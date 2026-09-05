દેશના વર્કફોર્સમાં 40% મહિલાઓ; શહેરની મહિલા નોકરીમાં પાછળ, ગામની દીકરીઓ મહેનતમાં સૌથી આગળ
લગભગ 20 કરોડ મહિલાઓ દેશના સક્રિય શ્રમબળનો ભાગ છે. જોકે, શહેરી મહિલાઓની તુલનામાં ગ્રામીણ મહિલાઓની ભાગીદારી વધુ છે.
Published : September 5, 2026 at 8:29 PM IST
હૈદરાબાદ: જે મહિલાઓ એક સમયે ઘર સુધી મર્યાદિત અને હાંસિયામાં ધકેલાઈ ગયેલી હતી, તેઓ હવે આગળ વધી રહી છે. અગાઉ ઘર અને કૌટુંબિક જીવનની ચાર દિવાલો સુધી મર્યાદિત મહિલાઓ હવે શિક્ષણ, વ્યવસાય, રાજકારણ અને અન્ય દરેક ક્ષેત્રમાં પોતાની છાપ છોડી રહી છે. આ પરિવર્તન દર્શાવે છે કે જ્યારે તક આપવામાં આવે છે, ત્યારે મહિલાઓ પોતાની ક્ષમતાઓ સાબિત કરી શકે છે; ડેટા પણ આ વાતને સમર્થન આપે છે.
પીરિયડિક લેબર ફોર્સ સર્વે (PLFS) અનુસાર, ભારતનો મહિલા શ્રમ બળ ભાગીદારી દર (FLFPR) 2017-18 માં 23.3% થી વધીને 2025 માં લગભગ 40% થયો છે. આનો અર્થ એ થયો કે દેશના સક્રિય કાર્યબળનો ભાગ આશરે 200 મિલિયન મહિલાઓ છે. જો કે, શહેરી સમકક્ષોની તુલનામાં ગ્રામીણ મહિલાઓ આ ભાગીદારીમાં મોટો હિસ્સો ધરાવે છે. ચાલો ETV ભારત રિપોર્ટમાં આ પાછળના કારણો શોધીએ.
મહિલા કાર્યબળ બમણું થયું: શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય અનુસાર, મહિલા શ્રમ બળ ભાગીદારી દર (FLFPR) 2017-18માં 23.3% થી વધીને 2024-25 માં 40% થયો છે. આ દર્શાવે છે કે સાત વર્ષના સમયગાળામાં કામ કરતી મહિલાઓની સંખ્યા લગભગ બમણી થઈ ગઈ છે. નોંધપાત્ર રીતે, શહેરી વિસ્તારોની તુલનામાં ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં મહિલાઓની ભાગીદારી નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે.
ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં કાર્યબળમાં મહિલાઓનો હિસ્સો 38% છે, જ્યારે શહેરી વિસ્તારોમાં, આ આંકડો લગભગ 25% છે. મોટાભાગની ગ્રામીણ મહિલાઓ કૃષિ અથવા સંલગ્ન પ્રવૃત્તિઓમાં રોકાયેલી છે. મહિલાઓ કૃષિ કાર્યબળમાં આશરે 50% હિસ્સો ધરાવે છે. તેનાથી વિપરીત, - જેમ કે ઉદ્યોગ અને સેવાઓ જેવા ઉચ્ચ વેતન અને ઔપચારિક રોજગાર પ્રદાન કરતા ક્ષેત્રોમાં મહિલાઓનો હિસ્સો 25% કરતા ઓછો છે. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ઉચ્ચ FLFPR કૃષિ અને ઘરેલુ ઉદ્યોગોમાં જોડાણના કારણે છે. તેનાથી વિપરીત, શહેરોમાં નીચું FLFPR યોગ્ય નોકરીઓનો અભાવ, સામાજિક ધોરણો અને સલામતીની ચિંતાઓ જેવા પરિબળોને કારણે છે.
દેશના કુલ વર્કફોર્સમાં 20 કરોડ મહિલાઓ: 2018માં દેશના વર્કફોર્સમાં મહિલાઓની સંખ્યા આશરે 10 કરોડ હતી. આ આંકડો હવે વધીને 20 કરોડથી વધુ થઈ ગયો છે. મહિલાઓની ભાગીદારીમાં આ વધારો મોટાભાગે ગ્રામીણ અને કૃષિ ક્ષેત્રોમાંથી થયો છે. 2025 સુધીમાં, દેશના કુલ વર્કફોર્સમાં દર દસ સભ્યોમાંથી ચાર મહિલાઓ હતી. હવે મહિલાઓ દેશના કુલ ઉત્પાદન કાર્યબળના એક તૃતીયાંશથી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે.
આનો અર્થ એ થાય કે મેન્યુફેક્ચરિંગ ક્ષેત્રમાં રોકાયેલી આશરે 2.3 કરોડ મહિલાઓ છે. તેલંગાણા, અરુણાચલ પ્રદેશ અને મણિપુર જેવા રાજ્યોમાં, મહિલાઓ હવે મેન્યુફેક્ચરિંગ કાર્યબળમાં 50% થી વધુ હિસ્સો ધરાવે છે. આર્થિક સર્વેક્ષણના અંદાજો અનુસાર, 2050 સુધીમાં મહિલા શ્રમબળ ભાગીદારી દર 55% સુધી વધારવાનો લક્ષ્યાંક છે.
