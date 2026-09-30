મધદરિયે ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ-ATSની મોટી કાર્યવાહી, 5 પાકિસ્તાની સાથે ₹3,000 કરોડનું ડ્રગ્સ ઝડપ્યું
અરબી સમુદ્રમાં લક્ષદ્વીપ નજીક કોસ્ટ ગાર્ડ અને ગુજરાત ATSના સંયુક્ત ઓપરેશનમાં 3000 કરોડ રૂપિયાના ડ્રગ્સના મોટા જથ્થા સાથે 5 પાકિસ્તાની નાગરીકને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે.
Published : September 30, 2026 at 10:21 AM IST|
Updated : September 30, 2026 at 10:31 AM IST
અમદાવાદઃ અરબી સમુદ્રમાં લક્ષદ્વીપ નજીક કોસ્ટ ગાર્ડ અને ગુજરાત ATSના સંયુક્ત ઓપરેશનમાં 3000 કરોડ રૂપિયાના ડ્રગ્સનો મોટો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. મળતી માહિતી મુજબ, કોસ્ટ ગાર્ડ અને ગુજરાત ATSના આ સંયુક્તમ ઓપરેશન દરમિયાન આશરે 526 કિલો હેરોઈન અને મેથામ્ફેટામાઈન જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે, જેની બજાર કિંમત રૂ.3,000 કરોડથી વધુ હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યવાહી દરમિયાન પાંચ પાકિસ્તાની નાગરિકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.
અરબી સમુદ્રમાં ભારતીય તટરક્ષક દળે ગુજરાત ATS સાથે મળીને ચલાવવામાં આવેલા આ ઓપરેશનમાં આશરે 526 કિલો હાઈ-ગ્રેડ ડ્રગ્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે, આ કાર્યવાહી દરમિયાન એક શંકાસ્પદ ઈરાની બોટ 'ધો' ને રોકવામાં આવી હતી અને તેના પર સવાર પાંચ પાકિસ્તાની નાગરિકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
In an intelligence-led joint operation with ATS Gujarat, and Central Intelligence Agency, @IndiaCoastGuard units interdicted a suspicious Iranian dhow in the Arabian Sea, west of #Lakshadweep. Positive detection, sustained tracking and a hot pursuit culminated in tactical… pic.twitter.com/p2BthJvndS— Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) September 30, 2026
ભારતીય તટરક્ષક દળ અને ગુજરાત એટીએસને સમુદ્રના માર્ગે ડ્રગ્સના આ જથ્થાની દાણચોરીની ગુપ્ત માહિતી મળી હતી. ત્યારબાદ સમુદ્ર અને હવાઈ માર્ગે દેખરેખ શરૂ કરવામાં આવી હતી. શંકાસ્પદ જહાજ પર સતત નજર રાખવામાં આવી અને તેની ગતિવિધિઓને ટ્રેક કરવામાં આવી હતી.
સચોટ માહિતી મળ્યા બાદ ભારતીય તટરક્ષક દળે આ બોટનો પીછો કર્યો અને આખરે જહાજને રોકીને તેના પર સવાર પાકિસ્તાની નાગરિકોની તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન અંદાજે 526 કિલો પ્રતિબંધિત નશીલા પદાર્થો મળી આવ્યા હતા. જેમાં હેરોઈન અને મેથામફેટામાઈન સામેલ છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં જપ્ત કરાયેલા ડ્રગ્સની કિંમત 3000 કરોડ રૂપિયાથી વધુ હોવાની માહિતી છે. આ ઈરાની બોટ તેના ક્રૂ મેમ્બર્સ અને જપ્ત કરાયેલ ડ્રગ્સને પોતાની સુરક્ષા હેઠળ મુંબઈ લવાયા છે. અહીં સંયુક્ત પૂછપરછ કરવામાં આવશે અને અનેક એજન્સીઓ મળીને આગળની કાનૂની કાર્યવાહી કરશે.
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