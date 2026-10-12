ETV Bharat / bharat

સાઉદીના રિયાધ એરપોર્ટ પર હુમલામાં ઘાયલ ભારતીયનું મોત, મૃતકોની સંખ્યા વધીને 13 થઇ

નવી દિલ્હીએ જણાવ્યું કે ગલ્ફ દેશમાં નાગરિકો પર થતા વારંવારના હુમલા મંજૂર નથી અને તેને તરત જ બંધ કરવા જોઇએ.

10 ઓક્ટોબરના રોજ સાઉદીના રિયાધ એરપોર્ટ પર હુમલો થયો હતો
10 ઓક્ટોબરના રોજ સાઉદીના રિયાધ એરપોર્ટ પર હુમલો થયો હતો (AP/ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 12, 2026 at 6:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: સાઉદી અરબમાં ભારતીય દૂતાવાસે જણાવ્યું કે એક દિવસ પહેલા રિયાધ એરપોર્ટ પર થયેલા હુમલામાં ઘાયલ થયા બાદ એક નાગરિકનું મોત થયું છે.

દૂતાવાસે X પર પોસ્ટ કરવામાં આવેલા નિવેદનમાં લખ્યુ, "ખબર પડી છે કે રિયાધ હુમલામાં એક ભારતીય નાગરિકનું આજે દુર્ભાગ્યથી મોત થયું છે. અમે મૃતકોના પરિવાર પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરીએ છીએ."

સરકારે રિયાધમાં સાઉદી અરબના ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર થયેલા હુમલાની નિંદા કરી છે જેમાં 13 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 300થી વધુ ઘાયલ થયા હતા. નવી દિલ્હીએ ગલ્ફ દેશમાં નાગરિકો અને સિવિલિયન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર વારંવાર થતા હુમલા પર કહ્યું કે, આ મંજૂર નથી અને તેને તરત જ બંધ કરવા જોઇએ.

વિદેશ મંત્રાલય (MEA)એ એક નિવેદનમાં કહ્યું, "અમે છેલ્લા કેટલાક દિવસમાં રિયાધના કિંગ ખાલિદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર થતા વારંવારના હુમલાની નિંદા કરીએ છીએ જેમાં 01 ઓક્ટોબરનો કાયરતાપૂર્ણ હુમલો પણ સામેલ છે જેમાં કેટલાક લોકોના જીવ ગયા છે અને કેટલાક લોકો ઘાયલ થયા છે તેમજ પ્રોપર્ટીને પણ નુકસાન થયું છે."

નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું, "અમે મૃતકોના પરિવાર પ્રત્યે ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરીએ છીએ અને ઘાયલ લોકોના જલદી સ્વસ્થ થવાની પ્રાર્થના કરીએ છીએ." સાઉદી અરબે આ હુમલા માટે હુથી ઉગ્રવાદીઓને જવાબદાર ઠેરવ્યા છે.

વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું, "અમે સાઉદી અરબના લોકો અને સરકાર સાથે સાર્વભૌમત્વની રક્ષા કરવા મામલે એકતા વ્યક્ત કરીએ છીએ અને આશા રાખીએ છીએ કે આ ક્ષેત્રમાં શક્ય તેટલી વહેલી તકે શાંતિ અને સામાન્ય સ્થિતિ પુન:સ્થાપિત થશે."

સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટમાં, સાઉદી અરબમાં ભારતીય દૂતાવાસે કહ્યું કે હુમલામાં ઘાયલ થયેલા લોકોમાં 11 ભારતીય પણ સામેલ છે. દૂતાવાસે કહ્યું, "દૂતાવાસ તેમનું સ્વાસ્થ્ય જાણવા માટે સ્થાનિક અધિકારીઓના સંપર્કમાં છે. અમારા અધિકારીઓએ હોસ્પિટલ અધિકારીઓનો સંપર્ક કર્યો છે, જેવા જ તે ઉપલબ્ધ હશે અમે આગળની અપડેટ આપીશું."

સાઉદી જનરલ ઓથોરિટી ઓફ સિવિલ એવિએશન દ્વારા જાહેર આંકડા અનુસાર, શનિવાર બપોરે હુમલામાં માર્યા ગયેલા 12 પીડિતોમાં ચાર સાઉદી અરબના નાગરિક અને આઠ વિદેશી નાગરિક સામેલ હતા જેમાંથી બે બાંગ્લાદેશ, 1-1 યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ઇજિપ્ત, જોર્ડન, સીરિયા, પેલેસ્ટાઇન અને સુદાનના હતા. મેડિકલ સ્ટાફ કેટલીક હોસ્પિટલમાં 309 ઘાયલ લોકોની સારવાર કરી રહ્યું છે જેમાંથી કેટલાકની સ્થિતિ ગંભીર જણાવાઇ રહી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

RIYADH ATTACK INDIAN DEATH
RIYADH AIRPORT ATTACK
INDIAN DIES RIYADH AIRPORT ATTACK
SOUDI ARAB RIYADH AIRPORT
INDIAN DIES RIYADH AIRPORT ATTACK

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.