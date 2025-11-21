દુબઈ એર શો દરમિયાન એક ભારતીય ફાઇટર જેટ તેજસ ક્રેશ
શુક્રવારે દુબઈ એર શોમાં ફ્લાઇટ ડિસ્પ્લે દરમિયાન એક ભારતીય તેજસ ફાઇટર જેટ ક્રેશ થયું.
November 21, 2025
November 21, 2025
દુબઈ/નવી દિલ્હી: દુબઈ એર શોમાં પ્રદર્શનમાં ભાગ લેતું એક તેજસ વિમાન શુક્રવારે બપોરે ક્રેશ થયું, સમાચાર એજન્સી એપી અનુસાર. HAL-નિર્મિત વિમાન સ્થાનિક સમય મુજબ બપોરે 2:10 વાગ્યે મોટી ભીડ સામે હવાઈ પ્રદર્શન કરતી વખતે ક્રેશ થયું. આ અકસ્માતમાં પાઇલટનું મૃત્યુ થયું.
એરપોર્ટ નજીક ક્રેશ સ્થળ પરથી ગાઢ કાળો ધુમાડો નીકળતો જોવા મળ્યો, જેના કારણે શો જોવા માટે ભેગા થયેલા બાળકો સાથેના પરિવારો સહિત દર્શકોમાં ગભરાટ ફેલાયો. હજુ સુધી સ્પષ્ટ નથી કે પાઇલટ ટકરાતા પહેલા બહાર નીકળી શક્યો કે નહીં. કટોકટી ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા પછી અધિકારીઓએ હજુ સુધી વધુ વિગતો જાહેર કરી નથી.
VIDEO | Dubai: A Tejas fighter jet taking part in the Dubai Air Show nosedived during an aerial display and crashed this afternoon. The HAL-manufactured aircraft went down around 02:10 pm local time while performing manoeuvres in front of a large audience. An official statement… pic.twitter.com/9MfLJgYeen— Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2025
આ ઘટના અંગે, ભારતીય વાયુસેનાએ જણાવ્યું હતું કે, "આજે દુબઈ એર શોમાં હવાઈ પ્રદર્શન દરમિયાન IAF તેજસ વિમાન ક્રેશ થયું. પાઇલટને જીવલેણ ઇજાઓ થઈ છે. ભારતીય વાયુસેના જાનહાનિ પર ખૂબ જ દુઃખ વ્યક્ત કરે છે અને આ દુઃખની ઘડીમાં શોકગ્રસ્ત પરિવાર સાથે ઉભું છે. અકસ્માતનું કારણ નક્કી કરવા માટે કોર્ટ ઓફ ઇન્ક્વાયરીની રચના કરવામાં આવી રહી છે."
ANI, ખલીજ ટાઇમ્સને ટાંકીને અહેવાલ આપે છે કે ફાઇટર જેટ ટેકઓફ કર્યા પછી તરત જ ક્રેશ થયું હતું. ઓનલાઈન શેર કરાયેલા ફોટા અને વીડિયોમાં ગ્રાઉન્ડેડ એરક્રાફ્ટમાંથી કાળા ધુમાડાના ગોટેગોટા નીકળતા જોવા મળ્યા. ન્યૂઝ આઉટલેટે એક પ્રત્યક્ષદર્શીને ટાંકીને કહ્યું, "વિમાન ઉડાન ભરતાની સાથે જ ક્રેશ થયું. મને ખાતરી નથી કે તે કયું વિમાન હતું."
An IAF Tejas aircraft met with an accident during an aerial display at the Dubai Air Show today. The pilot sustained fatal injuries in the accident. Indian Air Force deeply regrets the loss of life and stands firmly with the bereaved family in this time of grief. A court of… https://t.co/vDvSuwvdOf pic.twitter.com/B7FG0CxgIp— ANI (@ANI) November 21, 2025
અન્ય એક પ્રત્યક્ષદર્શીએ જણાવ્યું કે હેલિકોપ્ટર અને અગ્નિશામકો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. તેમણે ઉમેર્યું, "હવે બધું સ્પષ્ટ છે. આખી ઘટના લગભગ 45 મિનિટમાં સંભાળી લેવામાં આવી હતી. અમને ખાતરી નથી કે કાર્યક્રમ ફરી શરૂ થશે કે નહીં." ગલ્ફ ન્યૂઝે અહેવાલ આપ્યો છે કે શોને અસ્થાયી રૂપે અટકાવવામાં આવ્યો હતો અને મુલાકાતીઓને પ્રદર્શન વિસ્તારમાં પાછા મોકલવામાં આવ્યા હતા. આ બ્રેકિંગ ન્યૂઝ છે, અને વિગતો ટૂંક સમયમાં પૂરી પાડવામાં આવશે.
તેજસ શું છે?
તેજસ એ 4.5-જનરેશનનું ફાઇટર એરક્રાફ્ટ છે જે આક્રમક હવાઈ સપોર્ટ, ક્લોઝ કોમ્બેટ અને ગ્રાઉન્ડ એટેક મિશનને હેન્ડલ કરવા માટે રચાયેલ છે. બહુવિધ ઉપયોગો માટે રચાયેલ, તે ગ્રાઉન્ડ અને મેરીટાઇમ બંને કામગીરી કરવા માટે એન્જિનિયર્ડ છે, જે તેને ભારતના સૌથી વધુ અનુકૂલનશીલ સ્વદેશી પ્લેટફોર્મમાંથી એક બનાવે છે.
તેજસ પરિવારમાં વાયુસેના અને નૌકાદળ બંને માટે સિંગલ-સીટ ફાઇટર વેરિયન્ટ્સ, તેમજ દરેક સેવા માટે ટ્વીન-સીટ ટ્રેનર વર્ઝનનો સમાવેશ થાય છે. HAL વેબસાઇટ પરની માહિતી અનુસાર, આ સૌથી અદ્યતન સંસ્કરણ, LCA Mk1A છે, જેમાં લડાઇ ક્ષમતા અને ટકી રહેવાની ક્ષમતા વધારવા માટે મોટા અપગ્રેડનો સમાવેશ થાય છે.
તેમાં AESA રડાર, રડાર ચેતવણી અને સ્વ-સુરક્ષા જામિંગ સાથેનો એક અદ્યતન ઇલેક્ટ્રોનિક યુદ્ધ સ્યુટ, ડિજિટલ મેપ જનરેટર, સ્માર્ટ મલ્ટિફંક્શન ડિસ્પ્લે, સંયુક્ત પૂછપરછ કરનાર અને ટ્રાન્સપોન્ડર સિસ્ટમ અને આધુનિક રેડિયો અલ્ટિમીટર, તેમજ ઘણી અન્ય અદ્યતન સિસ્ટમો છે જે તેના ઓપરેશનલ પ્રદર્શનને વધારે છે.
