદેશી નાગરિક સામેલ હતા જેમાંથી બે બાંગ્લાદેશ, 1-1 યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ઇજિપ્ત, જોર્ડન, સીરિયા, પેલેસ્ટાઇન અને સુદાનના હતા. મેડિકલ સ્ટાફ કેટલીક હોસ્પિટલમાં 309 ઘાયલ લોકોની સારવાર કરી રહ્યું છે જેમાંથી કેટલાકની સ્થિતિ ગંભીર જણાવાઇ રહી છે.
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