નેપાળના નવા વિદેશ મંત્રી અને ભારતીય રાજદૂત વચ્ચે દ્વિપક્ષીય સંબંધો પર ચર્ચા

નેપાળના નવા વડા પ્રધાન તરીકે બાલેન્દ્ર શાહના શપથ ગ્રહણ બાદ શિશિર ખાનલને નેપાળના વિદેશ પ્રધાન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

નેપાળના નવા વિદેશ મંત્રી અને ભારતીય રાજદૂત વચ્ચે દ્વિપક્ષીય સંબંધો પર ચર્ચા
નેપાળના નવા વિદેશ મંત્રી અને ભારતીય રાજદૂત વચ્ચે દ્વિપક્ષીય સંબંધો પર ચર્ચા (IANS)
By PTI

Published : April 6, 2026 at 3:38 PM IST

કાઠમંડુ: ભારતીય રાજદૂત નવીન શ્રીવાસ્તવે સોમવારે નેપાળના નવનિયુક્ત વિદેશ મંત્રી શિશિર ખાનલ સાથે સૌજન્ય મુલાકાત કરી અને દ્વિપક્ષીય સંબંધોના વિવિધ પાસાઓ પર ચર્ચા કરી.

ખાનાલે 27 માર્ચે વિદેશ મંત્રાલયમાં પદભાર સંભાળ્યો. વિદેશ મંત્રાલયના એક નિવેદન અનુસાર, મુલાકાત દરમિયાન, શ્રીવાસ્તવે વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકર દ્વારા ખાનલની નિમણૂક પર શુભેચ્છાઓ પાઠવી.

નિવેનદનમાં જણાવાયું છે કે, "આ પ્રસંગે નેપાળ-ભારત સંબંધો અને સહયોગ સંબંધિત વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી."

જયશંકરે પદભાર સંભાળ્યાના દસમા દિવસે ખાનાલને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. જયશંકરે કહ્યું કે, તેઓ ભારત અને નેપાળ વચ્ચેની પરંપરાગત ભાગીદારીને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે તેમના નેપાળી સમકક્ષ સાથે નજીકથી કામ કરવા આતુર છે.

