જમ્મુ-કાશ્મીર: સુરક્ષાદળોએ ઉરી સેક્ટરમાં LOC પર 3 લોકોને પકડ્યા, POKનો યુવક પણ પકડાયો

ભારતીય સેનાએ જમ્મુ કાશ્મીરના ઉરીમાં LOC પર ઘુસણખોરીનો પ્રયાસ કરી રહેલા પાકિસ્તાની અને સોપોરના 2 નિવાસીઓને પકડ્યા.

કસ્ટડીમાં લેવાયેલ POKનો નાગરિક (X @ChinarcorpsIA)
Published : May 31, 2026 at 9:51 PM IST

શ્રીનગર: ભારતીય સેનાએ જમ્મુ અને કાશ્મીરના બારામુલ્લા જિલ્લાના ઉરી સેક્ટરમાં નિયંત્રણ રેખા (LoC) પાર કરીને ભારતમાં પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા એક પાકિસ્તાની ઘુસણખોરને પકડી પાડ્યો છે.

પકડાયેલા યુવકની ઓળખ પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર (PoK) ના મુઝફ્ફરાબાદના રહેવાસી લાલ મીરનો પુત્ર ઝીશાન મીર તરીકે થઈ છે. ચિનાર કોર્પ્સે 'X' (અગાઉ ટ્વિટર) પર આ અંગે એક નિવેદન જારી કર્યું હતું, જેમાં નોંધ્યું હતું કે, ઉરી સેક્ટરમાં નિયંત્રણ રેખા પાર કરવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે સતર્ક 'ચિનાર વોરિયર્સ' દ્વારા ઝીશાનને અટકાવવામાં આવ્યો હતો.

નિવેદનમાં લખ્યું હતું: "સતર્ક સૈનિકોએ સંયમ જાળવી રાખીને ઘુસણખોરને પડકાર ફેંક્યો અને સફળતાપૂર્વક તે વ્યક્તિને પકડી લીધો. ત્યારબાદ, ઘુસણખોરને વધુ કાનૂની કાર્યવાહી માટે જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસને સોંપવામાં આવ્યો."

મુઝફ્ફરાબાદના રહેવાસી ઝીશાન મીરે દાવો કર્યો હતો કે, તેણે ફક્ત ઉરીના તિલાઈમાં રહેતી તેની ગર્લફ્રેન્ડને મળવા માટે જ LoC પાર કર્યું હતું. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, સુરક્ષા દળો હાલમાં મીર અને યુવતી બંનેની પૂછપરછ કરી રહ્યા છે.

દરમિયાન, એક અલગ ઘટનામાં, સુરક્ષા દળોએ બારામુલ્લા જિલ્લાના સોપોરના રહેવાસીઓ - બે વ્યક્તિઓની ધરપકડની જાણ કરી હતી, જેઓ ઉરી સેક્ટરમાં ઘૂસણખોરીનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા.

સેનાએ જણાવ્યું હતું કે, ચોક્કસ ગુપ્ત માહિતીના આધારે, આર્મી પોલીસ સાથે સંકલનમાં, બારામુલ્લાના ઉરીના સામાન્ય વિસ્તારમાં સંયુક્ત શોધખોળ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. એક નિવેદનમાં, સેનાએ નોંધ્યું હતું કે: "સોપોરના બે વ્યક્તિઓને સતર્ક ચિનાર વોરિયર્સે ઉરી સેક્ટરમાં દુશ્મનીના ઈરાદાથી કરેલી ઘુસણખોરીના પ્રયાસમાં તેમના ગાઈડ સાથે પકડી પાડ્યા હતા."