દેશની મહિલા વર્કફોર્સ, દુનિયાની એવરેજથી ઓછી: વૈશ્વિક સ્તરે, ભારતનો FLFPR વિશ્વ સરેરાશ કરતા નોંધપાત્ર રીતે ઓછો છે. તાજેતરના વર્ષોમાં ઘરેલુ સ્તરે થોડો સુધારો થયો હોવા છતાં, આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો અને સમાન સ્તરના વિકાસ વાળા અન્ય દેશોની તુલનામાં ભારતનો મહિલા વર્કફોર્સની ભાગીદારી વૈશ્વિક સ્તર પર સૌથી ઓછા દરોમાંથી એક છે. આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમ સંગઠન (ILO) અને વિશ્વ બેંકના 2025-26 માટેના ડેટા અનુસાર, કાર્યકારી વયની લગભગ 48.9% મહિલાઓ (15 વર્ષ અને તેથી વધુ) વૈશ્વિક કાર્યબળમાં લે છે. તેનાથી વિપરીત, ભારત માટે આ આંકડો 40% ની આસપાસ રહે છે. પરિણામે, ભારત વૈશ્વિક સરેરાશથી લગભગ 9% પાછળ છે.
G-20 દેશોમાં ભારતનો FLFPR સૌથી ઓછો છે: એક્સિસ બેંકના અહેવાલ મુજબ, G-20 જૂથના રાષ્ટ્રોમાં ભારતનો મહિલા શ્રમ બળ ભાગીદારી દર (FLFPR) સૌથી ઓછો છે. દેશની કામ કરતી મહિલાઓનો નોંધપાત્ર હિસ્સો કૃષિ ક્ષેત્રમાં અથવા બિનવેતન અથવા ઓછી ઉત્પાદકતાવાળા કાર્યમાં રોકાયેલ છે. વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ (WEF) રિપોર્ટના આર્થિક ભાગીદારી સબ-ઇન્ડેક્સમાં ભારત વૈશ્વિક સ્તરે નીચેના પાંચ દેશોમાં સ્થાન ધરાવે છે.
ખેતી અને પશુપાલનમાં ઉચ્ચ મહિલા ભાગીદારી: એકંદર ડેટા સૂચવે છે કે ગ્રામીણ મહિલા કાર્યબળનો સૌથી મોટો હિસ્સો કૃષિ પ્રવૃત્તિઓમાં રોકાયેલ છે. વધુમાં, ડેરી અને પશુપાલનમાં ઉચ્ચ મહિલા ભાગીદારી છે. 'ડેટા ઓફ ઇન્ડિયા'ના અહેવાલ મુજબ, દસમાંથી આઠ મહિલાઓ ડેરી અને પશુપાલન સંબંધિત કાર્યમાં રોકાયેલી છે. આમાં દૂધ ઉત્પાદન, ઘેટાં અને બકરા ઉછેર અને મરઘાં ઉછેર જેવી પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ થાય છે.
છેલ્લા બે દાયકામાં કૃષિ ક્ષેત્રમાં મહિલાઓની ભાગીદારી ઊંચી રહી છે અને તાજેતરના વર્ષોમાં તે તેના ઉચ્ચતમ સ્તર પર પહોંચી છે, કારણ કે કૃષિમાં પુરુષોની ભાગીદારી વધી નથી. આનું મુખ્ય કારણ પુરુષોનું બિન-કૃષિ કાર્ય તરફ સ્થળાંતર છે. પુરુષો ખેતીથી દૂર બાંધકામ, પરિવહન, વેપાર અને અન્ય બિન-કૃષિ પ્રવૃત્તિઓ જેવા ક્ષેત્રોમાં ગયા છે. પરિણામે, પશુપાલન અને ખેતીમાં મહિલાઓનો હિસ્સો વધ્યો છે.
બીડી નિર્માણમાં 91% મહિલા વર્કફોર્સ: બીડી રોલિંગ મુખ્યત્વે મહિલાઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે. કપડા ઉદ્યોગ પછી, તે ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં મહિલાઓનો બીજો સૌથી મોટો રોજગારદાતા છે. દસમાંથી લગભગ નવ બીડી કામદારો મહિલાઓ છે. તેમાંથી મોટાભાગના સ્વ-રોજગાર ધરાવે છે અને ફેક્ટરીઓ કરતાં ઘરેથી કામ કરે છે.
વર્ષ 2000માં, બીડી ઉત્પાદનમાં રોકાયેલા કાર્યબળમાં પુરુષોનો હિસ્સો 20% થી વધુ હતો; જોકે, 2025 સુધીમાં, આ આંકડો ઘટીને માત્ર 9% થઈ ગયો હતો. હકીકતમાં, બીડી ઉત્પાદન ઉદ્યોગ પોતે જ ઘટી રહ્યો છે. ધૂમ્રપાનના દરમાં ઘટાડો, કડક તમાકુ નિયમો અને તમાકુ પ્રક્રિયાના યાંત્રીકરણને કારણે બીડી ઉત્પાદન ઘટી રહ્યું છે.
