નેપાળના નવા વિદેશ મંત્રી અને ભારતીય રાજદૂત વચ્ચે દ્વિપક્ષીય સંબંધો પર ચર્ચા
નેપાળના નવા વડા પ્રધાન તરીકે બાલેન્દ્ર શાહના શપથ ગ્રહણ બાદ શિશિર ખાનલને નેપાળના વિદેશ પ્રધાન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
By PTI
Published : April 6, 2026 at 3:38 PM IST
કાઠમંડુ: ભારતીય રાજદૂત નવીન શ્રીવાસ્તવે સોમવારે નેપાળના નવનિયુક્ત વિદેશ મંત્રી શિશિર ખાનલ સાથે સૌજન્ય મુલાકાત કરી અને દ્વિપક્ષીય સંબંધોના વિવિધ પાસાઓ પર ચર્ચા કરી.
ખાનાલે 27 માર્ચે વિદેશ મંત્રાલયમાં પદભાર સંભાળ્યો. વિદેશ મંત્રાલયના એક નિવેદન અનુસાર, મુલાકાત દરમિયાન, શ્રીવાસ્તવે વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકર દ્વારા ખાનલની નિમણૂક પર શુભેચ્છાઓ પાઠવી.
Ambassador of India H. E. Mr Naveen Srivastava paid a courtesy call on Hon. Foreign Minister Mr Shisir Khanal @shisir at the Ministry today.— MOFA of Nepal 🇳🇵 (@MofaNepal) April 6, 2026
Ambassador Srivastava conveyed the greetings of the Minister of External Affairs of India H.E. @DrSJaishankar to Hon. Khanal on his… pic.twitter.com/OPS3Lb9tjG
નિવેનદનમાં જણાવાયું છે કે, "આ પ્રસંગે નેપાળ-ભારત સંબંધો અને સહયોગ સંબંધિત વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી."
Warm wishes to Shisir Khanal on taking over as the Minister for Foreign Affairs of Nepal. @shisir— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 27, 2026
Look forward to working closely with him to further strengthen our traditional partnership. @MofaNepal
જયશંકરે પદભાર સંભાળ્યાના દસમા દિવસે ખાનાલને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. જયશંકરે કહ્યું કે, તેઓ ભારત અને નેપાળ વચ્ચેની પરંપરાગત ભાગીદારીને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે તેમના નેપાળી સમકક્ષ સાથે નજીકથી કામ કરવા આતુર છે.
