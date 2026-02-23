ETV Bharat / bharat

ઈરાનમાં સરકાર વિરોધી પ્રદર્શનો વચ્ચે ભારતીય દૂતાવાસે ભારતીય નાગરિકોને ઈરાન છોડવાની આપી સલાહ

દૂતાવાસે વધુમાં પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો કે, ઈરાનમાં રહેતા તમામ ભારતીય નાગરિકો અને ભારતીય મૂળના લોકોએ અત્યંત સાવધાની રાખવી જોઈએ.

પ્રતીકાત્મક ફોટો
પ્રતીકાત્મક ફોટો (File Photo/Reuters)
author img

By ANI

Published : February 23, 2026 at 3:17 PM IST

|

Updated : February 23, 2026 at 3:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ઈરાનમાં ભારતીય દૂતાવાસે સોમવારે એક એડવાઈઝરી જારી કરી હતી, જેમાં ભારતીય નાગરિકોને બદલાતી પરિસ્થિતિ અને દેશભરમાં ચાલી રહેલા સરકાર વિરોધી વિરોધ પ્રદર્શનોને ધ્યાનમાં રાખીને, કોમર્શિયલ ફ્લાઇટ્સ સહિત ઉપલબ્ધ પરિવહન માધ્યમો દ્વારા ઈરાન છોડવા વિનંતી કરવામાં આવી હતી.

એક સત્તાવાર નિવેદનમાં, દૂતાવાસે જણાવ્યું હતું કે આ એડવાઈઝરી 5 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ જારી કરાયેલ અને 14 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ પુનરાવર્તિત કરાયેલ સરકારની અગાઉની સૂચનાના ચાલુમાં છે.

નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ઈરાનમાં બદલાતી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, હાલમાં ઈરાનમાં રહેલા ભારતીય નાગરિકો (વિદ્યાર્થીઓ, યાત્રાળુઓ, વ્યવસાયિક લોકો અને પ્રવાસીઓ) ને કોમર્શિયલ ફ્લાઇટ્સ સહિત ઉપલબ્ધ પરિવહન માધ્યમો દ્વારા ઈરાન છોડવાની સલાહ આપવામાં આવે છે."

દૂતાવાસે વધુમાં પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો કે, ઈરાનમાં રહેતા તમામ ભારતીય નાગરિકો અને ભારતીય મૂળના લોકો (PIOs) એ અત્યંત સાવધાની રાખવી જોઈએ, વિરોધ પ્રદર્શનો અથવા પ્રદર્શનોના વિસ્તારો ટાળવા જોઈએ, ભારતીય દૂતાવાસ સાથે નજીકના સંપર્કમાં રહેવું જોઈએ અને અપડેટ્સ માટે સ્થાનિક મીડિયાનું નિયમિતપણે નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ.

અલ જઝીરાના અહેવાલ મુજબ, એક મહિના પહેલા દેશભરમાં થયેલી ઘાતક અશાંતિ પછી કેમ્પસ ફરી ખુલ્યા હોવા છતાં, રવિવારે સતત બીજા દિવસે હજારો ઈરાની વિદ્યાર્થીઓએ તેહરાન અને અન્ય શહેરોની યુનિવર્સિટીઓમાં સરકાર સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.

દૂતાવાસે ભારતીય નાગરિકોને પાસપોર્ટ અને ઓળખ કાર્ડ સહિતના તેમના મુસાફરી અને ઇમિગ્રેશન દસ્તાવેજો હંમેશા ઉપલબ્ધ રાખવાની સલાહ આપી હતી અને કોઈપણ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહેલા લોકોને સહાયની ખાતરી આપી હતી.

નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ભારતીય દૂતાવાસની કટોકટી સંપર્ક હેલ્પલાઇન નીચે સૂચિબદ્ધ છે:

મોબાઇલ નંબર: +989128109115; +989128109109; +989128109102; +989932179359.

ઈમેલ: cons.tehran@mea.gov.in." તેમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, "ઈરાનમાં રહેતા તમામ ભારતીય નાગરિકો જેમણે હજુ સુધી ભારતીય SO સાથે એમ્બેસી લિંક પર નોંધણી કરાવી નથી તેમને આમ કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે (https://www.meaers.com/request/home). આ લિંક એમ્બેસીની વેબસાઇટ પર પણ ઉપલબ્ધ છે. જો કોઈ ભારતીય નાગરિક ઈરાનમાં ઇન્ટરનેટ સમસ્યાઓને કારણે નોંધણી કરાવી શકતો નથી, તો ભારતમાં તેમના પરિવારોને આમ કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે."

અલ જઝીરાના અહેવાલ મુજબ, તાજેતરના વિરોધ પ્રદર્શનો આ વર્ષની શરૂઆતમાં થયેલા હિંસક કાર્યવાહીને પગલે થયા છે જેમાં હજારો લોકો માર્યા ગયા હતા, ખાસ કરીને 8 અને 9 જાન્યુઆરીની રાત્રે, જ્યારે અધિકારીઓએ સમગ્ર દેશમાં સંદેશાવ્યવહાર પર પ્રતિબંધ લાદ્યો હતો, ત્યારે અલ જઝીરાએ અહેવાલ આપ્યો હતો.

આ નવા વિરોધ પ્રદર્શનો વધતા તણાવ વચ્ચે થઈ રહ્યા છે, જે ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલ વચ્ચે તણાવને વધુ વધારવાની ધમકી આપે છે.

રાજધાનીમાં મુખ્ય ઉચ્ચ-શિક્ષણ સંસ્થાઓ - જેમાં યુનિવર્સિટી ઓફ તેહરાન, શરીફ યુનિવર્સિટી ઓફ ટેકનોલોજી, અમીરકબીર યુનિવર્સિટી ઓફ ટેકનોલોજી અને શાહિદ બેહેશ્તી યુનિવર્સિટીનો સમાવેશ થાય છે - રવિવારે વિરોધ પ્રદર્શનોમાં વિદ્યાર્થીઓની નોંધપાત્ર ભાગીદારી જોવા મળી હતી.

અલ જઝીરાએ અહેવાલ આપ્યો છે કે એન્ટી-એસ્ટાબ્લિસમેન્ટ વિદ્યાર્થીઓ અને દેશની ધર્મશાહી પ્રણાલીને ટેકો આપતા લોકો વચ્ચે અથડામણ થઈ હતી. આમાંના ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) હેઠળ કાર્યરત અર્ધલશ્કરી બાસીજ સાથે જોડાયેલા હોવાનું કહેવાય છે.

કેમ્પસની આસપાસના વિસ્તારોમાં ભારે સશસ્ત્ર સુરક્ષા કર્મચારીઓની ભારે તૈનાતી જોવા મળી હતી.

અલ જઝીરાના જણાવ્યા અનુસાર, દેશવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન અને પછી હજારો લોકોને - જેમાં સ્કૂલના બાળકો અને યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓનો સમાવેશ થાય છે - અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા. જો કે, ઈરાની અધિકારીઓએ ધરપકડની સંખ્યા અંગે સંપૂર્ણ માહિતી જાહેર કરી નથી.

આ પણ વાંચો:

Last Updated : February 23, 2026 at 3:39 PM IST

TAGGED:

INDIAN EMBASSY ADVISORY
NATIONWIDE ANTI GOVT PROTESTS
INDIAN EMBASSY ISSUES ADVISORY
URGING NATIONALS TO LEAVE IRAN
IRAN ANTI GOVT PROTESTS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.