ગ્રામીણ વિસ્તારોની તુલનામાં શહેરી વિસ્તારોમાં મહિલા કાર્યબળની ભાગીદારી કેમ ઓછી કેમ? ડેટા દર્શાવે છે કે શહેરી વિસ્તારો કરતાં ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં મહિલાઓની કાર્યબળમાં ભાગીદારી વધુ છે. આનું મુખ્ય કારણ બંને ક્ષેત્રો વચ્ચે રોજગારના પ્રકારમાં નોંધપાત્ર તફાવત છે. ગામડાઓમાં, મહિલાઓ ખેતી, ડેરી અથવા પશુપાલન જેવી પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાય છે. તેનાથી વિપરીત, શહેરોમાં મહિલાઓ માટે નિયમિત પગારદાર નોકરી મેળવવી વધુ પડકારજનક હોઈ શકે છે. ખરેખર, બંને વચ્ચે આવક, નોકરીની સુરક્ષા, કામના કલાકો અને સામાજિક સુરક્ષા કવરેજ અંગે નોંધપાત્ર તફાવત છે.
મહિલા રોજગારનો બદલાતો લેન્ડસ્કેપ
- 2018 અને 2024 વચ્ચે મહિલા કાર્યબળ બમણાથી વધુ થયો.
- 2025માં, દર 10 માંથી 4 કામદારો મહિલાઓ હતી.
- ગ્રામીણ વર્કફોર્સમાં મહિલાઓનો હિસ્સો લગભગ 38% છે.
- શહેરી કાર્યબળમાં મહિલાઓનો હિસ્સો લગભગ 25% છે.
- કૃષિ ક્ષેત્રમાં મહિલાઓનો હિસ્સો લગભગ 50% છે.
- ઔદ્યોગિક અને સેવા ક્ષેત્રોમાં મહિલાઓનો હિસ્સો 25% કરતા ઓછો છે.
કયા રાજ્યના વર્કફોર્સમાં મહિલાઓ વધારે, કયામાં ઓછી?: વિવિધ રાજ્યોમાં મહિલાઓની કાર્યબળ ભાગીદારીમાં નોંધપાત્ર અસમાનતા છે. ઉદાહરણ તરીકે, હિમાચલ પ્રદેશ, છત્તીસગઢ અને મેઘાલય જેવા પર્વતીય અને આદિવાસી રાજ્યોમાં ઐતિહાસિક રીતે વધુ મહિલા ભાગીદારી જોવા મળી છે. તેનાથી વિપરીત, તમિલનાડુ, તેલંગાણા, પશ્ચિમ બંગાળ, મહારાષ્ટ્ર અને ગોવા જેવા રાજ્યોમાં, શહેરીકરણ છતાં મહિલાઓનો કાર્યબળ હિસ્સો પ્રમાણમાં ઓછો રહે છે.
ઉચ્ચ પગારવાળી નોકરીઓમાં મહિલાઓનો હિસ્સો: સેવા ક્ષેત્ર પગારદાર રોજગારમાં સૌથી મોટો હિસ્સો ધરાવે છે, જેમાં અડધાથી વધુ કર્મચારીઓ પગારદાર હોદ્દા ધરાવે છે. જોકે, કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામિંગ, નાણાકીય સેવાઓ અને વહીવટી સેવાઓ જેવી ઉચ્ચ પગારવાળી પ્રવૃત્તિઓમાં મહિલાઓ એક તૃતીયાંશ કરતા પણ ઓછી છે. તેનાથી વિપરીત, ઘરેલું કામ, સામાજિક કાર્ય અને આરોગ્યસંભાળ જેવા ક્ષેત્રોમાં મહિલા કર્મચારીઓનું પ્રતિનિધિત્વ વધુ છે.
બ્રિક્સ દેશોમાં મહિલાઓની કાર્યબળ ભાગીદારી: વિશ્વ બેંકના ડેટા અનુસાર, છેલ્લા દાયકામાં બ્રિક્સ દેશોમાં ભારતે મહિલા શ્રમ બળ ભાગીદારીમાં સૌથી નોંધપાત્ર વધારો નોંધાવ્યો છે. 2015 અને 2024 ની વચ્ચે, ભારતમાં મહિલા શ્રમ બળ ભાગીદારી દરમાં 23% થી વધુનો વધારો થયો છે. તેનાથી વિપરીત, બ્રાઝિલ, ચીન અને રશિયામાં આંકડા સ્થિર રહ્યા અથવા થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકામાં નજીવો વધારો નોંધાયો. આ સકારાત્મક વધારો ભારતમાં મહિલાઓના આર્થિક યોગદાનમાં ઝડપી પરિવર્તનને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જે કુશળતા, ધિરાણ અને ઔપચારિક રોજગારની પહોંચને વિસ્તૃત કરતી નીતિગત પહેલ દ્વારા સંચાલિત છે.
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