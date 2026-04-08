ખરીફ ઋતુ 2026 માટે કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે ફોસ્ફેટ અને પોટાશ ખાતરો માટે પોષક તત્વો આધારિત સબસિડી દરોને આપી મંજૂરી

ખેડૂતોને ડીએપી અને એનપીકે સહિત 28 પ્રકારના ખાતરો સસ્તા મળશે, ફોસ્ફેટ-પોટેશિયમ ખાતરો પર સબસિડી દરો નક્કી કરાયા.

અશ્વિની વૈષ્ણવ, કેન્દ્રીય મંત્રી (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 8, 2026 at 9:35 PM IST

નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે ખરીફ સીઝન 2026 માટે ફોસ્ફેટ અને પોટેશિયમ (P&K) ખાતરો પર પોષક તત્વ આધારિત સબસિડી (NBS) દરોને મંજૂરી આપી છે. આ સાથે જ મંત્રીમંડળે જયપુર મેટ્રોના બીજા તબક્કાની પણ હા પાડી છે.

ખાતર સબસિડીના દરો નક્કી

કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે ખરીફ સીઝન 2026 માટે અંદાજિત બજેટી જરૂરિયાત આશરે 41,533.81 કરોડ રૂપિયા રહેશે. આ રકમ ખરીફ સીઝન 2025ના બજેટ (37,216.15 કરોડ) કરતાં આશરે 4,317 કરોડ રૂપિયા વધારે છે. ડીએપી અને એનપીકે ગ્રેડ સહિત ફોસ્ફેટ-પોટેશિયમ ખાતરો પર સબસિડી 1 એપ્રિલ 2026થી 30 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી લાગુ રહેશે.

ખેડૂતોને સસ્તા ખાતરો ઉપલબ્ધ કરાવવા સરકાર પ્રતિબદ્ધ

સરકાર ખાતર ઉત્પાદકો અને આયાતકારો મારફતે કિસાનોને ડીએપી સહિત 28 શ્રેણીઓના ફોસ્ફેટ અને પોટેશિયમ ખાતરો રાહતકીય દરે ઉપલબ્ધ કરાવી રહી છે. આ સબસિડી 1 એપ્રિલ 2010થી રાષ્ટ્રીય ઉપજ નીતિ (NBS) યોજના હેઠળ આવે છે. યુરિયા, ડીએપી, એમઓપી અને સલ્ફર જેવા ખાતરોની આંતરરાષ્ટ્રીય કિંમતોમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, તેમ છતાં સરકાર ખેડૂતોને કિફાયતી ભાવે ખાતરો પૂરા પાડવા પ્રતિબદ્ધ છે.

જયપુર મેટ્રોના બીજા તબક્કાને મંજૂરી

કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે જયપુર મેટ્રો પ્રોજેક્ટના બીજા તબક્કાને પણ મંજૂરી આપી છે. આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ 41 કિલોમીટર લાંબો પરિપથ હશે, જેમાં 36 સ્ટેશનો સામેલ હશે. તેની કુલ કિંમત 13,037.66 કરોડ રૂપિયા થશે. પ્રહ્લાદપુરાથી તોડી મોડ સુધીનો ઉત્તર-દક્ષિણ કોરિડોર સીતાપુરા ઔદ્યોગિક વિસ્તાર, વીકેઆઈએ, જયપુર હવાઈ મથક, ટોંક રોડ, એસએમએસ હોસ્પિટલ અને સ્ટેડિયમ, અંબાબારી તેમજ વિદ્યાધર નગર જેવા મુખ્ય કેન્દ્રોને જોડશે.

ભૂગર્ભ સ્ટેશન અને અમલીકરણ

આ કોરિડોરમાં હવાઈ મથક વિસ્તારમાં ભૂગર્ભ સ્ટેશનનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ પ્રોજેક્ટનો અમલ રાજસ્થાન મેટ્રો રેલ નિગમ લિમિટેડ (આરએમઆરસીએલ) કરશે, જે ભારત સરકાર અને રાજસ્થાન સરકારનું સંયુક્ત સાહસ છે. આ બંને નિર્ણયોથી ખેડૂતો અને શહેરી વિકાસ બંને ક્ષેત્રોને મોટો ફાયદો થવાની અપેક્ષા છે.

